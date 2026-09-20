Scandal la Ploiești, statuia D-lui Goe a fost vopsită în culorile curcubelui. PSD le asociază cu mișcarea LGBT. Replica artistei

Este scandal la PLoiești, după ce statuia care îl înfățișează pe Domnul Goe, de la Gara de Sud, a fost vopsită în culorile curcubelui. FOTO INQUAM PHOTO - Octav Ganea

Este scandal la Ploiești, după ce statuia care îl înfățișează pe Domnul Goe, de la Gara de Sud, a fost vopsită în culorile curcubelui, în cadrul festivalului Artown Now. Reacțiile în spațiul public au fost virulente, iar criticii au susținut că un reper cultural al orașului a fost transformat într-un suport pentru simbolistica LGBT. Social-democraţii au cerut îndepărtarea vopselei multicolore, iar liderul PNL Prahova s-a declarat ”neplăcut surprins”. Organizatorii festivalului și artista care a realizat lucrarea au respins criticile și au argumentat că intervenția reprezintă un curcubeu, nu steagul Pride.

Vopsirea statuii Domnului Goe din Gara de Sud a Ploieștiului în culorile curcubeului a declanșat un val de ură în mediul online împotriva comunității LGBT. Intervenția a fost realizată în cadrul ARTOWN – Anuala de Artă Urbană.

Prima reacție negativă a venit din partea PSD Ploiești care a criticat în termeni duri gestul și a acuzat că ”un simbol al copilăriei și al culturii românești” a fost ”mânjit în culorile mișcării LGBT”. PSD Ploiești a cerut oficial curățarea urgentă a vopselei LGBT și a etichetelor aplicate pe statuie, precum și readucerea „Domnului Goe” la forma sa inițială.

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”Ploieștiul nu este terenul de joacă al agendei LGBT! Opriți pângărirea simbolurilor naționale cu propagandă curcubeu! ​Mutilarea ideologică a statuii „Domnul Goe” de la Gara de Sud este un afront inacceptabil și o provocare ieftină adusă fiecărui ploieștean! Să mânjești un simbol al copilăriei și al culturii românești în culorile mișcării LGBT și să încerci să le vinzi oamenilor această bătaie de joc drept «artă urbană» este de o obraznicie fără limite. Ne opunem categoric acestei încercări disperate de a băga pe gâtul comunității noastre o agendă woke care nu are nicio legătură cu istoria, credința și valorile Ploieștiului!,” a scris PSD Ploiești pe Facebook.

După PSD, Societatea de Gospodărire Urbană Ploiești a anunțat că își retrage calitatea de partener instituțional al festivalului Artown Now și a criticat, de asemenea, vopsirea statuii, scrie Observatorul prahovean.

lUn mesaj de dezaprobare a fost transmis și de liderul PNL Prahova, deputatul Mircea Roșca. „Gara de Sud este una dintre porțile Ploieștiului. Pentru mulți dintre cei care ajung aici, este prima imagine a orașului. Iar Domnul Goe, personajul lui Caragiale, întâmpina simbolic călătorii într-un oraș care își asumă istoria, cultura și identitatea. De aceea, am fost neplăcut surprins să văd statuia transformată printr-o intervenție artistică în culorile curcubeului, asociate astăzi simbolisticii LGBT.

Respect libertatea fiecărui om, respect diversitatea și nu îmi propun să judec formele de exprimare artistică, oricât de controversate ar fi. Dar pot și trebuie să spun că nu sunt de acord cu această intervenție asupra unui simbol al Ploieștiului. (...) Dacă până ieri Domnul Goe le spunea, în felul lui, „Bun venit la Ploiești!” celor care coborau din tren, astăzi întrebarea mea este simplă: ce le mai spune și în numele cui?

Arta are dreptul să provoace. Dar și comunitatea are dreptul să spună când consideră că un simbol care îi aparține nu trebuie transformat într-un vehicul pentru mesaje care nu țin de identitatea lui. Ploieștiul este un oraș deschis și trebuie să rămână așa. Dar deschiderea nu înseamnă renunțarea la ceea ce suntem. Să respectăm oamenii. Să respectăm arta. Dar să respectăm și Ploieștiul, cultura lui și simbolurile care ne reprezintă”, a scris Roșca, pe FB, potrivit phonline.ro.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a intervenit în scandal, afirmând că „un curcubeu va rămâne mereu curcubeu și semn de vreme bună după ploaie, nu ideologie”, scrie Observatorul Prahovean.

Corina Manea răspunde controverselor: „Ploieștiul este orașul ploii, iar curcubeul apare după ploaie”

„Nu am vrut să provoc un război cultural. Am vrut să fac artă. Și nu am pornit de la intenția de a reproduce un steag, dar, pentru mine, diversitatea și incluziunea sunt valori pozitive”, spune Corina Monea – OCU, artista care a colorat statuia Domnului Goe. Ea a precizat că lucrarea este inspirată de curcubeul care apare după ploaie și că susține diversitatea și incluziunea.

Organizatorii festivalului ARTOWN au precizat, la rândul lor, că intervenția reprezintă un curcubeu, nu steagul Pride, potrivit Ziarului Incomod. Aceștia au invocat inclusiv diferența dintre curcubeu, reprezentat prin șapte culori, și steagul Pride clasic, alcătuit din șase benzi colorate.

Statuia a fost vopsită pentru a marca deschiderea festivalului Artown Now în Ploiești. Potrivit organizatorilor, culorile au fost alese pentru a simboliza curcubeul, amintind de Vechiul Testament în care Dumnezeu i-a făgăduit lui Noe că nu va distruge omenirea cu apa.

”Ce lucru poate să te întâmpine mai bine în gara orașului Ploiești, orașul ploii, orașul înființat mitologic de Moș Ploaie?!”, spun organizatorii festivalului.