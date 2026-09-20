Prognoză specială pentru București. Vremea se răcește puternic de marți. Temperaturile scad cu până la 10 grade

Prognoză specială pentru București. Vremea se răcește puternic de marți. FOTO Getty Images

Vremea se răcește accentuat în București începând de marți, 22 septembrie, când temperaturile maxime vor coborî de la 28-30 de grade la 18-20 de grade. Meteorologii anunță și averse, intensificări ale vântului și temperaturi minime care vor ajunge până la 6-9 grade în noaptea de miercuri spre joi.

Potrivit prognozei speciale pentru municipiul București, luni vremea se va menține caldă. Temperaturile maxime vor ajunge la 28-30 de grade, în timp ce minima va coborî în jurul valorii de 11 grade.

Cerul va fi variabil pe timpul zilei și temporar noros noaptea, când sunt prognozate averse slabe, cu cantități de apă de 1-3 litri pe mp. Vântul va sufla slab și moderat, dar se va intensifica după-amiaza și seara, când rafalele pot ajunge la 40 -45 kilometri pe oră.

Marți, vremea se schimbă și se răcește accentuat. Cerul va fi înnorat, iar mai ales după-amiaza și seara vor fi averse, cu cantități de apă de 5-10 litri pe mp. Vântul va sufla moderat pe timpul zilei, cu rafale de până la 30-40 kilometri pe oră.

Temperatura maximă va scădea la 18-20 de grade, iar minima se va situa între 8 și 10 grade.