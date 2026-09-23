Un pod de fier din judeţul Bacău s-a prăbuşit, sub greutatea unui TIR. ISU a intervenit de urgenţă. Traficul în zonă este deviat

1 minut de citit Publicat la 08:09 23 Sep 2026 Modificat la 08:42 23 Sep 2026

Un pod de fier din judeţul Bacău s-a prăbuşit, sub greutatea unui TIR. Sursa foto: ISU Bacău

Un pod de fier din comuna Asău, sat Ciobănuș, judeţul Bacău, s-a prăbuşit, miercuri dimineaţă, sub greutatea unui TIR. Structura a fost deteriorată, iar ISU Bacău a intervenit cu o autospecială de stingere, cu un echipaj de descarcerare și un echipaj SMURD. NU au fost înregistrate victime. Traficul a fost deviat pe rute ocolitoare. A fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

"Pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Asău, sat Ciobănuș, în urma unui eveniment în care un pod de fier a fost deteriorat.

În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.

La locul evenimentului au fost mobilizate forțe și mijloace din cadrul ISU Bacău, respectiv o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare și un echipaj SMURD. De asemenea, au fost anunțate Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență.

Pentru gestionarea situației, a fost identificată o rută ocolitoare pentru circulația autovehiculelor. În prezent, traficul rutier în zonă este dirijat de polițiști.

La fața locului se va deplasa Grupul de Suport Tehnic, pentru evaluarea situației și stabilirea măsurilor necesare.

Aspectele constatate vor fi analizate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, urmând să fie aprobat un plan de măsuri pentru restabilirea stării de normalitate.

ISU Bacău va identifica soluții în vederea reducerii timpului de răspuns la intervențiile din localitățile afectate", a transmis ISU Bacău.