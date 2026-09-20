În 2024, un baraj a fost îndepărtat. Doi ani mai târziu, somonii au revenit în apele unde nu mai fuseseră văzuți de 70 de ani

În 2024, un baraj a fost îndepărtat. Doi ani mai târziu, somonii au revenit în apele unde nu mai fuseseră văzuți de 70 de ani. FOTO: Getty Images

În 2024, autoritățile din California au îndepărtat un baraj de 5,5 metri de pe Neefus Gulch și au restaurat aproximativ 490 de metri de curs de apă. Intervenția a redeschis pentru somoni un habitat inaccesibil de peste 70 de ani. Până în ianuarie 2026, monitorizările au identificat opt cuiburi de reproducere în zonele aflate deasupra fostului baraj. Rezultatul arată că somonul argintiu de pe coasta centrală a Californiei începe să își recâștige arealul istoric.

Potrivit NOAA Fisheries, proiectul face parte dintr-un program mai amplu de restaurare a habitatelor de pe coasta comitatului Mendocino. În sezonul 2024-2025, peste 30.000 de somoni adulți s-au întors în râurile din regiune, un record pentru această zonă.

Neefus Gulch este un afluent al North Fork Navarro River, pe coasta Mendocino. Timp de zeci de ani, barajul înalt de 5,5 metri a împiedicat somonii și păstrăvii-curcubeu să ajungă în amonte pentru reproducere. Barajul împiedica și puietul să folosească bazinele reci și umbrite din amonte. Astfel, o zonă importantă pentru dezvoltarea peștilor a rămas inaccesibilă.

În 2024, organizația Trout Unlimited a îndepărtat barajul, într-un proiect finanțat de NOAA, și a restaurat aproximativ 490 de metri de albie. Lucrările au redeschis aproximativ 2,1 kilometri de habitat pentru somon și păstrăv-curcubeu.

Un proiect anterior înlocuise un podeț subdimensionat din apropiere. Îndepărtarea barajului a completat lucrările necesare pentru reconectarea cursului de apă.

Somonii au revenit rapid

Primele semne au apărut la doar câteva luni după îndepărtarea barajului. Pe 6 decembrie 2024, o echipă Trout Unlimited a observat primul păstrăv-curcubeu care folosea habitatul de deasupra fostului obstacol. Pe 6 ianuarie, managerul proiectului, Nicole Herrara, a observat o femelă de somon argintiu în zona restaurată. Ulterior, cercetătorii au identificat 17 cuiburi de reproducere în Neefus Gulch, dintre care patru se aflau în zona devenită accesibilă după îndepărtarea barajului.

Până în ianuarie 2026, numărul cuiburilor identificate în această zonă ajunsese la opt, scrie Times of India.

Neefus Gulch este unul dintre numeroasele locuri unde NOAA Fisheries, The Nature Conservancy, Trout Unlimited și alți parteneri refac habitatele pentru somoni. În ultimele două decenii, NOAA a sprijinit peste 100 de proiecte de restaurare în regiune. Acestea au inclus îndepărtarea barajelor și a podețelor, reconectarea luncilor inundabile și refacerea habitatelor din râuri.

Eforturile au coincis cu o creștere importantă a numărului de somoni. În sezonul 2024-2025, peste 30.000 de somoni argintii adulți s-au întors în râurile de pe coasta Mendocino. Numărul este de două ori mai mare decât recordul anterior, de aproximativ 15.000 de pești, și mult peste nivelul de circa 3.000 de exemplare înregistrat în unii dintre anii ultimului deceniu.

Somonul argintiu de pe coasta centrală a Californiei petrece aproximativ 18 luni în apă dulce înainte de a migra în ocean. Apoi revine pentru reproducere. Cursurile de apă din pădurile de sequoia oferă în mod natural trunchiuri căzute, rădăcini și bazine adânci, unde puietul se poate ascunde și proteja în timpul iernii. Exploatarea forestieră, drumurile și modificarea albiilor au redus însă aceste habitate. Studiile arată că doar aproximativ 5% din habitatul istoric de iarnă al somonilor mai este disponibil.

Prin îndepărtarea barajelor, reconectarea luncilor și reintroducerea lemnului în râuri, cercetătorii încearcă să refacă aceste zone.

Un alt exemplu: Dry Dock Gulch

La Dry Dock Gulch, un afluent al râului Big River, două podețe rutiere blocau aproape complet trecerea peștilor. După înlocuirea lor cu altă structură, păstrăvii și somonii au putut ajunge în amonte. În sezonul 2023-2024, echipele au capturat 315 exemplare tinere de somon argintiu în zona restaurată. Unii dintre pești au fost capturați de mai multe ori și au crescut pe parcursul iernii, semn că habitatul nu era doar accesibil, ci și potrivit pentru dezvoltarea lor.

Cercetătorii avertizează că două sezoane bune nu înseamnă că specia este recuperată. Somonul argintiu rămâne o specie pe cale de dispariție, iar seceta, furtunile de iarnă și schimbările din ocean reprezintă în continuare riscuri. Totuși, creșterea populației de la câteva mii la peste 30.000 de exemplare, alături de revenirea peștilor în habitate restaurate, arată că astfel de proiecte pot avea rezultate importante.

Joe Pecharich, specialist NOAA în resurse de habitat marin, care lucrează de aproximativ 20 de ani la proiecte de restaurare în regiune, a declarat că el și colegii săi nu se așteptau să vadă asemenea reveniri ale populației în timpul vieții lor.

Lucrările de restaurare vor continua. Trout Unlimited urma să elimine în 2025 alte obstacole din Duffy Gulch, în bazinul râului Noyo, și din Cooper Mill Creek, un subbazin al râului Eel. The Nature Conservancy pregătește, de asemenea, proiecte pentru restaurarea luncilor inundabile și a habitatelor de pe râurile Ten Mile și Navarro.