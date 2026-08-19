Inflația din România a scăzut, dar tot rămâne cea mai mare din UE. Ce arată datele Eurostat

România rămâne campioana inflației în UE: La noi, rata anuală e de peste trei ori mai mare. Foto: Getty Images

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană (UE) a crescut până la 3%, în luna iulie, de la un nivel de 2,9% în luna iunie, iar România este, din nou, ţara cu cea mai ridicată valoare a acestui indicator, cu un avans anual al preţurilor de 8,2%, arată datele publicate, miercuri, de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat), potrivit Agerpres.

Luna trecută, ţările-membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Suedia (0,3%), Cehia (1,3%) şi Danemarca şi Ungaria (ambele cu 1,6%). La polul opus, s-au situat România (8,2%), Lituania (5,4%), Cipru şi Bulgaria (ambele cu 4,4%)

Comparativ cu situaţia din luna iunie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 9,2% până la 8,2%), a rămas stabilă în trei ţări şi a crescut în nouă ţări membre.

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a crescut până la 2,9% în iulie, de la un nivel de 2,8% în luna iunie. Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,55 puncte procentuale), urmate de preţurile la energie (0,94 puncte procentuale) şi preţurile la alimente, alcool şi ţigări (0,23 puncte procentuale).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflaţiei a scăzut până la 8,16% în luna iulie, de la 10,42% în iunie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, mărfurile nealimentare cu 7,93%, iar mărfurile alimentare cu 5,03%.

"Indicele preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,58%. Rata inflaţiei de la începutul anului (iulie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 4,4%. Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 8,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) a fost 9,8%", se arată în comunicatul INS.

Potrivit INS, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna iulie 2026 comparativ cu luna iunie 2026 a fost 100,42%.

Rata anuală a inflaţiei în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,2%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (august 2025 - iulie 2026) faţă de precedentele 12 luni (august 2024 - iulie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,8%.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.