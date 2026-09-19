Dungaciu: Nu vom negocia cu nimeni, nu vom da voturile nimănui, cât timp nu va fi recunoscut AUR ca oricare alt partid din România

Dan Dungaciu spune că AUR nu va negocia cu nimeni, nu va da voturile nimănui cât timp nu va fi recunoscut ca oricare alt partid din România. sursa foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat sâmbătă la Antena 3 CNN că partidul nu va negocia cu nicio formațiune și nu va susține prin vot o eventuală propunere de premier atât timp cât, în opinia sa, AUR nu este tratat ca "oricare alt partid din România". Dungaciu a susținut că soluția pentru depășirea blocajului politic este organizarea de alegeri anticipate și renunțarea la ceea ce AUR numește "cordon sanitar" în jurul partidului.

"Noi nu vom face nicio negociere cu nimeni, nu vom da voturile noastre nimănui, atât timp cât nu va fi recunoscut partidul AUR ca oricare alt partid din România", a declarat Dan Dungaciu.

"Această nominalizare (a lui Siegfried Mureșan – n.r.) nu va trece și ceea ce am spus noi este că soluția sunt alegerile anticipate, tocmai ca să scăpăm de acest cordon sanitar care, practic, blochează orice negociere serioasă în România. Nu noi am impus cordonul sanitar, ei au impus cordonul sanitar. Este timpul să renunțe la el și eu cred, noi credem, că alegerile anticipate sunt cea mai bună soluție ca lucrul acesta să se schimbe", a afirmat prim-vicepreședintele AUR.

Dungaciu a vorbit și despre consultările de la Cotroceni: "Dacă s-a întâmplat un lucru bun la Cotroceni, este că, pentru prima dată, am simțit că ideea de alegeri anticipate nu este complet exclusă de către președintele României. Asta este o veste bună, pentru că s-a înțeles și la Cotroceni că blocajul acesta nu poate fi lămurit, nu poate fi clarificat decât prin anticipate. Faptul că e pe masă și această soluție pe noi ne bucură".

Referindu-se la PNL și la opțiunile pe care le are partidul în actualul context, Dungaciu a spus că liberalii ar avea de ales între a-și depune mandatul și a risca să nu obțină votul Parlamentului.

"Între decizia pe care trebuie să o ia PNL-ul în a depune mandatul, deci un tip de umilință, sau a nu primi votul în Parlament, al doilea tip de umilință, trebuie să aleagă pe ce direcție se vor duce. Oricum, finalul este, din punctul meu de vedere, deja anunțat. Ne pregătim pentru filmul real, care va fi a doua nominalizare și tensiunile care o să apară în urma acestei celei de-a doua nominalizări", a spus Dungaciu.

În ceea ce privește discuțiile politice care urmează, prim-vicepreședintele AUR a susținut că obiectivul ar trebui să fie formarea unei majorități care să permită funcționarea Guvernului.

Întrebat despre Siegfried Mureșan, Dungaciu a răspuns: "Nu ne interesează unde se duce domnul Siegfried Mureșan, nu-l invităm nicăieri."