Siegfried Mureșan anunță că nu va negocia cu AUR. "Testul adevărului îl va da PSD"

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier FOTO: Agerpres

Prim-ministrul desemnat, Siegfried Mureşan, a anunţat că nu va negocia cu AUR susţinerea pentru Guvernul pe care îl va propune, dar a adăugat că nu poate controla modul în care vor vota parlamentarii, în mod individual.



Mureşan a afirmat luni, pentru RFI România, că AUR nu este "ataşat valorilor europene", iar în ultima perioadă nu a demonstrat un comportament politic "responsabil", menit să rezolve problemele României. Partidele populiste din Europa se joacă cu "temerile" populaţiei şi, cu cât oamenilor "le merge mai rău, cu atât ei au mai multă sevă pentru acţiunea lor anti-sistemică şi populistă", a spus el.



"Nu vom avea un dialog cu AUR, în sensul în care să discutăm, în sensul în care să ne alterăm programul de guvernare ca urmare a unor solicitări făcute de ei. Nu ştim, evident, cum va vota fiecare parlamentar AUR. Nu putem controla parlamentarii de la niciun partid, nici de la partidele noastre. Votul este liber. Parlamentarii votează conform propriei conştiinţe. (...) Nu mă veţi vedea mergând la sediul AUR, nu mă veţi vedea solicitând sprijinul. Nu ştiu cum vor vota. Din mesajele publice pe care le-au dat până acum, nu au arătat intenţia de a sprijini acest Guvern", a precizat Mureşan, citat de Agerpres.



Premierul desemnat a mai anunţat că va discuta în primul rând cu grupurile parlamentare ale PNL, USR şi UDMR, iar ulterior va prezenta programul de guvernare şi grupului minorităţilor naţionale.



"Testul adevărului îl va da PSD", care va trebui să decidă dacă vrea un Guvern proeuropean sau dacă se află într-un "parteneriat consolidat" cu AUR. De asta va depinde trecerea Guvernului, a subliniat Mureşan.



"Urmează momentul adevărului pentru PSD, să vedem dacă PSD chiar doreşte să susţină un Guvern proeuropean sau dacă îşi consolidează parteneriatul cu AUR. Toată lumea ştie că eu nu sunt pesedist, dar voi fi deschis dialogului şi... tot ce ţine de mine pentru a înlesni formarea unui Guvern şi trecerea acestui Guvern. Voi avea un dialog cu PSD. Cred că este firesc să fim deschişi, dar trebuie să înţelegem dacă dinspre ei există o disponibilitate reală la dialog sau dacă doar sunt în căutarea unor pretexte pentru a vota împotriva acestui Guvern", a mai spus el.



Mureşan a anunţat că va include în programul de guvernare obiective pe care şi social-democraţii "pretind că le doresc". Astfel, va susţine: un stat "modern şi eficient", în slujba cetăţenilor.



"Doar că până acum a existat o discrepanţă între ceea ce PSD spunea şi ceea ce făcea. Protejarea unei administraţii ineficiente, a unor companii de stat cu insuficiente investiţii, cu un management neperformant... aici, îmi pare rău, dar am face rău românilor dacă am continua cu aceste lucruri", a arătat el



Mureşan şi-a exprimat convingerea că, în următorii ani, scena politică se va polariza între forţele reformatoare - conduse de PNL, USR, UDMR - şi cei de la AUR.



"Sunt convins că PSD va fi pentru prima dată la următoarele alegeri un partid care nu va fi nici pe locul întâi, nici pe locul doi. Va fi pe locul trei sau mai jos, la viitoarele alegeri parlamentare", a susţinut el.