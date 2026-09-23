Cine sunt ShinyHunters, hackerii care spun că au furat datele personale ale agenților FBI. Nu vor bani, ci răzbunare

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un grup de hackeri infractori foarte activ a anunțat, marți, că a furat un volum mare de date de personal sensibile ale câtorva mii de angajați ai FBI. Ar fi o breșă de proporții în protecția datelor private ale celei mai importante agenții federale de aplicare a legii din SUA, scrie The New York Times.

Hackerii, care își spun ShinyHunters, susțin că datele au fost furate de pe un portal online de recrutare al FBI. Printre ele s-ar afla numele agenților actuali și foști, dar și ale candidaților, împreună cu adresele de domiciliu, numerele de telefon, numele soților sau soțiilor, anumite informații medicale și alte date. Deocamdată, grupul nu pare să fi făcut publică vreo parte din aceste informații.

„Am compromis FBI”, a transmis grupul într-un mesaj publicat online, adresat directorului FBI, Kash Patel, și lui Brett Leatherman, care conduce divizia de securitate cibernetică a biroului. „Deținem date foarte sensibile despre aproape TOȚI agenții FBI și despre persoanele care au depus o cerere de angajare la FBI”.

În mesaj, ShinyHunters spune că a vizat FBI ca răzbunare pentru o alertă publică emisă de birou în primăvară, care avertiza asupra metodelor grupului. Hackerii cer ca FBI să „corecteze sau pur și simplu să ȘTEARGĂ” alerta în termen de o săptămână, altfel vor exista consecințe. Documentul arăta că ShinyHunters este cunoscut pentru hărțuirea victimelor și a familiilor acestora prin amenințări sau metode de constrângere.

O purtătoare de cuvânt a FBI a confirmat breșa, precizând că biroul are cunoștință de aceste afirmații și le investighează.

„Deși punctul de acces nu a fost încă stabilit, dacă este vorba de un furnizor terț sau de sistemele FBI, investigăm activ și susținut acest caz și lucrăm îndeaproape cu furnizorii terți care susțin FBIJobs.gov pentru a reduce orice risc”, a transmis FBI, într-un comunicat.

Site-ul de recrutare era în continuare inaccesibil miercuri dimineață. Cu o zi înainte, pe pagina principală apăruse un banner cu mesajul: „ACEST SITE A FOST CONFISCAT DE SHINYHUNTERS”.

Într-un schimb de mesaje cu The New York Times, ShinyHunters a descris dosarele de personal pe care le deține. Hackerii au afirmat că acestea conțin informațiile private ale câtorva zeci de mii de oameni. Atacul a fost semnalat inițial de 404 Media, o publicație online specializată în securitate cibernetică și tehnologie.

Foști oficiali FBI și experți în securitate cibernetică care monitorizează grupările infracționale spun că breșa pare autentică. Potrivit lor, ar putea fi o scăpare de securitate devastatoare și un pericol major de contrainformații pentru FBI.

Printre altele, dacă datele personale ale angajaților FBI ar ajunge pe dark web, ar putea fi achiziționate de serviciile de informații din China, Rusia sau din alte state și folosite în operațiuni de spionaj.

„Dacă se confirmă, această breșă de date ne amintește că nimeni nu este imun la amenințările cibernetice și, din păcate, ridică riscuri serioase pentru siguranța publică și pentru contrainformații”, a declarat Sumon Dantiki, partener la firma de avocatură Baker McKenzie și fost oficial de rang înalt în FBI și în Departamentul de Justiție, unde s-a ocupat de securitatea cibernetică.

Există și o îngrijorare mai concretă. Datele ar putea deveni un ghid pentru infractorii violenți care vor să se răzbune pe agenții FBI care i-au trimis după gratii, spune Cynthia Kaiser, fost oficial de rang înalt al FBI care a coordonat investigații cibernetice majore.

Agenții FBI își semnează numele pe documentele depuse în instanță împotriva suspecților, dar sunt instruiți, în general, să evite ca informațiile personale sensibile, precum adresa de domiciliu sau legăturile de familie, să poată fi găsite ușor online.

