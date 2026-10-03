Furie în Europa după „șantajul” lui Trump pentru motorină. Liderii europeni spun că presiunile SUA sunt o „problemă de securitate”

Campania intensă de presiuni a administrației Trump asupra Europei, căreia i s-a cerut să elibereze rezerve de motorină înaintea iernii sau să riște o interdicție americană asupra exporturilor, a divizat și iritat liderii europeni, a atras companiile petroliere în dispută și a generat, în discuțiile private, acuzații de „șantaj”. Și, aparent, a funcționat, scrie Politico, sâmbătă. Presiunile exercitate de Casa Albă au determinat țările G7 să anunțe că vor elibera aproximativ 15,9 miliarde de litri de motorină și țiței din rezervele strategice.

Prețurile motorinei au atins niveluri record din cauza războiului declanșat de administrația Trump împotriva Iranului la începutul acestui an și a războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ambele provocând pagube uriașe rafinăriilor din Orientul Mijlociu și Europa.

Un diplomat european a descris explicit cererea Casei Albe de eliberare a rezervelor, însoțită de amenințarea unei interdicții americane asupra exporturilor, drept „șantaj”, potrivit unui oficial informat despre o convorbire de vineri dimineață între responsabili europeni din domeniul energiei.

„Statele membre ale UE au perceput cererea Statelor Unite drept un șantaj și o consideră o problemă mai amplă de securitate”, a spus oficialul.

În timpul reuniunii, participanții au discutat despre cum ar putea să-l mulțumească pe Donald Trump fără să dea impresia că cedează în fața amenințărilor sale, iar alții s-au întrebat dacă se poate conta pe faptul că președintele american nu va interzice exporturile de motorină chiar și în cazul în care europenii îi acceptă cererile.

Diplomații europeni erau, într-adevăr, furioși în discuțiile private din cauza solicitării Casei Albe. Unele state europene, precum Germania, s-au opus intern cererii în timpul discuțiilor de urgență, susținând că ultimatumul administrației Trump era o manevră menită să calmeze electoratul american nemulțumit de prețurile ridicate la energie înaintea viitoarelor alegeri intermediare. Trump a spus în repetate rânduri că ia în calcul o interdicție asupra exporturilor pentru a reduce prețurile motorinei în Statele Unite.

Înțelegerea a stârnit nemulțumirea și a cel puțin unui comerciant european de motorină.

„Așadar, acum pun presiune pe UE să-i scoată din încurcătură”, a spus acesta, „și amenință cu interzicerea exporturilor americane pentru a-i obliga să o facă. Ei bine, asta se numește șantaj”.

Casa Albă vede, însă, lucrurile diferit, a spus, vineri, Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național al Casei Albe.

„Europenii au un alt tip de rezervă strategică decât Statele Unite”, a declarat Hassett. „Au cantități uriașe, uriașe de produse rafinate, în special motorină, așa că noi credem că au probabil suficient spațiu de manevră pentru a ajuta economia mondială în acest moment”.

Abordare „haotică”

Abordarea generală a Statelor Unite a fost „haotică”, a spus un oficial european din domeniul energiei.

În loc să își formuleze cererile prin intermediul Agenției Internaționale pentru Energie, canalul tradițional pentru eliberările coordonate de rezerve, oficialii americani au abordat țările bilateral, prin telefon sau în persoană, avansând idei și propuneri care se schimbau de la o zi la alta.

O cerere transmisă miercuri, la Berlin, de secretarul american al energiei, Chris Wright, prevedea eliberarea a aproximativ 19,1 miliarde de litri, potrivit unui oficial european. În seara zilei următoare, oficialii americani l-au contactat direct pe președintele francez, Emmanuel Macron, pentru a cere eliberarea a aproximativ 15,9 miliarde de litri, potrivit unui alt oficial.

În plus, Wright a abordat informal subiectul cu un alt oficial european de rang înalt din domeniul energiei, în timpul unei vizite la New York pentru Adunarea Generală a ONU de săptămâna trecută. „Este o cerere tipic americană: nu folosesc canalele oficiale obișnuite”, s-a plâns un alt oficial.

În cele din urmă, în ciuda hotărârii exprimate joi în interiorul principalelor state UE de a formula un răspuns ferm și de a „ridica” problema la nivelul Agenției Internaționale pentru Energie, liderii europeni au cedat doar o zi mai târziu.

Decizia a avut un caracter defensiv, potrivit unui oficial guvernamental de rang înalt dintr-o țară G7, care a fost de acord că înțelegerea îl ajută pe Trump înaintea alegerilor intermediare, dar îi protejează totodată pe aliații din G7 de interdicția asupra exporturilor cu care fuseseră amenințați.

