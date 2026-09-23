Gramul de aur s-a scumpit cu peste 3 lei într-o singură zi. La cât îl cotează BNR miercuri, 23 septembrie

Gramul de aur s-a scumpit cu peste 3 lei într-o singură zi. sursa foto: Getty

Cotaţia Băncii Naţionale a României indică faptul că preţul aurului a crescut cu peste 3 lei pe gram, de la o zi la alta. Astfel, miercuri, 23 septembrie, un gram de aur costă 641,4000 lei, cu 3,0038 lei mai mult decât marţi.

BNR anunţă că, miercuri, gramul de aur costă 641,4000 lei, o creştere de peste 3 lei faţă de marţi, când era cotat la 638.3962 lei. Iar luni gramul de aur costa 640.8715 lei.

Aurul a devenit principalul activ de rezervă

Aurul a depășit obligațiunile guvernamentale ale Statelor Unite și a devenit principalul activ de rezervă la nivel global, în urma achizițiilor masive realizate de băncile centrale în ultimii ani și a creșterii spectaculoase a prețului metalului prețios, arată un raport al Băncii Centrale Europene.

Potrivit BCE, aurul a ajuns să reprezinte 27% din rezervele mondiale la finalul lui 2025, în timp ce ponderea titlurilor americane a scăzut la 22%, reflectând și tendința tot mai accentuată de diversificare față de dolarul american în context geopolitic tensionat.

Ponderea activelor de rezervă denominate în euro a rămas neschimbată, la 15%.

Cu peste 36.000 de tone de aur, băncile centrale dețin aproape cât în perioada de vârf a sistemului Bretton Woods, arată BCE. În acea perioadă, când dolarul era legat de aur, iar cursurile valutare erau fixe, rezervele globale însumau circa 38.000 de tone.

Moneda euro, la nivel record în România

Euro a urcat miercuri la un nou nivel record față de leu pe piața interbancară, ajungând la 5,278 lei. Moneda europeană a trecut astfel peste precedentul maxim istoric al cursului oficial BNR, de 5,268 lei pentru un euro, atins pe 6 mai, imediat după căderea Guvernului Bolojan. În aceeași dimineață, Bursa de Valori București a deschis în scădere pe majoritatea indicilor.

Leul s-a depreciat încă de la primele ore ale zilei. Euro a început ședința interbancară peste 5,27 lei, după ce în ultimele zile se menținuse în zona 5,26 lei, iar ulterior a ajuns la 5,278 lei. Marți, 22 septembrie, cursul oficial anunțat de BNR fusese de 5,2647 lei/euro.