„Ce mă îngrijorează cel mai mult este felul în care orice infractor cu resentimente ar putea folosi aceste date pentru a-i viza și a le face rău fizic nu doar agenților FBI care l-au anchetat, ci și familiilor acestora”, a spus Kaiser.

ShinyHunters este un colectiv de hackeri cunoscut, activ de ani de zile, care și-a asumat o serie de atacuri de mare răsunet. Cercetătorii în securitate spun însă că grupul și-a exagerat sau și-a prezentat eronat, uneori, acțiunile. Totuși, își asumă în mod credibil responsabilitatea pentru mai multe atacuri notabile.

În mai, grupul a susținut că a compromis Canvas, o platformă de învățare online folosită de mii de școli și universități din întreaga lume. Episodul a dus la alerta emisă de FBI în primăvară. ShinyHunters a afirmat și că se află în spatele atacurilor asupra Ticketmaster din 2024, în urma cărora, potrivit hackerilor, au fost compromise datele a peste 500 de milioane de clienți.

Aparenta breșă de la FBI amintește de furtul uriaș de acum mai bine de un deceniu, când aproximativ 20 de milioane de dosare ale angajaților și contractorilor guvernamentali au fost sustrase de la Office of Personnel Management (OPM), agenția care gestionează personalul administrației federale. Atacul, pus de administrația Obama pe seama guvernului chinez, este considerat și astăzi unul dintre cele mai grave eșecuri de securitate cibernetică din istoria Statelor Unite. După acel episod, agențiile guvernamentale au încercat să protejeze mai bine datele sensibile și să le fragmenteze, pentru a evita furtul unor baze de date atât de detaliate.

Având în vedere dezastrul de la OPM, foști oficiali FBI spun că au fost șocați să afle că informații private atât de valoroase și de numeroase despre personalul biroului păreau să fie stocate într-o bază de date online legată de un portal de recrutare.

Atacul ShinyHunters ar fi doar cel mai recent dintr-un șir de breșe de securitate cibernetică la FBI. La începutul anului, biroul a descoperit ceea ce credea că erau hackeri chinezi într-o bază de date pe care o administrează pentru mandatele de supraveghere internă.

Descoperirea a fost cu atât mai alarmantă cu cât Beijingul părea să construiască pe o infiltrare catastrofală în rețeaua internă a FBI folosită pentru procesarea și gestionarea interceptărilor telefonice ale suspecților. Aceasta făcea parte dintr-o amplă campanie de spionaj, dezvăluită pentru prima dată de oficiali în 2024, care a pătruns în infrastructura de telecomunicații a SUA.

Chiar și Kash Patel a avut e-mailurile personale sparte și publicate în martie de un grup de hacktiviști pro-iranieni asociat cu Ministerul Informațiilor și Securității din Iran.

În cel mai recent episod, ShinyHunters susține că a exploatat o vulnerabilitate zero-day, adică o eroare informatică nedescoperită până acum, din software-ul Oracle PeopleSoft, o aplicație folosită de companii pentru resurse umane și management financiar.

Grupul a refuzat să răspundă la întrebări concrete despre această vulnerabilitate, spunând într-un e-mail că „intenționăm să folosim zero-day-ul pentru activitatea obișnuită a afacerilor noastre”. Oracle nu a răspuns unei solicitări de comentariu.

Nu este clar ce intenționează să facă ShinyHunters, care susține că a sustras în total între doi și trei terabytes de date, dacă FBI nu își retrage alerta despre grup. Flashpoint, o companie americană de securitate cibernetică, se așteaptă ca hackerii să urmeze tiparul folosit împotriva companiilor pe care le-au atacat și să publice în curând datele furate.

„Nu putem comenta ce vom face dacă FBI nu se conformează cererii noastre”, a transmis ShinyHunters în e-mailul trimis către The New York Times. „Repetăm că nu șantajăm FBI și că NU avem motivații financiare”.

„Intenția, scopul și motivul nostru sunt doar acelea de a restabili adevărul”, au adăugat hackerii.