În 2019, Anglia a eliberat doi castori într-o pădure. În 5 ani, au schimbat complet peisajul: Debitul de bază al apei a crescut cu 417%

6 minute de citit Publicat la 15:48 17 Sep 2026 Modificat la 15:48 17 Sep 2026

Unul dintre castorii eliberați în Cropton Forest, în 2019, stg, și cum arată pădurea în prezent, dr. Sursa foto: Beaver Trust

În 2019, doi castori eurasiatici au fost eliberați într-o zonă împădurită de 10 hectare din North Yorkshire, unde activitatea lor a modificat treptat modul în care apa se deplasa prin această zonă. În următorii cinci ani, animalele au construit baraje și au creat noi suprafețe cu apă stătătoare, schimbând atât cursul de apă, cât și peisajul din jur.

Un studiu publicat în Ecohydrology, în luna iunie, a constatat că debitul maxim median al apei în aval de incintă a scăzut cu 46,6%, în timp ce debitul de bază a crescut cu 417%, comparativ cu zona de control din amonte.

Cercetătorii au înregistrat, de asemenea, modificări ale calității apei, vegetației și faunei sălbatice în timpul experimentului.

Experimentul cu castori din North Yorkshire arată cum reintroducerea castorilor eurasiatici poate remodela cursurile de apă, poate încetini debitele de vârf și poate crește debitul de bază, transformând în același timp habitatele din jur.

Cum au schimbat doi castori debitul apei într-o pădure de 10 hectare

Studiul a analizat un experiment de cinci ani privind reintroducerea castorilor în Cropton Forest, în Yorkshire. Doi castori eurasiatici au fost eliberați în aprilie 2019 în zona împădurită împrejmuită, cu o suprafață de 10 hectare.

Incinta includea 824 de metri din cursul de apă Sutherland Beck, precum și mai multe structuri construite de oameni, concepute pentru a încetini apa și a reduce riscul de inundații.

Castorii au început rapid să-și remodeleze împrejurimile. Au doborât copaci, au modificat cursul apei și au construit șase baraje pe durata experimentului.

Activitatea lor a creat iazuri și zone mai umede în anumite părți ale pădurii, modificând atât peisajul fizic, cât și modul în care apa era stocată și eliberată.

Cercetătorii au monitorizat zona înainte și după eliberarea castorilor și au comparat cantitatea de apă care intra în incintă cu cea care ieșea. Pentru a urmări modificările de-a lungul celor cinci ani, au folosit măsurători ale debitului, împreună cu monitorizarea barajelor, a stocării apei, a vegetației, a calității apei și a faunei sălbatice.

Debitul maxim al apei a scăzut, iar apa stocată a fost eliberată mai lent

Una dintre cele mai clare modificări a fost observată în comportamentul cursului de apă în perioadele cu debite ridicate și scăzute.

Studiul a constatat că debitul maxim median al apei a fost redus cu 46,6% atunci când au fost comparate valorile de intrare și cele de ieșire din incintă. Cercetătorii au precizat că această comparație includea și efectele structurilor construite anterior de oameni, astfel că procentul reprezintă influența combinată a întregii zone, nu doar a barajelor construite de castori.

Studiul a explicat că animalele au crescut cantitatea de apă stocată și au favorizat răspândirea unei părți din apă pe lunca inundabilă, unde deplasarea acesteia era încetinită în mod natural. Barajele au contribuit, de asemenea, la reconectarea unor zone care puteau stoca apă în afara cursului principal.

Rezultatul a fost un model mai puțin brusc al deplasării apei. Cercetătorii au constatat că răspunsul debitului în aval de incintă a fost mult mai puțin variabil decât cel din amonte, ceea ce indică faptul că râul era mai puțin predispus la schimbări bruște între debite ridicate și scăzute.

Efectul a fost deosebit de evident în perioadele mai uscate. Debitul de bază, adică apa care continuă să ajungă într-un curs de apă între două evenimente de precipitații, a fost cu 417% mai mare în aval de incintă.

În perioadele secetoase, debitele care ieșeau din incintă erau de cinci ori mai mari decât cele care intrau. Studiul a asociat acest fenomen cu eliberarea treptată a apei stocate în peisajul modificat de castori.

Ce s-a întâmplat cu pădurea după ce castorii au construit barajele

Castorii au făcut mai mult decât să modifice cursul de apă. Activitățile lor de doborâre a copacilor și construire a barajelor au transformat treptat pădurea într-un peisaj mai variat, care cuprindea apă curgătoare, iazuri, zone umede și suprafețe cu vegetație aflată în regenerare.

