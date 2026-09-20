Șoșoacă, interviu delirant la televiziunea lui Putin: "Rusia e mai democratică decât UE. Politicienii români opresc apa în munți"

Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a lăudat, într-un interviu delirant la televiziunea lui Putin, modul în care se desfășoară alegerile parlamentare ruse.

Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera SOS România, a lăudat, într-un interviu delirant la televiziunea lui Putin, modul în care se desfășoară alegerile parlamentare ruse și a spus că fiul ei și doi deputați SOS România „sunt observatori aici, în Osetia de Nord”, o republică a Federației Ruse. Ea a făcut mai multe afirmații halucinante, susținând că românii „mor de foame”, iar politicienii aflați la putere „au oprit apa”.

În interviul pentru postul de propagandă al Rusiei, Russia Today, interzis în UE în urma războiului din Ucraina, Diana Șoșoacă a lăudat Rusia și a declarat că țara condusă de Vladimir Putin „este mai democratică decât Uniunea Europeană”.

„Ar trebui să dați lecții unor țări din Uniunea Europeană, inclusiv României. Fiul meu este observator și este președinte al organizației naționale de tineret al partidului SOS României. El și alți doi deputați sunt observatori aici, în Osetia de Nord. Fiul meu m-a sunat și mi-a trimis câteva fotografii, și mi-a spus, știi, ei respectă atât de mult persoanele cu dizabilități, au locuri pentru copii, dacă vii cu copilul tău, îl poți lăsa într-un loc special, unde se poate juca până votează părinții”, a spus Diana Șoșoacă, conform interviului distribuit pe pagina sa de Facebook.

„Acum pot merge la Parlamentul European să le spun că Rusia este mai democratică decât Uniunea Europeană”, a adăugat eurodeputata.

Ea l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că este un „criminal”. „Chiar în această săptămână am fost la Strasbourg, la ședința de plen, și am luat cuvântul, și a fost exact despre războiul cu Ucraina, și toată lumea spunea că dacă vrei pace, în primul rând, trebuie să faci război (…). Zelenski, din punctul meu de vedere, este un criminal, este un criminal al propriului popor”, a declarat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a făcut declarații despre protestul oierilor din Piața Victoriei și a făcut afirmații halucinante despre situația din țară.

„În capitala României, aici, putem vedea dictatura Uniunii Europene, care este impusă în România de către toate aceste partide politice care conduc întreaga Românie, iar când deputații mei din partidul SOS România, care sunt în opoziție, singura opoziție din România, au ieșit în stradă și i-au apărat pe protestatari, în acel moment poliția și jandarmii au început să îi gazeze și să îi bată. (...) „Oamenii mor de foame, credeți-mă, iar acum politicienii care sunt la putere au oprit apa. Vă puteți imagina așa ceva? Se duc în munți și opresc apa, și aduc apa la companiile lor. Ce e asta? Asta e o nebunie”, a mai afirmat ea.

Russia Today a fost interzis în Uniunea Europeană în contextul războiului din Ucraina, alături de alte publicații ruse, și este considerat unul dintre principalele instrumente de propagandă ale Kremlinului în afara Rusiei.