S-a certat cu un coleg și a plecat de la muncă, iar compania l-a concediat. Acum va primi peste 11.000 euro

Contractul prevedea o normă de 40 de ore pe săptămână, repartizată exclusiv de luni până vineri. Foto: Getty Images

O ceartă cu un coleg l-a făcut să plece de la locul de muncă fără să anunțe pe nimeni. Compania l-a concediat disciplinar câteva zile mai târziu, considerând că a comis abateri foarte grave. Instanța a ajuns însă la o altă concluzie: sancțiunea a fost prea dură, iar angajatorul trebuie fie să îl primească înapoi la muncă și să îi plătească salariile restante, fie să îi acorde o indemnizație de 11.462,27 de euro.

Decizia a fost pronunțată de Tribunalul Superior de Justiție din Galicia, Spania, care a considerat nejustificată concedierea disciplinară a angajatului, potrivit Noticias Trabajo.

Bărbatul lucra în companie din 2022, iar incidentul a avut loc pe 16 mai 2025, în timp ce își desfășura activitatea într-un șantier naval.

În timpul programului, acesta s-a certat cu un coleg și a plecat de la locul de muncă fără să anunțe vreun superior. Din cauza absenței sale, responsabilul a fost nevoit să preia atribuțiile angajatului, iar echipa și-a prelungit programul.

Ulterior, șeful de șantier l-a contactat telefonic și a stabilit împreună cu el să nu vină la muncă luni, 19 mai. În aceeași zi, cei doi s-au întâlnit și au convenit ca angajatul să mai rămână în concediu încă trei zile.

S-a întors la muncă fără să anunțe

Pe 20 mai, bărbatul s-a prezentat însă fără să anunțe în prealabil la un alt punct de lucru, unde nu fusese repartizat.

Când i s-a explicat că nu trebuia să fie acolo, angajatul a plecat.

După aceste incidente, compania a organizat o procedură de audiere, iar pe 30 mai i-a comunicat concedierea disciplinară. Angajatorul susținea că acesta comisese două abateri foarte grave prevăzute de contractul colectiv de muncă: abandonarea locului de muncă și fraudă, lipsă de loialitate sau abuz de încredere.

Angajatul a contestat concedierea.

Prima instanță a dat dreptate companiei

Inițial, Judecătoria pentru Litigii de Muncă nr. 1 din Ferrol a respins acțiunea și a considerat că măsura luată de companie era justificată.

Bărbatul a făcut însă apel la Tribunalul Superior de Justiție din Galicia, iar judecătorii i-au dat dreptate.

Instanța a confirmat că angajatul și-a abandonat locul de muncă fără justificare, dar a considerat că fapta nu a fost suficient de gravă pentru a constitui o abatere disciplinară foarte gravă și pentru a atrage concedierea.

A plecat de la muncă, dar nu a pus în pericol pe nimeni

Potrivit contractului colectiv aplicabil industriei siderometalurgice din provincia A Coruña, abandonarea locului de muncă poate fi considerată abatere foarte gravă atunci când provoacă un prejudiciu echipei, fapt care generează un pericol grav pentru securitate sau duce la un accident, ori când produce companiei un prejudiciu de gravitate echivalentă.

În acest caz, judecătorii au apreciat că urmările au fost limitate la preluarea atribuțiilor sale de către responsabil și la prelungirea programului de lucru al echipei.

Prin urmare, fapta se încadra într-o categorie mai puțin gravă de abatere, care nu putea justifica cea mai severă sancțiune disciplinară, respectiv concedierea.

Nici faptul că angajatul s-a prezentat ulterior la un alt punct de lucru nu a fost considerat de instanță un motiv suficient pentru concediere. Judecătorii au descris comportamentul drept unul „eronat sau capricios”, însă au stabilit că nu reprezenta nici măcar o abatere disciplinară, mai ales că bărbatul a plecat imediat ce i s-a spus că nu trebuia să lucreze acolo.

Compania trebuie să îl primească înapoi sau să îi plătească despăgubiri

În urma apelului, Tribunalul Superior de Justiție din Galicia a declarat concedierea disciplinară nejustificată.

Compania trebuie să aleagă între reintegrarea angajatului, cu plata salariilor aferente perioadei în care a fost concediat, și plata unei indemnizații de 11.462,27 de euro.

Hotărârea nu era definitivă la momentul pronunțării și putea fi contestată în fața Tribunalului Suprem din Spania.