Un oficial american de rang înalt anonim a spus că europenii trebuie să acționeze imediat, deoarece „aceste cantități trebuie să ajungă rapid pe piață”, și că ar putea fi necesare măsuri suplimentare.

„Vom urmări îndeaproape punerea în aplicare și condițiile de pe piață”, a spus oficialul. „Dacă vor fi necesare noi eliberări de motorină, Statele Unite se așteaptă ca partenerii noștri să fie pregătiți să acționeze”.

Situația s-ar putea complica și mai mult

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că măsurile vor aduce o reducere necesară a prețurilor ridicate.

„Președintele Trump negociază întotdeauna acorduri care servesc intereselor poporului american. Această măsură va aduce mai multă ofertă pe piață și va reduce prețurile motorinei”, a scris Taylor Rogers, purtător de cuvânt de la Casa Albă, pe rețelele sociale.

Totuși, unii diplomați ai UE informați despre discuțiile de urgență de vineri au spus că decizia de a elibera noi cantități nu reprezintă de fapt o victorie pentru Statele Unite. În opinia lor, este doar o reafirmare a unui angajament anterior, din martie, privind eliberarea a aproximativ 63,6 miliarde de litri, dintre care cea mai mare parte nu a ajuns niciodată efectiv pe piețele europene, deoarece nu putea concura cu țițeiul american mai ieftin. Doi oficiali de rang înalt au fost de acord că angajamentul de vineri este „fals”.

Această interpretare pare să contrazică acuzațiile Statelor Unite potrivit cărora țările europene, în special Germania și Franța, nu și-au îndeplinit obligațiile, după ce au eliberat doar o mică parte din rezervele totale, care, potrivit legislației UE, trebuie să acopere fie echivalentul a 90 de zile de importuri nete, fie 61 de zile de consum.

Analiștii ClearView Energy Partners au atras atenția, într-o notă publicată vineri, asupra formulării „elastice” din declarația G7, care părea să facă referire la eliberarea convenită în martie.

„Expresia «angajamente care au fost deja îndeplinite» poate sugera că o parte din cele aproximativ 15,9 miliarde de litri anunțate ar putea reprezenta volume din acțiunea colectivă care fuseseră deja promise, dar încă nu au fost livrate”, a precizat ClearView.

De asemenea, nu este clar ce proporție din cantitatea totală va proveni de la G7, din Europa în ansamblu sau de la alți parteneri ai Agenției Internaționale pentru Energie și nici câtă motorină va fi eliberată încă de la început, a precizat ClearView.

Macron a respins ideea că amenințările Casei Albe i-ar fi forțat pe liderii G7 să recurgă la rezerve.

„Tonul discuției noastre nu a fost unul bazat pe amenințări, ci unul constructiv”, a spus Macron. „Ne-am angajat cu toții să eliberăm aceste rezerve strategice în proporțiile pe care le-am menționat. Nicio interdicție asupra exporturilor. (...) Președintele Trump a fost foarte clar în această privință”.

Wright s-a pronunțat public împotriva unei interdicții asupra exporturilor, spunând că aceasta ar duce în cele din urmă la creșterea prețurilor carburanților. Bessent, căruia Trump i-a cerut luna trecută să coordoneze un studiu privind impactul economic al unei asemenea interdicții, consideră la rândul său că oprirea exporturilor americane de motorină ar fi o idee proastă, deși ar pune în aplicare decizia lui Trump dacă aceasta ar fi luată, potrivit mai multor persoane din industria petrolieră americană.

Wright și Bessent s-au întâlnit în ultima săptămână și cu directori ai companiilor petroliere, potrivit unui director din industrie și unui oficial european familiarizat cu discuțiile. Cei doi membri ai administrației i-au presat pe directori să își contacteze omologii europeni și să le recomande eliberarea motorinei din rezerve pentru a forța scăderea prețurilor.

„Încearcă să își folosească relațiile cu directorii executivi din industrie pentru a pune presiune asupra UE”, a spus directorul din industrie cu puțin timp înainte ca G7 să anunțe că va recurge la rezerve.

Mesajul administrației, potrivit acestuia, era: „Mai bine puneți presiune pe prietenii voștri din UE, altfel vă facem praf cu interdicția”.

Industria petrolieră încearcă să convingă Casa Albă că o interdicție asupra exporturilor de motorină ar putea reduce inițial prețurile la pompă, dar efectul s-ar întoarce rapid împotriva administrației, deoarece rafinăriile ar fi obligate să își reducă activitatea după pierderea principalelor piețe externe.

O asemenea măsură ar provoca, de asemenea, dificultăți economice majore în Europa și America Latină, ambele fiind piețe importante pentru benzina și motorina exportate de Statele Unite.