Jordan a murit în drum spre biserică, în timp ce se îndrepta spre propria nuntă. Cavalerul de onoare conducea mașina

1 minut de citit Publicat la 12:00 19 Sep 2026 Modificat la 12:00 19 Sep 2026

Mașina în care se afla Jordan, în calitate de pasager, a ieșit brusc de pe șosea. Foto: Jordan Kinard / Facebook

O nuntă care trebuia să fie una dintre cele mai fericite zile din viața unui cuplu s-a transformat într-o tragedie în Belgia. Jordan Kinard, un bărbat în vârstă de 30 de ani și tată a doi copii, a murit sâmbătă într-un accident rutier, în timp ce se îndrepta spre propria cununie religioasă, potrivit De Telegraaf.

Accidentul s-a produs în jurul orei 13.30, într-o zonă împădurită din provincia Luxemburg.

Mașina în care se afla Jordan, în calitate de pasager, a ieșit brusc de pe șosea. Bărbatul a murit pe loc în urma impactului. În accident nu a mai fost implicat niciun alt vehicul.

La volan se afla cavalerul de onoare al lui Jordan, care era și fratele viitoarei sale soții, Pauline. Acesta a supraviețuit, însă a fost rănit și transportat la spital de echipajele de intervenție.

Cauza pentru care mașina a părăsit partea carosabilă nu era clară la momentul relatării.

Nunta civilă fusese deja oficiată

Jordan și Pauline își oficializaseră deja căsătoria civilă. Sâmbătă urma însă ceremonia religioasă, momentul pe care îl așteptau alături de familie și prieteni.

O fotografie publicată pe pagina lor de Facebook în luna august îi arată împreună, îmbrăcați elegant, alături de unul dintre copii. Pauline poartă rochie albă și ține un buchet de mireasă, în timp ce Jordan apare într-un costum alb-bej, cu un copil în brațe.

La evenimentul din fotografie, cei doi erau înconjurați de apropiați.

La puțin peste o lună de la acel moment, Jordan și Pauline urmau să se căsătorească și în fața altarului. Jordan nu a mai ajuns însă la biserică.

Era cunoscut în comunitate

Moartea lui Jordan a provocat un val de reacții în localitatea în care trăia și în împrejurimi.

Bărbatul era cunoscut în zonă și prin activitatea sa profesională. În 2022, a fondat agenția imobiliară Pepit-Immo, pe care o administra împreună cu soția sa.

Olivier Barthélémy, primarul din localitatea unde acesta trăia, l-a descris drept un om vesel și implicat în comunitate.

„Era foarte ușor să faci afaceri cu el sau să discuți cu el. Era bine integrat în viața satului prin intermediul agenției sale. Era o persoană foarte plăcută, mereu veselă, mereu zâmbitoare”, a declarat primarul.