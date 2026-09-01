Ciprian Ciucu anunță lansarea unei licitații pentru cumpărarea a 100 de troleibuze. Ce facilități vor conține acestea și cât vor costa

Noile troleibuze STB vor avea aer condiționat și prize USB. Foto: Ciprian Ciucu/Facebook

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat marți că a fost lansată o licitaţie pentru achiziţionarea a 100 de noi troleibuze pentru transportul în comun din București. Valoarea estimată a contractului este de peste 492 de milioane de lei, fără TVA.

„Noile vehicule vor fi moderne, accesibile și mai confortabile pentru călători. Acestea vor avea: aer condiționat; rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă; sisteme audio-video de informare a călătorilor; camere video; validatoare contactless; prize USB; sisteme moderne de siguranță și asistență la conducere”, a spus Ciucu, într-o postare publicată pe Facebook.

De asemenea, conform primarului Capitalei, „viitoarele troleibuze ar trebui să fie vehicule de serie, omologate în categoria M3, clasa I, articulate de 18 metri, complet accesibilizate, cu podea integral coborâtă și cu o capacitate de minimum 130 de pasageri, dintre care cel puțin trebuie să beneficieze de locuri pe scaune”.

„O altă cerință are în vedere autonomia minimă de 20 de kilometri fără alimentare de la rețeaua de contact, utilizând bateriile de tracțiune. În acest caz, performanța trebuie demonstrată în condiții reale de exploatare, cu toate sistemele auxiliare pornite, inclusiv climatizarea. Noile troleibuze trebuie să fie echipate cu sisteme moderne de climatizare, supraveghere video, informare audio-video pentru călători, precum și numărare automată a pasagerilor. În același timp, acestea vor dispune și de sisteme moderne de taxare contactless”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Noile troleibuze pentru transpor public din București vor fi achiziționate parțial cu bani europeni prin Programul Regional București-Ilfov 2021–2027. Valoarea totală a proiectului este 596.462.622 milioane lei din care 119.262.562 milioane de lei, finanțare nerambursabilă.