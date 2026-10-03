Unul dintre hackerii „ShinyHunters”, gruparea care a atacat FBI și a furat datele agenților săi, a fost prins în Iordania

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Un membru-cheie al grupării de hackeri cunoscută sub numele de „ShinyHunters”, care a anunţat că a atacat sistemele FBI şi a sustras date privind un număr uriaş de angajaţi actuali şi foşti angajaţi ai agenției americane, a fost reţinut la începutul acestei săptămâni în Iordania, au declarat trei persoane familiarizate cu situaţia, relatează, sâmbătă, Reuters, citat de Agerpres. Două dintre surse au declarat că acesta cooperează cu FBI pentru a-i identifica pe ceilalţi hackeri.

FBI a refuzat să comenteze cu privire la orice arestare sau activitate din străinătate, dar a precizat că agenția „continuă să investigheze recentul incident cibernetic în care ar fi fost implicat grupul ShinyHunters, colaborând deja cu parteneri pentru arestarea mai multor suspecţi, şi depune toate eforturile pentru a-i aduce în faţa justiţiei pe toţi cei responsabili”.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său de pe dark web şi într-o discuţie online cu agenţia Reuters, ShinyHunters a precizat că a atacat FBI ca răspuns la un anunţ făcut de agenţie în mai 2026, în care erau detaliate metodele grupării şi se recomanda victimelor să nu plătească răscumpărarea.

Gruparea a susţinut că a sustras date despre „aproape TOŢI agenţii FBI şi despre persoanele care au depus o candidatură pentru un post în cadrul FBI”, prezentând drept dovadă ceea ce a descris drept o captură de ecran a site-ului de recrutare al FBI vandalizat, precum şi informaţii despre aproximativ 5.000 de agenţi - date prezentate ca fiind doar un eşantion din volumul total de informaţii sustrase.

Eşantionul de date părea să conţină informaţii precum nume ale agenţilor FBI, adresele lor, CNP-uri, misiunile încredinţate şi, cel puţin în unele cazuri, nume ale membrilor de familie ale acestora. ShinyHunters este una dintre cele mai notorii şi dornice de atenţie grupări de hackeri din lume.

Printre recentele sale intruziuni se numără presupusul furt a milioane de înregistrări comerciale de la dezvoltatorul de jocuri video Rockstar Games - creatorul seriei de jocuri video „Grand Theft Auto” - şi o breşă produsă în luna mai vizând platforma educaţională Canvas, care a provocat perturbări majore în şcolile din SUA. Mai devreme în septembrie şi compania Anthropic a anunţat că a depistat hackeri asociaţi grupării ShinyHunters în timp ce încercau să utilizeze instrumentele sale.