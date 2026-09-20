Resturi de dronă, distruse de scafandrii Forțelor Navale în zona Grindului Chituc. Drona avea încărcătură explozivă

Resturi de dronă, distruse de scafandrii Forțelor Navale în zona Grindului Chituc. Foto: MApN (caracter ilustrativ)

MApN a transmis, duminică, faptul că o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru a distruge resturi de dronă în zona Grindului Chituc, județul Constanța. MApN fusese alertat, sâmbătă, de Garda de Coastă că un obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, a fost identificat la aproximativ 50 mile marine Est de Chituc, județul Constanța.

"În dimineața zilei de duminică, 20 septembrie, în jurul orei 09.30, o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a intervenit pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona Grindului Chituc, județul Constanța.

Ministerul Apărării Naționale a fost solicitat sâmbătă, 19 septembrie, de către Garda de Coastă, să intervină pentru verificarea unui obiect plutitor, posibil fragment de dronă aeriană, identificat la aproximativ 50 mile marine Est de Chituc, județul Constanța.

La fața locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată și nu există pericol pentru populație sau pentru traficul naval", a transmis MApN.

Potrivit unor surse, drona distrusă avea încărcătură explozivă.

România instalează sistemul american anti-drone "Black Talon"

Porturile militare Constanţa, Mangalia, Tulcea şi Brăila vor fi protejate împotriva dronelor aeriene printr-un sistem implementat împreună cu Marina Statelor Unite ale Americii. Anunțul a fost făcut de Comandantul Flotilei 56, contraamiralul de flotilă Ciprian Mandachi.

Mandachi a explicat că acest sistem are capacitatea de a întrerupe legătura dintre operator şi dronă. Măsura vine pe fondul creșterii numărului de incidente care implică drone aeriene și maritime, asociate războiului din Ucraina vecină.

Sistemul, denumit „Black Talon”, este conceput pentru a detecta și a contracara amenințările care se apropie atât din aer, cât și de pe apă. Portul Constanța va fi prima locație în care va fi instalat sistemul. Echipamentele sunt deja în faza de testare și urmează să devină operaționale până la sfârșitul lunii octombrie.