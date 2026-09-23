Comisia Europeană deblochează 4,2 miliarde de euro pentru Ungaria. Ursula von der Leyen: „A consolidat statul de drept”

Comisia Europeană a deblocat 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru Ungaria și a redeschis accesul la Erasmus+ și Horizon Europe, după ce guvernul premierului Péter Magyar a îndeplinit condițiile UE privind statul de drept. Bruxelles-ul a înghețat fondurile în 2022 din cauza preocupărilor legate de corupție și achiziții publice în timpul guvernului Orbán, scrie Euronews.

Comisia Europeană a deblocat 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune blocate anterior pentru Ungaria, considerând că Budapesta „a remediat încălcările anterioare ale statului de drept”. Această mișcare deschide, de asemenea, calea pentru ca Ungaria să se realăture programului de schimb de studenți Erasmus+ și inițiativei de finanțare a cercetării Horizon Europe.

În 2022, UE a suspendat 6,3 miliarde de euro din fondurile de coeziune acordate Ungariei în cadrul mecanismului de condiționalitate, invocând deficiențe în cadrul anticorupție al țării, conflicte de interese și nereguli sistemice în achizițiile publice.

Prim-ministrul Péter Magyar, care a obținut o victorie covârșitoare la alegerile din aprilie, a făcut campanie electorală pe baza promisiunii de a debloca fondurile UE suspendate în timpul mandatului de 16 ani al lui Viktor Orbán.

„Ungaria a luat măsuri importante pentru a consolida statul de drept și a proteja interesele financiare ale Uniunii”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

„Astăzi, propunem să deblocăm 4,2 miliarde de euro și să redeschidem ușile programelor Erasmus+ și Horizon Europe pentru studenții și cercetătorii maghiari. Mă bucur că aceștia vor beneficia din nou pe deplin de oportunitățile create de Uniunea noastră. Acest lucru demonstrează că reformele dau rezultate”, a adăugat ea.

În luna mai, Ungaria și von der Leyen au convenit să deblocheze 16,4 miliarde de euro din fondurile UE, cu condiția ca țara să îndeplinească obiective cheie în materie de stat de drept. În total, Ungaria trebuia să îndeplinească 27 de așa-numite „super-obiective” și peste 100 de alte obiective.

La sfârșitul lunii august, Ungaria a anunțat că a îndeplinit toate condițiile, inclusiv rezolvarea situației legate de trusturile de interes public (KEKVA), o structură juridică pe care guvernul anterior o folosise pentru a prelua controlul asupra instituțiilor publice, cum ar fi universitățile.

Pe lângă cele 4,2 miliarde de euro eliberate, Ungaria dorește, de asemenea, să retragă 10 miliarde de euro din fondurile de redresare. Evaluarea acestei cereri de către Comisie este în curs de desfășurare.

Alte 2 miliarde de euro din fondurile de coeziune rămân blocate din cauza îngrijorărilor legate de sistemul de azil, legea privind protecția copilului și libertatea academică. Ungaria s-a angajat să rezolve aceste probleme până la sfârșitul anului.