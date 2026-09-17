Loto 6/49 de joi, 17 septembrie. Report de peste 1,48 milioane de euro, la Loto 6/49, şi peste 1,34 milioane de euro, la Joker

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, azi, 17 septembrie 2026. Sursa foto: Agerpres

Joi, 17 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminică, 13 septembrie, Loteria Română a acordat 48.744 de câştiguri în valoare totală de peste 5,13 milioane de lei.

Tragerile loto vor avea loc astăzi, începând cu ora 18:30, iar numerele norocoase vor fi adăugate în rândurile de mai jos.

Numerele câștigătoare de joi, 17 septembrie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,82 milioane de lei (peste 1,48 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,87 milioane de lei (peste 928.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,08 milioane de lei (peste 1,34 milioane de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 869.200 de lei (peste 165.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,46 milioane de lei (peste 278.200 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 431.700 de lei (peste 82.100 de euro).

La tragerea suplimentară Joker de duminică, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 904.306,09 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Alba Iulia.

De asemenea, la tragerea suplimentară Joker de duminică, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 97.986,77 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Brăila și din Sectorul 4 , București.

La tragerea Noroc de duminică, 13 septembrie, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 84.004,56 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Sectorul 3 al Capitalei.

La tragerea principală Loto 5/40 de duminică, 13 septembrie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 52.686 de lei fiecare. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenție loto din Craiova, iar celălalt, online, pe joaca.loto.ro.

La tragerea suplimentară Loto 5/40 de duminică, 13 septembrie la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 56.331 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Rucăr, judeţul Argeș.