Studiul a înregistrat o creștere a habitatelor umede pe durata experimentului. În 2019, doar 12 dintre cele 102 puncte fixe de monitorizare erau clasificate drept zone cu vegetație de mlaștină, apă deschisă sau zone mlăștinoase. Până în 2023, numărul acestora crescuse la 29.

Diversitatea plantelor acvatice a crescut, de asemenea. Numărul speciilor de plante acvatice identificate în iazuri a crescut de la 15 la 20, deși două specii au dispărut local.

Au apărut noi specii de plante din genul Potamogeton, în timp ce lintoiul de apă a devenit mai puțin dominant în zonele mai vechi cu apă stătătoare.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că activitatea castorilor a permis pătrunderea unei cantități mai mari de lumină până la nivelul solului pădurii, ca urmare a doborârii copacilor. Împreună cu extinderea zonelor umede, acest lucru a creat o varietate mai mare de habitate în interiorul incintei.

Castorii au modificat calitatea apei și condițiile pentru fauna sălbatică

Studiul a identificat mai multe modificări ale calității apei între punctele de monitorizare din amonte și cele din aval.

Turbiditatea mediană, care indică cât de tulbure este apa din cauza particulelor aflate în suspensie, a scăzut de la 13 la 9 NTU în aval de incintă, ceea ce reprezintă o reducere de 30,77%.

Cercetătorii au înregistrat, de asemenea, niveluri mai ridicate de oxigen dizolvat în aval de incintă, precum și modificări ale pH-ului, conductivității și temperaturii. Unele efecte au variat în funcție de anotimp, mai multe diferențe fiind mai pronunțate în timpul iernii.

Răspunsul ecologic a fost la fel de amplu. Analizele ADN-ului de mediu au identificat 39 de taxoni de vertebrate în zona împrejmuită de la Cropton, comparativ cu 33 în zona de comparație Pickering Beck din apropiere.

Probele de la Cropton au inclus patru amfibieni, 19 păsări, nouă specii de pești și 14 mamifere.

Studiul a înregistrat, de asemenea, modificări în cazul unor grupuri individuale.

Înregistrările video cu vidre au crescut substanțial pe parcursul experimentului, deși cercetătorii au atras atenția că pozițiile camerelor s-au modificat în timpul studiului.

Liliecii au prezentat una dintre cele mai clare legături cu activitatea castorilor. Numărul acestora a crescut în locațiile și perioadele de monitorizare care corespundeau unor activități recente ale castorilor în apropiere.

Cercetătorii au sugerat că peisajul mai deschis, diversitatea mai mare a habitatelor sau disponibilitatea crescută a insectelor ca sursă de hrană ar fi putut contribui la această evoluție.

Ce s-a întâmplat cu structurile mai vechi de control al inundațiilor

Castorii au fost eliberați într-un peisaj care conținea deja structuri construite pentru încetinirea apei, ca parte a unor lucrări anterioare de gestionare naturală a inundațiilor.

Printre acestea se numărau taluzuri din lemn și baraje mari realizate din material lemnos.

Pe parcursul experimentului de cinci ani, unele dintre aceste structuri construite de oameni s-au deteriorat și și-au pierdut o mare parte din capacitatea inițială de stocare a apei.

Studiul a constatat că taluzurile din lemn și structurile din material lemnos ofereau împreună o capacitate de stocare mai mică decât barajele castorilor până în 2024, cu excepția celui mai mare eveniment de inundație modelat.

Barajele construite de castori au contribuit la compensarea acestei pierderi. Cercetătorii au estimat că activitatea castorilor a aproximativ dublat volumul de apă stocat în zonă și a compensat mai mult decât suficient reducerea provocată de degradarea structurilor mai vechi.

Nici structurile create de castori nu au fost permanente. Unele baraje au fost distruse sau străpunse în timpul studiului, în timp ce în alte locuri au fost construite structuri noi.

Cercetătorii au descris această schimbare continuă drept parte a evoluției naturale a zonelor umede create de castori.

Cinci ani de la reintroducerea castorilor au scos la iveală schimbări de durată

Studiul a constatat că efectele celor doi castori s-au extins mult dincolo de simpla construcție a barajelor.

Activitatea lor a modificat stocarea și modelele de curgere a apei, a extins habitatele umede, a schimbat calitatea apei și a crescut diversitatea mai multor grupuri de plante și animale.

De asemenea, studiul a arătat cum activitatea castorilor poate continua să remodeleze o zonă în timp ce structurile mai vechi, construite de oameni pentru gestionarea inundațiilor, se degradează.

Rezultatele obținute în incinta din Cropton Forest oferă o imagine detaliată a ceea ce s-a întâmplat atunci când doi castori au primit spațiu pentru a modifica un habitat forestier britanic gestionat.