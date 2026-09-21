Imagini cu cele două vile ale lui Călin Georgescu din Austria. Cristela avea cabinet în castelul vecinului Georg Schmidt

4 minute de citit Publicat la 11:18 21 Sep 2026 Modificat la 11:28 21 Sep 2026

Călin Geogescu a avut două vile în Austria pe care le-a vândut. A doua proprietate se învecina cu castelul folosit ilegal de Georg Schmidt, unde Cristela Georgescu avea un cabinet.

Călin Georgescu și soția sa au locuit în Austria pe parcursul unui deceniu, între anii 2011 și 2021. Reședința inițială a cuplului a fost situată pe Wagenhofstraße 402, în localitatea Alland, o proprietate achiziționată în anul 2011 pentru suma de 410.000 de euro. După șase ani, imobilul a fost vândut pentru 950.000 de euro, semn al unei aprecieri semnificative.

La această adresă se află o vilă somptuoasă, considerată una dintre cele mai impunătoare din cartier, atât prin dimensiuni, cât și prin stilul arhitectural.

Ulterior, familia Georgescu s-a mutat în localitatea Günselsdorf, la sud de Viena, la adresa Fasangasse 3, A-2525. Imobilul a fost cumpărat pentru suma de 530.000 de euro, iar patru ani mai târziu, în iulie 2021, a fost vândut pentru 599.000 de euro.

Proprietatea este amplasată pe o străduță privată, beneficiind de piscină și o curte generoasă, elemente care îi conferă un aer exclusivist și confortabil.

Imobilul din Günselsdorf este situat în partea din spate a domeniului Schloss Schönau — un castel impunător aflat la adresa Kirchengasse 18, deținut de Fundația privată Sequoia.

Potrivit informațiilor disponibile, castelul ar fi fost utilizat în mod ilegal de către Georg Schmidt și fiul său, în ciuda lipsei unui drept legal clar asupra proprietății.

Între locuința familiei Georgescu și castel se află o distanță de aproximativ 200 de metri, reprezentând grădinile întinse ale castelului — o zonă verde ce delimitează vizual și simbolic cele două proprietăți.

Totodată, Cristela Georgescu a deținut un cabinet de tratament și terapie, cu sediul înregistrat într-o anexă a castelului, cunoscută sub denumirea Biogutshof Schönau.

Numele omului de afaceri Georg Schmidt este strâns legat de faimosul scandal Eurofighter din Austria, cunoscut sub numele de „Causa Eurofighter”, una dintre cele mai mari și mai controversate afaceri cu armament din istoria recentă a Europei.

Antreprenor din Viena, activ în domeniul software-ului și al soluțiilor IT, și fost pilot militar, Georg Schmidt a intrat în atenția comisiilor parlamentare de anchetă din Austria.

Compania lui Schmidt ar fi primit sume suspecte de bani de la rețeaua de firme-fantomă înființată de EADS pentru a distribui mită.

Contractul, evaluat la aproximativ 2 miliarde de euro, a fost rapid umbrit de acuzații severe de corupție, fraudă, spălare de bani și comisioane ilegale mascate sub forma unor „operațiuni de compensare”.

Potrivit Kleine Zeitung, legăturile lui Călin Georgescu cu Austria datează de dinainte de mutarea sa în această țară.

Încă din 2009, el apărea pe internet ca membru în Consiliul de Administrație al asociației „Clubul de la Roma - Centrul de sprijin european”, cu sediul la Viena.

Înființat la sfârșitul anilor '90, acest birou european al „Clubului de la Roma” era însărcinat să promoveze extinderea spre est a organizației.

Funcționarii biroului din Austria de la acea vreme spun că nu își mai amintesc exact cum a intrat Georgescu în Consiliul de Administrație.

Însă este evidentă legătura sa cu organizația din România a Clubului de la Roma, spune co-fondatorul „Biroului european”, Siegfried Sellitsch.

Potrivit acestuia, biroul din România a fost fondat de „băieți cu ochi albaștri”.

„Așa erau numiți foștii angajați ai Securității”, precizează Sellitsch, în prezent pensionar, referindu-se la serviciile secrete românești din vremea lui Nicolae Ceaușescu.

În 2010, românul a devenit președinte de onoare al „Biroului european” de la Viena.

Într-o publicație online, relevantă pentru adepții teoriei conspirației și pentru extrema dreaptă de la momentul respectiv, Georgescu este catalogat drept unul dintre cei care doresc să creeze o nouă „ordine mondială”, notează Kleine Zeitung.

În prezent, Georgescu denunță un „sistem oligarhic mondial”.

Familia Georgescu a cumpărat proprietăți de jumătate de milion de euro în Austria

Cariera lui Georgescu la Centrul European de Sprijin al Clubului de la Roma nu a durat mult: fără să le ofere partenerilor săi austrieci motive plauzibile, el a dispus dizolvarea asociației de la Viena în toamna anului 2013.

Ziarul austriac scrie, pe de altă parte, că Georgescu a lucrat între 2010 și 2012 în calitate de raportor special al ONU privind efectele poluării mediului asupra drepturilor omului. El ar fi redactat un raport privind efectele testelor nucleare istorice efectuate de SUA în atolul Bikini din Insulele Marshall. Beneficiara raportului a fost Comisia ONU pentru drepturile omului din Geneva.

Însă această activitate a fost foarte slab remunerată.

„Raportorii speciali sunt poziții onorifice în care primești de la Organizația Națiunilor Unite doar diurna cu cheltuielile de deplasare și de ședere”, explică Manfred Nowak, el însuși fost raportor special al ONU.

În acest context, nu este clar din ce trăiau soții Georgescu în Austria, remarcă Kleine Zeitung.

Totuși, familia Georgescu a putut cumpăra proprietăți în Austria Inferioară în valoare de 530.000 de euro fără niciun credit ipotecar atunci când s-a mutat în țară, în 2011. Ulterior, soții Georgescu au vândut proprietățile pentru sume mai mari în anii 2014 și 2017.

Nu se cunosc alte locuri de muncă în Austria ale lui Călin Georgescu și, potrivit Ministerului de Externe de la Viena, acesta nu a fost niciodată acreditat ca diplomat.

Primarul din Günselsdorf despre Georgescu: Era retras, vorbea prost germana

La mijlocul anului 2021, soții Georgescu și-au vândut casa din Günselsdorf și au plecat din Austria.

„Motivul, după cum ne-au spus ei, a fost că el nu s-a putut regăsi profesional în Austria”, a declarat primarul din Günselsdorf, Alfred Artmäuer.

Familia Georgescu a locuit în imediata sa vecinătate iar cei doi soți s-au văzut aproape zilnic cu edilul, mai ales vara.

Primarul Artmäuer a precizat că, spre deosebire de soția sa, Călin Georgescu vorbește prost germana.