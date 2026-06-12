SUA și Iran s-au înțeles asupra textului unui acord de pace. Pakistanul confirmă: „Lucrăm pentru a finaliza pașii următori”

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a anunțat vineri că a textul unui acord de pace între Statele Unite și Iran a fost stabilit de ambele părți. În prezent, Pakistanul, care mediază între cele două țări, lucrează atât cu SUA cât și cu Iranul pentru finalizarea pașilor următori, transmit agențiile AFP și Reuters, potrivit Agerpres.

„Putem confirma că s-a ajuns la un acord privind textul final al acordului de pace și că Pakistanul lucrează în prezent cu ambele părți pentru a finaliza pașii următori”, a scris Shehbaz Sharif pe rețeaua socială X.

Negocierile dintre Iran și SUA s-au desfășurat prin intermediul Pakistanului, care s-a impus ca mediator. Această mediere s-a concentrat pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare. Washingtonul cere să-i fie predat acest uraniu.

Acestea sunt condiții cheie puse de SUA și Israel pentru un acord care să încheie războiul declanșat de aceste două țări împotriva Iranului.

Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a afirmat vineri că un acord între Iran și SUA menit să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu „nu a fost niciodată atât de aproape” și a cerut presei să se abțină de la speculații asupra conținutului acestuia, după ce agenții de presă iraniene au atribuit unor oficiali de la Teheran declarații referitoare la dispozițiile unui astfel de acord, despre care președintele american Donald Trump a afirmat că nu corespund realității.