Carburanţii s-au scumpit în UE până la niveluri record. BCE estimează că motorina va atinge un vârf de preţ în octombrie

Carburanţii s-au scumpit în UE până la niveluri record. Sursa foto: Getty Images

Prețurile la benzină și motorină în UE au atins niveluri record în această săptămână, potrivit Comisiei Europene. O parte din vină revine marjelor de rafinare, costul transformării țițeiului în combustibil, iar prețurile ar putea rămâne ridicate, având în vedere că experții BCE au declarat, pentru Euronews, că marjele pentru motorină sunt așteptate să atingă un vârf abia în luna octombrie.

Alimentarea unui autoturism nu a costat niciodată mai mult, în medie, la nivelul Uniunii Europene, conform datelor Comisiei Europene care acoperă o perioadă de peste două decenii. La cele mai recente prețuri medii, umplerea unui rezervor de 50 de litri costă aproximativ 103 euro pentru benzină și 108 euro pentru motorină.

Prețurile carburanților la pompă au crescut brusc de la declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, amplificând presiunile inflaționiste. Potrivit Băncii Centrale Europene, inflația în sectorul energetic din zona euro a urcat la 14,3% în august, față de 10,3% în iulie.

Preţuri medii în UE, de peste 2 euro/litru

La data de 14 septembrie, prețul mediu ponderat la nivelul UE era de 2,063 euro pe litru pentru benzină și de 2,159 euro pe litru pentru motorină. Ambele valori au reprezentat maxime istorice în seria de date a Comisiei, care începe din anul 2005. Precedentul vârf pentru benzină fusese înregistrat în 2022, în timp ce motorina s-a mai apropiat de nivelul actual în luna aprilie a acestui an.

Prețurile au variat considerabil în întreaga UE. Benzina a fost cel mai ieftină în Malta (1,34 euro pe litru) și cel mai scumpă în Danemarca (2,56 euro). Prețul motorinei a variat între 1,21 euro pe litru în Malta și 2,51 euro în Finlanda.

Datele provin din cel mai recent Buletin săptămânal privind petrolul al Comisiei Europene, publicat la 17 septembrie și bazat pe prețurile raportate pentru data de 14 septembrie. Acestea includ taxele.

Prețurile combustibililor sunt în creștere de câteva luni, de la declanșarea războiului cu Iranul la sfârșitul lunii februarie, eveniment care a perturbat fluxurile de energie prin Strâmtoarea Ormuz.

Barilul de petrol a ajuns de la 72 la 104 dolari

Cotația internațională de referință pentru țițeiul Brent a depășit 126 de dolari în perioada de vârf a conflictului, iar vineri se tranzacționa la peste 104 dolari pe baril pentru livrarea în luna următoare.

Înainte de izbucnirea războiului, prețul țițeiului Brent era de aproximativ 72 de dolari pe baril.

De ce sunt atât de scumpi carburanţii în Europa?

Însă prețurile internaționale ale țițeiului nu sunt singurul factor care duce la creșterea prețurilor la benzină și motorină. Costurile și marjele de rafinare au crescut, de asemenea, semnificativ, exercitând o presiune suplimentară asupra prețurilor de la pompă.

Marjele de rafinare reflectă diferența dintre costul țițeiului și prețul produselor rafinate, precum benzina și motorina. Deși marjele pentru benzină par să fi atins deja nivelul maxim, experții BCE au declarat pentru Euronews Business că marjele pentru motorină nu sunt așteptate să atingă vârful înainte de luna octombrie.

„Privind spre viitor, pe baza contractelor futures pentru motorină rafinată de la LSEG din 16 septembrie, se estimează că marja pentru motorină va atinge nivelul maxim în octombrie. În schimb, pe baza contractelor futures pentru benzină rafinată de la LSEG din 16 septembrie, marjele pentru benzină au atins vârful în august”, au precizat aceștia.

De la începutul anului 2026, prețul mediu ponderat al benzinei în UE a crescut cu aproximativ 29%, în timp ce prețul motorinei a înregistrat o creștere de aproape 40%.

Calculele arată că, în luna iulie, accizele și TVA-ul au reprezentat, cumulat, aproximativ 44% din prețul motorinei și 52% din prețul benzinei în zona euro.

Experții BCE au declarat pentru Euronews Business că marjele de rafinare contribuie în prezent semnificativ la prețurile motorinei.

„În contextul actual, am estimat că, în a treia săptămână a lunii septembrie, marjele de rafinare au contribuit cu 0,41 euro (19% din prețul la pompă) pe litru la prețul de vânzare cu amănuntul al motorinei și cu 0,17 euro (8%) pe litru la cel al benzinei în zona euro.”

Se pot scumpi carburanţii mai mult de atât?

Comunicatul privind politica monetară a BCE, publicat la 10 septembrie, avertiza: „O nouă perturbare a aprovizionării cu energie ar putea duce la o creștere suplimentară a prețurilor la energie, pe o perioadă mai lungă decât se preconizează în prezent.”

Experții BCE au afirmat că încetarea conflictului din Orientul Mijlociu și restabilirea fluxurilor de energie și a activităților de rafinare ar fi esențiale pentru scăderea prețurilor.

„Pentru ca prețurile la benzină și motorină să scadă, factorii-cheie ar fi încetarea războiului din Orientul Mijlociu, normalizarea fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz și restabilirea activității globale de rafinare, astfel încât să se permită refacerea stocurilor de petrol”, au precizat aceștia.

O astfel de normalizare ar putea reduce rapid prețurile țițeiului și pe cele ale combustibilului la pompă. Cu toate acestea, perturbările capacității de rafinare din Rusia ar putea menține marjele la un nivel ridicat, chiar și în cazul soluționării conflictului din Orientul Mijlociu.

Cât costă benzina şi motorina în România

Carburanţii care se vând la pompă, în România, înregistrează în continuare preţuri foarte mari. Sâmbătă, 19 septembrie, motorina s-a scumpit din noi. La unele staţii din Bucureşti carburantul diesel costă 10,73 lei/litru.

Acelaşi preţ îl găsim şi la Iaşi sau Constanţa. Iar benzina se apropie şi ea de pragul de 10 lei/litru. În majoritatea oraşelor mari din ţară, benzina se comercializează, în general, cu 9,93 lei/litru. Un litru de GPL a ajuns, în medie, la nivel naţional, la preţul de 4,7 lei/litru.