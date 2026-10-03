„A făcut o greșeală din care nu știe cum să mai iasă”. Primul premier al lui Putin spune că acesta nu e „pregătit” să oprească războiul

2 minute de citit Publicat la 21:50 03 Oct 2026 Modificat la 21:50 03 Oct 2026

Kasianov, la o întâlnire cu Putin, în 2003, pe vremea când era prim-ministrul guvernului. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin nu este pregătit să negocieze încheierea războiului din Ucraina, în ciuda presiunilor economice tot mai mari și a neliniștii din anumite cercuri ale societății și elitei ruse, a spus, sâmbătă, Mihail Kasianov, fost prim-ministru al Rusiei în primul „mandat” al lui Putin.

Kasianov, care a fost prim-ministrul Rusiei între 2000 și 2004, a spus că Putin înțelege că atacarea Ucrainei în 2022 a fost o greșeală, dar continuă să refuze schimbarea direcției.

„A făcut o greșeală pe care nu se poate hotărî să o recunoască”, a declarat Kasianov pentru AFP, la Paris, citat de Times of India. „A crezut rapoartele serviciilor sale de securitate, potrivit cărora Ucraina era slabă”.

Kasianov a spus că nu este convins că războiul se va încheia anul viitor, susținând că prețurile ridicate ale petrolului, generate de conflictul dintre Statele Unite și Iran, precum și divergențele dintre SUA și Europa au întărit poziția lui Putin.

„Putin, bineînțeles, își freacă mâinile de bucurie”, a spus el. „Crede în mod evident că poate continua războiul fără să facă nicio concesie. Și este convins că învinge Ucraina într-un război de uzură”.

Fostul prim-ministru rus a avertizat că iarna care urmează ar putea fi deosebit de dificilă pentru Ucraina și le-a cerut țărilor occidentale să exercite „presiune psihologică asupra Kremlinului”, menținându-și unitatea și furnizând de urgență guvernului ucrainean rachete interceptoare pentru sistemele Patriot.

„Toată lumea vrea încetarea războiului”

Kasianov, care a părăsit Rusia în 2022 și trăiește acum în exil la Riga, a spus că păstrează legătura cu membri ai elitei conducătoare ruse. „Acolo domnește frica, mă refer la clasa conducătoare”, a spus el.

„Toată lumea vrea ca războiul să se termine. O majoritate covârșitoare vrea acest lucru”, a declarat el pentru AFP.

Kasianov a spus că opiniile diferă însă în privința modului în care ar trebui să se încheie conflictul: unii își doresc victoria, alții înfrângerea lui Putin, iar unii vor pur și simplu încetarea luptelor.

În rândul rușilor de rând, Kasianov a spus că nu vede „motive pentru o revoltă”, în ciuda pierderilor umane și a creșterii prețurilor alimentelor.

„Rușii trăiesc cu inflație ridicată de 30 de ani”, a spus el. „S-au obișnuit să o suporte”. El a avertizat, însă, că o nouă mobilizare de amploare ar putea declanșa proteste de stradă.

Kasianov, care s-a alăturat opoziției după ce a fost demis de Putin, a descris Rusia drept „practic totalitară” și a spus că există „un sentiment de fatalism, ostilitate reciprocă și tensiuni serioase în societate”.

Referindu-se la avertismentul recent al lui Putin potrivit căruia Rusia ar putea folosi „toate tipurile de arme” dacă regiunea Kaliningrad ar fi atacată, Kasianov le-a cerut țărilor occidentale să nu se lase intimidate.

„Cea mai mare greșeală a Occidentului și a europenilor este că se tem prea mult de Putin. Nu este atât de puternic pe cât pare”, a spus el. „Putin se teme de butonul nuclear mai mult decât mulți europeni”.

Kasianov a spus că nu crede că Putin se pregătește pentru un război deschis cu Europa, susținând că obiectivul Rusiei este de a obliga țările europene să recunoască Rusia ca mare putere.

„Ceea ce vrea Putin este respect. Vrea să oblige întreaga Europă să i-l dea”, a spus el.