CNN: Coșmarul marinarilor de pe USS Abraham Lincoln se prelungeşte. Pe navă este criză de apă și mâncare. Apel pentru Trump

5 minute de citit Publicat la 16:18 15 Aug 2026 Modificat la 16:18 15 Aug 2026

USS Abraham Lincoln ar putea doborî recordul de lungine a unei misiuni pe mare, deținut în prezent de USS Gerald R. Ford. Foto: Getty Images

Portavionul USS Abraham Lincoln îndeplinește, încă, o misiune cu o durată record, aflându-se pe mare de mai bine de șase luni, în timp ce echipajul său se confruntă cu probleme legate de moral și sănătate mintală, scrie CNN într-un amplu material pe site-ul său.

Misiunea USS Abraham Lincoln lângă Iran ar putea doborî recordul pentru cea mai lungă perioadă petrecută de un portavion american departe de bază, de la războiul din Vietnam încoace.

Recordul actual fost stabilit în urmă cu doar câteva luni de USS Gerald R. Ford, după ce această navă a încheiat o misiune de 326 de zile, care a inclus operațiuni împotriva Iranului și Venezuelei.

Conform CNN, este vorba despre o tendință mai amplă: Marina SUA le solicită tot mai frecvent grupurilor de portavioane să depășească durata recomandată de șapte luni pentru o misiune.

Rețeaua TV își bazează concluziile pe datele din sistemul de monitorizare a flotei folosit de USNI News - serviciul știri și analiză al Institutului Naval din SUA.

Experți și foști oficiali au avertizat că această tendință pune o presiune suplimentară asupra navelor și ar putea duce la epuizarea echipajelor sau chiar la îndepărtarea militarilor, definitiv, din Marină.

Confesiunile marinarilor de pe USS Abraham Lincoln

Un membru al echipajului de pe Abraham Lincoln a descris moralul de la bord ca fiind foarte scăzut și a spus că a auzit în repetate rânduri despre gânduri suicidare exprimate de colegi.

De asemenea, au existat probleme regulate cu facilitățile esențiale de la bord: toaletele și dozatoarele de apă din diferite zone ale navei au fost frecvent închise, iar apa caldă a lipsit adesea.

"În fiecare zi ne trezim și îl ascultăm pe comandant vorbind și sperăm cu disperare să primim vești despre întoarcerea acasă", a declarat acest marinar pentru CNN.

Alți marinari aflați la bordul portavionului, care au discutat, de asemenea, cu CNN, au descris condiții diferite de cele întâlnite în misiunile lor anterioare.

Potrivit acestor mărturii, diferența a fost făcută în principal, de operațiunile de luptă care au împiedicat portavionul să facă escale în porturi aliate.

În timpul acestor escale, navele își pot reface proviziile, iar marinarii au posibilitatea să se odihnească și să se relaxeze.

Marinarii și membrii familiilor acestora au declarat pentru CNN că nava s-a confruntat periodic cu lipsuri de alimente, stocuri reduse de produse de igienă și probleme la sistemul de alimentare cu apă.

"Înainte puteai să mergi la magazinul navei și să cumperi câte produse voiai, iar toate produsele de igienă erau disponibile în mod constant", a spus un membru al echipajului, care a solicitat anonimatul de teamă că ar putea fi sancționat.

În prezent, există limite privind cantitatea care poate fi cumpărată, și aproape că nu mai sunt disponibile produse de igienă, a detaliat el.

CNN: Doi marinari au sărit peste bordul portavionului Lincoln în ultimele luni

CNN a relatat anterior că doi marinari repartizați în grupul de luptă al portavionului Lincoln au sărit peste bord în ultimele luni.

Ambii au fost salvați, potrivit oficialilor americani. Alți marinari au fost împiedicați să sară peste bord, potrivit relatărilor publicațiilor Navy Times și Stars and Stripes.

CNN citează, de asemenea, un comunicat în care Marina respinge relatările despre moralul scăzut și comportamentul suicidar.

"Nu am observat o creștere a cazurilor sau comportamentelor de suicid la bordul navei. Luăm foarte în serios bunăstarea fiecărui militar și avem la dispoziție specialiști în domeniul religios, medical și al sănătății mintale care pot evalua și aborda problemele pe măsură ce apar", se spune în comunicatul respectiv.

