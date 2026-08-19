Tigri și un pui de leu mort în congelator: Ce a găsit Garda de Mediu la o grădină zoologică ilegală din Dâmbovița. Animalele, mutate

sursa foto: captură video Garda de Mediu

Garda Națională de Mediu a aplicat amenzi de 220.000 de lei și a depus o plângere penală împotriva Fundației International Wildlife Foundation (IWF), după o serie de controale la un așa-zis „centru de reabilitare” pentru animale sălbatice din județul Dâmbovița – care funcționa, de fapt, ca o grădină zoologică ilegală.

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Ce au găsit comisarii de mediu

În urma inspecțiilor din iulie și septembrie 2025, comisarii au descoperit, „încălcări grave ale legislației și o ignorare totală a măsurilor obligatorii”.

În primul rând, fundația funcționa fără autorizație de mediu: „activitatea specifică grădinilor zoologice (cod CAEN 9141) se desfășura ilegal”, se arată în raport.

Condițiile în care erau ținute animalele sunt descrise de comisari drept crude și neconforme: „spații insalubre, un leu mascul adăpostit fără asigurarea condoțiilor minime prevăzute de lege și doi pui de tigru lăsați în libertate. O femelă de babuin era expusă publicului imobilizată în lesă, fără spațiu adecvat, hrană sau apă”.

La acestea s-a adăugat refuzul fundației de a se conforma cererilor instituției. IWF depășise termenul-limită (13 august 2025) și, potrivit Gărzii, „a refuzat să transmită actele de proveniență, contractul de comodat al terenului, Planul de urgență, precum și notificarea de realizare a măsurilor”.

Cel mai șocant detaliu a apărut la controlul din septembrie, când s-a constatat că administrația fundației încălcase inclusiv interdicția de a înstrăina animalele: „comisarii au descoperit cadavrul unui pui de tigru ascuns într-o ladă frigorifică, iar al doilea pui fusese mutat ilegal într-o clinică, fără notificarea autorităților”.

Ce animale erau ținute fără acte

Fundația deținea ilegal, fără documente de proveniență sau certificate CITES (convenția care reglementează comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție), mai multe exemplare protejate: patru lei (doi masculi și două femele), un pui de tigru mascul și doi urși bruni (un mascul și o femelă).

Amenzile și măsurile luate

Garda de Mediu a aplicat trei amenzi majore, totalizând 220.000 de lei: 60.000 de lei pentru lipsa actelor de reglementare, 60.000 de lei pentru neasigurarea condițiilor de viață conforme și 100.000 de lei pentru nerealizarea la termen a măsurilor impuse.

Pe lângă amenzi, comisarii au dispus măsuri dure: interzicerea deschiderii sau prezentării publice a colecției de animale fără autorizație de mediu și „interzicerea definitivă a înstrăinării sau reproducerii animalelor din colecție.” Totodată, au înaintat o sesizare penală „sub suspiciunea de deținere, transport sau vânzare a exemplarelor luate ilegal din natură”.

Ce se întâmplă cu animalele

Cei patru lei și tigrul urmează să ajungă la Grădina Zoologică din Galați, în timp ce cei doi urși vor fi transportați la sanctuarul de la Zărnești.

Locul are, de altfel, o istorie tulbure. Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, aici ar fi avut animale Dani Mocanu și Nuțu Cămătaru, iar în 2015 o femeie ar fi fost atacată și mușcată de un leu în aceeași menajerie.