Sorin Grindeanu l-a invitat pe Siegfried Mureșan la sediul PSD și i-a cerut să demisioneze din PE

Sorin Grindeanu l-a invitat pe Siegfried Mureșan la sediul PSD. FOTO> Profimedia Images

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, l-a invitat miercuri pe premierul desemnat Siegfried Mureșan să vină la discuții la sediul PSD. Totodată, Grindeanu i-a cerut își dea demisia din Parlamentul European, ca să arate că intenția sa de a fi prim-ministru este reală. Are girul nostru total să se retragă din funcția de europarlamentar, a spus președintele PSD.

"Am avut o discuție cu Siegfried Mureșan, în care s-a angajat că îmi va trimite programul de guvernare. Am avut această discuție în urmă cu mai multe ore, nu s-a întâmplat până acum. Așa cum ne-a obișnuit, încă are nevoie de timp de gândire.

Îngrijorător este că PNL și USR propun un premier care ezită la orice pas și pare că cere aprobarea șefilor.

Cu toate că nu a trimis până la această oră programul sau măcar o schiță, îl anunț că, atunci când se va simți pregătit pentru o discuție serioasă, pe argumente, îl aștept la sediul PSD.

Până atunci, Siegfried Mureșan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală. Acum arată că nu-și dorește să fie premier. Ar trebui să ne arate nouă, românilor, că își dorește cu adevărat această funcție și să dovedească asta, să-și anunțe demisia din Parlamentul European, să demonstreze că își asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului pentru Siegfried Mureșan.

El, fiind ales pe listele PSD-PNL în urmă cu un an și jumătate, are girul nostru total să se retragă din funcția de europarlamentar. Astfel, dă impresia și că face doar un joc politic ieftin.

Siegfried lasă impresia că nu știe nimic din ce trebuie făcut cu economia. N-ar fi decât un Bolojan second-hand, dar asta nu ține loc de program de guvernare.

I-aș da un sfat, să lase mai puțin din aroganță, să arate mai puțin tupeu.

M-am străduit în aceste zile, chiar și azi, să găsesc viziunea economică în spusele lui Mureșan. De joi până acum, n-am văzut decât înjurături la adresa PSD.

Sper ca Siegfried Mureșan să vină pregătit", a declarat Sorin Grindeanu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat miercuri că va purta negocierile cu PSD doar la nivel oficial, cu președintele și conducerea partidului, și că nu va încerca să atragă individual parlamentari social-democrați pentru a obține voturi pentru învestirea viitorului Guvern. Mureșan a spus că PSD va trebui să aleagă între susținerea unui guvern pro-european și colaborarea cu partidele anti-europene, populiste și extremiste.

Premierul desemnat a mai spus miercuri că va avea o întâlnire cu grupul parlamentar al minorităților și că este în dialog cu conducerea PSD. Premierul desemnat a afirmat că va trata PSD "instituțional și corect" și că se va întâlni cu liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, pentru a discuta programul de guvernare și a afla care sunt așteptările PSD. "Eu și Grindeanu vom discuta ca doi parlamentari ce suntem", a spus Mureșan.

El a precizat că își dorește un dialog civilizat cu PSD și identificarea unei formule de colaborare. Siegfried Mureșan a transmis că PSD se află în fața unei alegeri politice privind poziționarea sa în raport cu viitorul guvern: "PSD va avea de ales să susțină un guvern pro-european sau să colaboreze cu partidele anti-europene, populiste, extremiste".

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, și premierul interimar, Ilie Bolojan, au discutat miercuri dimineață despre Guvernul Mureșan, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. Siegfried Mureșan i-a transmis un mesaj lui Grindeanu să îi dea programul de guvernare, dar liderul PSD a văzut târziu acest mesaj. Miercuri, Grindeanu l-a sunat pe Mureșan și i-a zis să îi trimită programul de guvernare. A rămas că îi trimite programul și apoi îl așteaptă la discuții.

Sorin Grindeanu a declarat luni, într-un interviu în exclusivitate la Antena 3 CNN, că se aștepta să fie contactat de Siegfried Mureșan după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan în funcția de premier, dacă acesta își dorește într-adevăr voturile PSD.

într-un interviu pentru Politico, Siegfried Mureşan că PSD trebuie să decidă urgent dacă va susține un nou guvern pro-european sau dacă va fi acuzat că a deschis calea extremei drepte către putere. În opinia lui, dacă nu va putea fi format un guvern pro-european, "alegerile anticipate nu ar trebui excluse."