Armata SUA era la trei ore de a lovi Iranul, apoi Trump a anulat ordinul și a spus că s-a ajuns la un acord: "Militarii au fost șocați"

2 minute de citit Publicat la 10:47 12 Iun 2026 Modificat la 10:47 12 Iun 2026

Avioane F/A-118 Super Hornet decolează de pe puntea portavionului american Nimitz, în operațiunea Epic Fury, prima etapă a războiului dintre SUA și Iran. Foto: Getty Images

Armata americană urma să lanseze noi lovituri în Iran, joi, însă președintele Donald Trump a revocat ordinul cu aproximativ trei ore înainte de momentul atacului, relatează Times of Israel, care citează NBC News.

Pe Truth Social, Donald și-a justificat decizia susținând că s-a ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului și că acesta va fi semnat în curând.

În momentul anunțului lui Trump, forțele americane își selectaseră deja țintele.

Marina militară a SUA își ajustase planurile operaționale și pregătise munițiile pentru atacuri, spune NBC.

Dacă ar fi continuat conform planificării, atacurile ar fi fost similare cu cele efectuate de SUA în cele două nopți anterioare, se spune în relatarea postului american.

Sursa citată notează că, în ciuda afirmației lui Trump că SUA vor ocupa în curând insula iraniană Kharg, aceasta nu se afla pe lista țintelor.

Decizia bruscă a președintelui de a anula noile lovituri a stârnit confuzie în rândurile responsabililor militari, adaugă NBC.

Post TV israelian: Israelul știe de vreun acord finalizat

În urma comentariilor lui Trump, un oficial israelian de rang înalt a declarat pentru postul TV Channel 12 că Israelul nu era la curent cu un acord finalizat.

Între timp, Ministerul de Externe al Iranului a transmis că Teheranul nu a luat încă o decizie finală cu privire la un posibil acord cu SUA și nu va face compromisuri cu privire la "liniile roșii" din negocieri, potrivit agenției oficiale de știri IRNA.

Purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmaeil Baghaei, a spus că relatările privind data și locul semnării acordului rămân "speculative" și că nimic nu a fost finalizat.

Oficialul iranian a admis că o mare parte a textului negociat a fost finalizată, dar SUA și-au schimbat în mod repetat poziția în timpul discuțiilor.

Trump le-a vorbit ziariștilor la Casa Albă despre "semnarea acordului cu Iranul în Europa"

"Tocmai am ajuns la o soluționare excelentă a războiului cu Iranul, sub rezerva finalizării documentelor. Ar trebui să se finalizeze în următoarele zile. Poate în weekend. În Europa", le-a spus Donald Trump reporterilor în Biroul Oval, conform Times of Israel.

El a adăugat că nu poate participa, dar vicepreședintele JD Vance și principalii negociatori, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor fi merge la eveniment.

Acordul ar urma să garanteze că "Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară, acesta fiind obiectivul principal al tuturor lucrurilor prin care am trecut", potrivit lui Trump.

"Documentele sunt într-o formă aproape finală, iar iranienii și le doresc (finalizate) la fel de mult cum le doresc toți ceilalți", a estimat președintele american.

El a mai spus că tocmai a avut convorbiri telefonice cu mulți lideri din regiune, inclusiv cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Trump: Acordul cu Teheranul se referă doar "conceptual" la uraniul iranian

Acordul în pregătire se referă la materialul nuclear al Iranului doar "conceptual', a recunoscut liderul de la Casa Albă în discuțiile cu jurnaliștii.

Însă Trump nu a părut deranjat de acest lucru, declarând că "nimeni nu s-a apropiat" de materialul fisionabil, deoarece acesta ar fi "îngropat sub un munte" după atacurile SUA asupra instalațiilor nucleare ale Teheranului din iunie 2025.

Întrebat cât de încrezător este că acordul va fi semnat, având în vedere că a mai făcut afirmații similare în trecutul recent, președintele a răspuns că e "destul de încrezător".

Reiterând că înțelegerea ar putea fi încheiată chiar acest în weekend, el a susținut că SUA vor ridica imediat blocada porturilor iraniene într-un astfel de scenariu.

Trump s-a declarat convins că liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a aprobat personal acordul.