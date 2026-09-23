Siegfried Mureșan, pentru Politico: "Anticipatele nu sunt opțiunea mea preferată. Să încercăm să formăm acum un guvern pro-european"

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier FOTO: Agerpres

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat într-un interviu pentru Politico, că PSD trebuie să decidă urgent dacă va susține un nou guvern pro-european sau dacă va fi acuzat că a deschis calea extremei drepte către putere. În opinia lui, dacă nu va putea fi format un guvern pro-european, "alegerile anticipate nu ar trebui excluse."

Siegfried Mureșan a declarat că îi va cere Partidului Social Democrat (PSD) să susțină Partidul Național Liberal (PNL), de centru-dreapta, la un nou vot de învestitură, "până la sfârșitul săptămânii viitoare", deși conducerea PSD a refuzat până acum să facă acest lucru.

"Social-democrații români se află într-un moment al adevărului. Trebuie să decidă dacă se comportă ca niște social-democrați europeni responsabili și susțin un guvern pro-european sau dacă își intensifică cooperarea cu dreapta radicală, cu partidul populist extremist și antieuropean de aici", a declarat Mureșan.

Un nou eșec la București ar deschide calea către alegeri anticipate tensionate în cea de-a șaptea țară ca populație din Uniunea Europeană, unde extrema dreaptă conduce în sondaje, într-un moment în care partidele populiste și naționaliste câștigă teren în mai multe state europene, scrie Politico.

Partidele tradiționale din România, un aliat strategic important al NATO, care a resimțit și efectele războiului Rusiei din Ucraina, au reușit la limită să țină extrema dreaptă departe de putere în mai multe runde de alegeri parlamentare și prezidențiale desfășurate începând din iarna lui 2024.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că partidul nu va vota pentru guvernul condus de Mureșan și că va susține doar formarea unui executiv din care PSD să facă parte. El nu a exclus însă o eventuală alianță cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), formațiune de extremă dreaptă care a adoptat o poziție conflictuală față de Bruxelles și a susținut candidați favorabili Rusiei. PSD și AUR au votat împreună pentru demiterea guvernului anterior, la începutul acestui an.

Mureșan a cerut conducerii grupului european de centru-stânga S&D de la Bruxelles să împiedice o astfel de alianță, argumentând că aceasta "este în mod evident responsabilă pentru ceea ce fac partidele membre". El a avertizat că S&D "va avea o problemă foarte serioasă de credibilitate dacă va continua să păstreze tăcerea în timp ce membrii săi români colaborează îndeaproape cu extrema dreaptă".

"Atât timp cât socialiștii europeni nu acționează pentru a împiedica în mod credibil acest lucru, din păcate nu putem exclude posibilitatea ca și socialiștii din alte țări să urmeze aceeași cale", a adăugat el.

Grindeanu a sugerat însă că PSD ar putea fi convins să intre în discuții cu Mureșan dacă acesta acceptă includerea în programul de guvernare a zece propuneri considerate prioritare de social-democrați. Printre acestea se numără un nou impuls pentru dezvoltarea infrastructurii energetice, consolidarea apărării și a securității naționale, reforma serviciilor publice și investiții în educație și sănătate.

În cazul în care cabinetul propus și programul său de guvernare vor fi respinse, președintele Nicușor Dan va avea, potrivit Constituției, posibilitatea de a declanșa procedura pentru organizarea unor noi alegeri. Acestea ar fi primele alegeri parlamentare anticipate din 2024, când AUR a obținut un scor important și a devenit al doilea partid ca mărime din Parlament. Mureșan a recunoscut că formațiunea de extremă dreaptă este creditată în prezent cu aproximativ 35% în sondaje, în timp ce PNL, partidul său de centru-dreapta, este cotat la doar 21%.

"Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată", a declarat Mureșan. "Cred că ar trebui să încercăm să formăm acum un guvern pro-european. Dar, dacă acest lucru nu va fi posibil, cred că alegerile anticipate nu ar trebui excluse."

În prezent europarlamentar, Siegfried Mureșan este unul dintre principalii negociatori ai viitorului buget multianual al UE, în valoare de 2.000 de miliarde de euro, pe care liderii europeni doresc să îl finalizeze până la sfârșitul anului.

Potrivit lui Mureșan, însă, preluarea puterii în România de către extrema dreaptă ar face această misiune mult mai dificilă, deoarece "orice guvern antieuropean aflat la masa negocierilor ar dori ca Europa să fie mai slabă". El a explicat că astfel de guverne "știu că bugetul este un instrument important pentru a menține Europa puternică și, practic, ar vota împotriva unui buget ambițios și realist".

În plus, "am avea un guvern foarte prietenos cu Rusia, iar toate acestea ar fi rele pentru oamenii din România și pentru Uniunea Europeană", a mai spus Mureșan.