Ciucu anunță că Bucureștiul primește 87,44 milioane de euro. Vor fi cumpărate tramvaie, troleibuze și autobuze electrice

Edilul a mai precizat că investiţia va permite înnoirea şi modernizarea flotei STB. Sursă foto: Facebook - Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţat, miercuri, că Bucureştiul va beneficia de o finanţare nerambursabilă de 87 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare. Cu acești bani vor fi achiziționate 10 tramvaie noi, care vor înlocui tramvaie V3A(M); 45 de troleibuze noi, care vor înlocui troleibuze Astra Ikarus; 40 de autobuze electrice, dintre care 20 de 12 metri şi 20 de 10 metri, care vor înlocui autobuze diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.

„O veste extraordinară pentru Bucureşti, neaşteptată de dumneavoastră pentru că nu a fost anunţată. Câteodată anunţăm doar rezultatele, nu şi procesul. Pe scurt, Bucureştiul primeşte 87,44 de milioane de euro, pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare. A fost confirmat de Banca Europeană de Investiţii ca investiţie prioritară pentru Bucureşti. Banii sunt nerambursabili, suportăm doar TVA-ul", a transmis Ciprian Ciucu, pe Facebook.

Edilul a mai precizat că investiţia va permite înnoirea şi modernizarea flotei STB, având impact asupra calităţii transportului public şi a reducerii poluării.

"Pentru autobuzele electrice, următorul pas esenţial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi", precizează edilul.

Ciprian Ciucu le-a mulţumit pentru implicare consilierului general Răzvan Mitu (membru AGA STB din partea PNL), directorului general STB, Andrei Dinculescu, şi funcţionarilor din Ministerul Transporturilor.