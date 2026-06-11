SpaceX se listează vineri, 12 iunie, la bursă. Cine poate cumpăra acțiuni

4 minute de citit Publicat la 20:02 11 Iun 2026 Modificat la 20:02 11 Iun 2026

IPO-ul urmărește să strângă o sumă uriașă de bani, cel puțin 75 de miliarde de dolari. Foto: Profimedia Images

SpaceX se va lansa vineri, 12 iunie, la bursa Nasdaq din New York, iar investitorii, inclusiv români, vor putea cumpăra acțiuni la compania deținută de Elon Musk, relatează BBC. Vor fi disponibile peste 550 de milioane de acțiuni, pe care SpaceX intenționează să le vândă la un preț de 135 de dolari fiecare.

Este de așteptat să fie cea mai mare vânzare publică de acțiuni realizată vreodată și va transforma SpaceX într-una dintre cele mai mari 10 companii listate din SUA.

O proporție mai mare decât de obicei din aceste acțiuni va fi disponibilă pentru investitori individuali, însă dimensiunea ofertei înseamnă că și multe fonduri de investiții vor ajunge să dețină participații în SpaceX.

Ce se întâmplă exact cu SpaceX?

SpaceX este în prezent deținută de Elon Musk și alți investitori privați, însă compania lansează ceea ce se numește o ofertă publică inițială (IPO – initial public offering).

Vineri, milioane de acțiuni noi ale companiei vor începe să fie tranzacționate pe bursă.

IPO-ul urmărește să strângă o sumă uriașă de bani, cel puțin 75 de miliarde de dolari, și oferă investitorilor șansa de a intra într-o afacere ale cărei activități variază de la explorare spațială și comunicații prin satelit până la rețeaua socială X și controversata platformă de AI Grok.

Musk intenționează să folosească acești bani pentru a extinde activitățile actuale ale SpaceX, dar și pentru noi proiecte viitoare: mineritul asteroizilor, colonizarea planetei Marte și amplasarea de centre de date AI în spațiu.

Prospectul de vânzare, cu tentă science-fiction, afirmă că oamenii trebuie să evite „aceeași soartă ca dinozaurii” și să se pregătească pentru o „eră a abundenței” în spațiu, deoarece „lumina conștiinței” nu trebuie să fie legată de o singură planetă.

Există mult scepticism privind fezabilitatea unor astfel de obiective, dar susținătorii lui Musk spun că el a demonstrat deja că poate depăși criticii.

Dacă vânzarea de acțiuni decurge conform planului, Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume.

Cine poate cumpăra acțiuni la SpaceX

Acțiunile SpaceX vor fi tranzacționate pe bursa Nasdaq din New York, axată pe tehnologie, iar unele dintre marile instituții de investiții globale vor cumpăra probabil acțiuni.

Totuși, și persoanele fizice, inclusiv din România, vor putea aplica pentru achiziție prin anumite platforme și brokeri.

Acțiunile sunt alocate în funcție de cerere înainte de începerea tranzacționării. Sunt disponibile peste 550 de milioane de acțiuni, pe care SpaceX intenționează să le vândă la un preț de 135 de dolari fiecare.

Investitorii trebuie să decidă dacă acest preț este justificat. Odată ce acțiunile încep să fie tranzacționate, valoarea lor poate crește sau scădea rapid, în funcție de percepția pieței.

Chiar dacă nu investești direct în SpaceX, poți avea o expunere indirectă dacă fondul tău de pensii sau de economii investește în companie, sau dacă deții un fond indexat care cumpără automat acțiuni ale marilor companii. Asta înseamnă că milioane de oameni vor fi afectați, într-o măsură mai mică sau mai mare, de evoluția companiei.

SpaceX este estimată la o valoare de aproximativ 1,75 trilioane de dolari, ceea ce o face mai mare decât rivalii Anthropic și OpenAI, dar mai mică decât giganții tehnologici precum Alphabet (Google), Apple, Microsoft și Amazon.

Se vor îmbogăți investitorii SpaceX?

Echipe de analiști urmăresc performanța companiilor precum SpaceX, însă nici ei nu știu dacă prețul acțiunilor va crește sau va scădea după listare.

În trecut, Elon Musk a trecut peste eșecuri precum lansări ratate de rachete, probleme de producție și controverse politice, însă cursa AI este extrem de costisitoare și plină de incertitudini, ceea ce alimentează temeri că acțiunile ar putea fi deja supraevaluate și că „bula” s-ar putea sparge.

Anul trecut, Space Exploration Technologies, numele oficial al SpaceX, a înregistrat venituri de 18,6 miliarde de dolari, dar o pierdere netă de 4,9 miliarde.

Prospectul IPO-ului menționează chiar că firma are „o istorie de pierderi nete” și „s-ar putea să nu devină profitabilă în viitor”.

Ruth Foxe-Blader, de la fondul de capital de risc Citrine Venture Partners din SUA, consideră că numărul și diversitatea proiectelor SpaceX reprezintă puncte forte.

În schimb, Michael Hewson de la iForex afirmă că „cifrele sfidează realitatea” și că investiția este, de fapt, un pariu pe capacitatea lui Musk de a-și îndeplini ambițiile uriașe.

Analiștii au subliniat că SpaceX va trebui să își crească masiv veniturile în următorii ani pentru a justifica această evaluare.

Aceasta este prima dintre cele trei listări majore legate de AI așteptate anul acesta. Când Anthropic și OpenAI vor fi listate, principiul va fi similar: se investesc sume uriașe fără garanția unor profituri viitoare corespunzătoare.

Vor avea acționarii un cuvânt de spus în conducerea SpaceX? Elon Musk va deține în continuare peste 80% din drepturile de vot după IPO. El va decide în continuare cine conduce compania și strategia generală. Acest lucru a ridicat semne de întrebare, având în vedere stilul său de conducere imprevizibil și multiplele sale afaceri. Paradoxal însă, pentru unii investitori, tocmai reputația sa alimentează interesul pentru această ofertă. De fapt, s-a remarcat că IPO-ul, mai ales accentul pus pe implicarea publicului larg, mizează puternic pe imaginea personală a lui Musk mai degrabă decât pe fundamentele afacerii.