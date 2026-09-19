O pâine care costă peste 50 de euro face furori la New York. Ce conține și de ce este atât de scumpă

1 minut de citit Publicat la 08:00 19 Sep 2026 Modificat la 08:21 19 Sep 2026

Este vorba despre o pâine bio cu maia, făcută din secară cultivată în Austria, care cântărește aproximativ 1,5 kilograme. Foto: Getty Images

Într-un oraș în care prețurile mari nu mai surprind aproape pe nimeni, o pâine a ajuns să atragă atenția prin suma cerută pentru ea. În Manhattan, un brutar austriac vinde un singur sortiment de pâine cu 60 de dolari, aproximativ 51 de euro, potrivit Bild.

Este vorba despre o pâine bio cu maia, făcută din secară cultivată în Austria, care cântărește aproximativ 1,5 kilograme.

Brutarul Martin Auer, originar din Graz, a deschis brutăria „Rye bei Martin Auer” în cartierul SoHo, împreună cu fiul său, Tim, și o echipă locală.

Zona este cunoscută pentru magazinele de lux, brandurile internaționale și chiriile ridicate, iar prețul pâinii pare să se potrivească perfect cu împrejurimile.

O brutărie cu un singur produs

Martin Auer nu a vrut să deschidă o brutărie obișnuită în New York. Conceptul este unul neobișnuit de simplu: în centrul afacerii se află un singur produs: pâinea integrală din secară, preparată cu maia.

Pâinea poate fi cumpărată întreagă, în jumătăți sau sferturi ori sub forma unei felii cu diverse ingrediente.

Secretul produsului este procesul îndelungat de preparare. Aluatul trebuie fermentat până la 24 de ore, pentru ca pâinea să capete aroma și textura dorite.

Ingredientele sunt simple: apă, făină, sare și timp.

În Austria, pâinea costă mai puțin de 10 euro

Prețul de 60 de dolari este cu atât mai surprinzător cu cât, în Austria, o pâine produsă de Martin Auer costă mai puțin de 10 euro. Chiar și suma din țara natală este considerată ridicată de unii clienți.

În New York, criticii consideră însă că transformarea unui aliment de bază într-un produs de lux este exagerată.

Susținătorii brutăriei pun prețul pe seama ingredientelor, a cerealelor provenite din Austria și, mai ales, a procesului îndelungat de fermentare.

Brutăria din SoHo este prima afacere a lui Martin Auer în afara Austriei și cea de-a 43-a locație a companiei sale.

Iar în ciuda prețului de 60 de dolari pentru o pâine, produsul pare să fi găsit deja suficienți clienți dispuși să plătească pentru el.