Casa Albă întinde covorul roșu pentru vizita istorică a lui Xi Jinping. Trump îl va primi ”cum nu a mai primit nici măcar un aliat SUA”

Președintele SUA, Donald Trump, îl va primi în această săptămână la Washington pe liderul chinez Xi Jinping. FOTO: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, îl va primi în această săptămână la Washington pe liderul chinez Xi Jinping, iar pe agenda întâlnirii dintre liderii celor două superputeri mondiale se află teme precum inteligența artificială, comerțul și Taiwanul. Xi este așteptat să fie întâmpinat personal de Trump la baza aeriană Andrews miercuri, urmând ca joi să aibă loc la Casa Albă ceremonia oficială de primire, care va include un survol militar și participarea a aproape 500 de militari, scrie BBC. Pentru vizita lui Xi la Washington, care se încheie vineri, vor fi organizate numeroase evenimente festive, inclusiv cine fastuoase, tururi private și spectacole.

Vizita marchează prima deplasare oficială a lui Xi în SUA din ultimii aproape zece ani și a treia întâlnire cu Trump de când președintele american și-a început cel de-al doilea mandat.

Vizita de stat are loc într-un moment cu miză ridicată, în condițiile în care acordul comercial dintre SUA și China, încheiat anul trecut, urmează să expire în noiembrie.

Armistițiul comercial, convenit în octombrie 2025, când Trump și Xi s-au întâlnit în Coreea de Sud, a presupus suspendarea de către Washington a unor majorări consistente ale tarifelor pentru produsele chineze, în timp ce Beijingul a redus restricțiile asupra exporturilor de pământuri rare, esențiale pentru industria prelucrătoare. Experții vor urmări dacă în timpul vizitei de stat va fi anunțată prelungirea acestui acord.

Vizita lui Xi la Washington, care se încheie vineri, va fi însoțită de un amplu protocol diplomatic și de numeroase evenimente festive, inclusiv cine fastuoase, tururi private și spectacole.

David Sacks, cercetător în cadrul programului pentru studii asiatice al Council on Foreign Relations, a descris primirea extravagantă pregătită de Trump ca fiind „cu adevărat fără precedent”. „De la întâmpinarea lui Xi Jinping la baza aeriană Andrews până la organizarea unui survol militar în onoarea sa, nu este ceva ce este oferit nici măcar unui aliat al SUA. Cu atât mai puțin unui adversar precum China. Este cu adevărat uluitor”, a spus Sacks.

Este de așteptat ca Trump să abordeze mai multe probleme în discuțiile cu Xi, în special tarifele și comerțul.

Președintele american a criticat de mult timp deficitul comercial al SUA în relația cu China, care depășește 91 de miliarde de dolari (68,2 miliarde de lire sterline), potrivit celor mai recente date ale Biroului de Recensământ al SUA. În același timp, exporturile chineze de pământuri rare către SUA au scăzut, în pofida acordului încheiat în octombrie anul trecut.

Oficiali americani și chinezi au purtat marți discuții comerciale în marja Adunării Generale a ONU, însă nu au înregistrat progrese semnificative înaintea vizitei lui Xi, au declarat mai multe surse pentru BBC. Potrivit unor surse familiarizate cu poziția Casei Albe, discuțiile s-au concentrat pe identificarea unor domenii în care cele două țări ar putea ajunge la un acord în ceea ce privește problemele comerciale netarifare și exporturile agricole. Negociatorii americani urmează să continue miercuri discuțiile cu omologii chinezi la Washington, după sosirea lui Xi.

„Cine câștigă în AI, câștigă”

Un alt subiect important de discuție între Trump și Xi va fi probabil inteligența artificială, o temă care „a urcat rapid spre vârful agendei” înaintea acestei vizite. China și SUA se află într-o competiție descrisă drept o cursă a înarmării în domeniul inteligenței artificiale. Însă, după o serie de incidente de securitate recente și intens mediatizate legate de această tehnologie emergentă, presiunile asupra administrației Trump pentru reglementarea inteligenței artificiale și încetinirea dezvoltării sale au crescut.

Senatorul Bernie Sanders a scris pe X în această săptămână: „De dragul întregii omeniri, Trump și Xi trebuie să negocieze ACUM un tratat pentru a suspenda dezvoltarea inteligenței artificiale și a interzice superinteligența înainte să fie prea târziu.”

Fostul consilier al lui Trump de la Casa Albă, Steve Bannon, precum și unii membri republicani ai Congresului au avertizat, de asemenea, asupra pericolelor pe care le-ar putea reprezenta inteligența artificială.

Președintele american consideră însă această tehnologie esențială pentru economia SUA și o vede ca pe un teren de confruntare în competiția globală pentru putere, motiv pentru care s-a arătat reticent față de încetinirea dezvoltării sale. El consideră înfrângerea Chinei în cursa pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale un obiectiv prioritar. „Cine câștigă în AI, câștigă”, a declarat Trump.

Firestein a declarat pentru BBC că se așteaptă ca Trump și Xi să discute despre modalități de cooperare în domeniul inteligenței artificiale.

Duminică, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, s-a întâlnit cu omologul său chinez, He Lifeng, și a declarat că cei doi au avut discuții „foarte reușite” despre comerț și inteligența artificială.

Experții consultați de BBC consideră că este puțin probabil ca în cadrul numeroaselor întâlniri dintre Trump și Xi programate în această săptămână să fie obținute progrese majore în domeniul inteligenței artificiale sau în alte probleme importante.

Apoi este problema Taiwanului

Congresul SUA a aprobat o vânzare de armament în valoare de mai multe miliarde de dolari către Taiwan, care așteaptă acum semnătura lui Trump. Președintele american a amânat deocamdată aprobarea, considerând această decizie un instrument de negociere cu China.

Firestein spune că se așteaptă ca Xi să încerce să obțină de la Trump fie angajamentul de a prelungi amânarea vânzării de arme, fie o modalitate de a evita complet realizarea acesteia.

La fel ca Trump, Xi se confruntă cu dificultăți economice în țară și este de așteptat să folosească această vizită pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor comerciale dintre SUA și China.

Acest lucru reprezintă însă o posibilă problemă politică pentru Trump. Unii membri ai administrației sale și susținătorii săi privesc China cu suspiciune.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, i-a trimis în septembrie o scrisoare companiei Ford, în care i-a cerut să reducă legăturile cu China, invocând preocupări legate de securitatea națională și protejarea locurilor de muncă din SUA.

În ciuda obstacolelor evidente care mai trebuie depășite înainte ca SUA și China să încheie noi acorduri, este clar că Trump consideră contactul direct cu Xi esențial pentru procesul de apropiere.

„Trump a luat decizia că, indiferent de situație, trebuie să evităm o relație confruntațională cu China. El consideră că, cu cât se întâlnește mai des cu președintele Xi, cu atât relația dintre cele două țări va deveni mai puțin conflictuală. Și are dreptate.”, a declarat Stephen Orlins, președintele National Committee on US-China Relations.