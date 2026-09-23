Chevron caută gaze în apele Greciei. Ce perimetre vor fi explorate până la finalul anului

<1 minut de citit Publicat la 22:29 23 Sep 2026 Modificat la 22:29 23 Sep 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Gigantul petrolier Chevron va începe anul acesta explorările seismice în mai multe perimetre din largul Greciei, a anunțat, miercuri, Ministerul Energiei de la Atena, scrie Ekathimerini.

Anunțul a fost făcut după o întâlnire la New York între Beatrice Bienvenu, directoarea Chevron pentru Grecia, și ministrul elen al Energiei, Stavros Papastavrou. Potrivit ministerului, lucrările din Marea Ionică și din zona de la sud de Peloponez și Creta vor începe până la sfârșitul anului.

Chevron nu a răspuns imediat unei solicitări de comentariu.

Compania a preluat anul acesta de la Helleniq Energy o participație de 70% într-un perimetru offshore din sud-vestul Mării Ionice.

Un consorțiu condus de Chevron deține, de asemenea, contracte de concesiune exclusive pentru explorarea gazelor în alte trei perimetre de ape adânci din largul Peloponezului și al Cretei.

Explorările seismice reprezintă prima etapă în evaluarea potențialului de hidrocarburi. Abia după aceea se poate lua o decizie privind forajele de explorare.