Explozie pe un bulevard din București, vis-a-vis de Inspectoratul General al Poliției Române: Există răniți

1 minut de citit Publicat la 15:20 22 Sep 2026 Modificat la 16:17 22 Sep 2026

Explozie în centrul Bucureștiului, în fața IGP, 22 septembrie 2026. Sursa foto: Antena 3 CNN

O explozie a avut loc, în urmă cu puțin timp, pe un bulevard din centrul Capitalei, chiar vis-a-vis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR). Potrivit primelor informații obținute de Antena 3 CNN, există persoane rănite.

UPDATE 15:15 Pompierii au transmis primul comunicat oficial cu detalii despre incident:

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pe strada Mihai Vodă din Sectorul 5 al Capitalei, că urmare a producerii unei explozii la o butelie de gaz, aflată într-o curte. Explozia nu a fost urmată de incendiu.

Că urmare a evenimentului, două victime ce prezentau arsuri, au fost asistate medical de către echipajele de la fața locului și ulterior transportate la spital, după cum urmează:

- 1 victimă la Spitalul Universitar de Urgență București;

- 1 victimă la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Am intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și patru echipaje de prim ajutor.”

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UPDATE 14:35 Explozia a fost urmată și de un incediu, dar acesta fost stins în scurt timp de pompieri. Flăcările nu au fost de amploare, însă deflagrația s-a soldat cu rănirea a două persoane, au declarat martori pentru Antena 3 CNN.

Cele două victime au suferit arsuri pe o suprafață mare a corpului și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Martorii aflați în zonă au povestit că, după explozie, se simțea un miros puternic de fum. În zonă au fost mobilizate mai multe autospeciale de intervenție ale pompierilor.

Intervenția pompierilor s-a încheiat după stingerea incendiului, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care s-a produs explozia.

Știrea inițială: Sursele Antena 3 CNN spun că deflagrația de pe Bulevardul Mihai Vodă din București ar fi fost cauzată de o butelie care a explodat.

În urma incidentului, două persoane au fost rănite și sunt transportate la spital cu arsuri.