Un oficial american a adăugat că Marina nu consideră că există o legătură între durata misiunii și gândurile suicidare ale membrilor echipajului și că incidentele în care marinarii "ajung peste bord" nu sunt specifice acestei flote.

Trump, despre marinarii de pe USS Abraham Lincoln: Misiunea lor e departe de a fi suficient de lungă

Președintele Donald Trump a comentat, vineri, la o întrebare despre durata misiunii USS Abraham Lincoln, spunând reporterilor că aceasta e "departe de a fi suficient de lungă".

Soția unuia dintre militarii aflați la bordul portavionului, care a solicitat anonimatul, i-a declarat jurnalistului CNN Jake Tapper că președintele nu se gândește "înainte să vorbească".

Aceasta i-a îndemnat atât pe președinte, cât și pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, să dea dovadă de "un pic de empatie".

"Asumați-vă o parte din responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă cu armata voastră, cu navele voastre, în războiul vostru. Este revoltător", a spus ea.

O presiune tot mai mare asupra flotei de portavioane ale SUA

Durata misiunilor portavioanelor americane cu baza în SUA a crescut constant începând din 2020, potrivit datelor analizate de CNN.

Planul Marinei a urmărit să ofere celor de la bord cicluri previzibile, de trei ani, care includ o misiune de șapte luni, respectiv 210 zile, potrivit amiralului Daryl Caudle.

Între 2018 și 2022, majoritatea misiunilor s-au încadrat în durata prevăzută sau au depășit-o cu doar câteva zile.

Însă Marina a depășit în mod repetat această limită începând din octombrie 2023, când atacurile teroriste comise de Hamas împotriva Israelului au declanșat o serie de misiuni prelungite.

Portavioanele USS Gerald R. Ford și USS Dwight D. Eisenhower au avut, ambele, misiuni prelungite după izbucnirea războiului dintre Israel și Hamas.

Gerald Ford s-a întors acasă în ianuarie 2024, după 260 de zile departe de bază, iar Eisenhower a revenit în iulie 2024, după 274 de zile.

Trei misiuni ale unor portavioane americane, începute în 2024, au depășit 250 de zile.

În 2025, presiunea asupra flotei de portavioane a fost și mai mare, cu două misiuni prelungite depășind 270 de zile, inclusiv misiunea record de 326 de zile a navei Ford, cea mai lungă de după războiul din Vietnam, începută în iunie 2025.

USS Abraham Lincoln ar putea doborî recordul USS Gerald R. Ford

Ordinele primite au dus super-portavionul din portul său de bază din Norfolk, Virginia, mai întâi în Europa și apoi în Caraibe, unde avioanele sale au lovit Venezuela în timpul raidului care a dus la capturarea fostului lider Nicolás Maduro.

Ulterior, nava s-a deplasat în Orientul Mijlociu, unde a participat la Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului, în ciuda unui incendiu major la bord.

Experții consultați de CNN arată că, în cadrul misiunilor prelungite, precum cele desfășurate de Ford și Lincoln, componentele se uzează, iar reparațiile efectuate pe mare sunt doar soluții temporare.

Încep să se acumuleze și alte probleme minore: cablurile de oprire care prind aeronavele la aterizare încep să se destrame, apa sărată pătrunde în instalațiile navei și apar și alte defecțiuni.

Aceste lucruri se pot acumula și pot crește riscul producerii unor incidente.

La începutul acestui an, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a ordonat o analiză a dificultăților privind menținerea în serviciu a marinarilor repartizați în escadrilele de avioane de luptă ale Marinei.

Pentru a păstra personalul de top, Marina oferă, de asemenea, ofițerilor de zbor și aviatorilor navali bonusuri anuale de zeci de mii de dolari.

Între timp, USS Abraham Lincoln își continuă misiunea, la aproape nouă luni după ce nava a plecat din San Diego, pe 21 noiembrie.

Cea mai mare parte a echipajului a pus ultima dată piciorul pe uscat în Guam, în timpul unei escale în port, pe 11 decembrie.

Deși portavionul USS George Washington, cu baza în Japonia, se îndreaptă spre zonă pentru a prelua misiunile de blocadă din Golful Persic, USS Abraham Lincoln ar putea doborî recordul de durată al misiunii stabilit de Ford în drumul său de întoarcere spre California, remarcă CNN.