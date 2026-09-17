În 2016, Ed Sheeran a cumpărat un teren arat. Ani mai târziu, locul a devenit un paradis pentru fauna sălbatică, cu 14.000 de copaci

Cântărețul Ed Sheeran pe scenă, în 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Casa lui Ed Sheeran din Suffolk a devenit cunoscută pentru câteva amenajări neobișnuite, însă o parte a proprietății are un scop mult mai verde. Un teren care era folosit cândva pentru arat a fost transformat într-un iaz pentru fauna sălbatică și într-o pajiște, iar în anii care au urmat au fost plantați copaci în jurul acestuia. Până în 2021, Sheeran spunea că pe proprietate fuseseră plantați aproximativ 14.000 de copaci și că în zonă începuseră să apară mai multe animale sălbatice.

Proiectul a început cu o cerere de autorizare pentru amenajarea unui iaz destinat faunei sălbatice. Documentele depuse la autoritatea locală descriau iazul ca pe o modalitate de a sprijini natura și de a crea un habitat pentru insecte, amfibieni și păsări. Autorizația a fost acordată în 2016, fiind impuse restricții privind utilizarea în scop recreativ, potrivit Times of India.

Care era planul pentru iazul din Suffolk?

Documentele inițiale de autorizare stabileau clar scopul ecologic al iazului. În cererea depusă de Sheeran se preciza că acesta urma să sprijine conservarea naturii prin crearea unui habitat pentru fauna sălbatică.

Planurile făceau referire și la insectele și amfibienii care puteau folosi apa, în timp ce păsările puteau vizita zona.

Aprobarea a venit cu o condiție potrivit căreia iazul nu trebuia folosit pentru înot sau pentru alte activități recreative.

Ulterior, acest aspect a devenit centrul unei dispute între Sheeran și unii dintre vecinii săi. La momentul respectiv, însă, cererea se concentra pe conservarea naturii, nu pe activități recreative.

Fostul teren arat al lui Ed Sheeran a devenit casă pentru 14.000 de copaci

Amploarea plantărilor a devenit mai clară în 2021. Sky News relata că artistul spusese că în jurul proprietății fuseseră plantați aproximativ 14.000 de copaci și că lăsase pajiștea să crească.

Sheeran a explicat, de asemenea, că terenul fusese anterior un câmp arat. În cuvintele sale, schimbarea adusese „mult mai multă faună sălbatică” în zonă.

Artistul a vorbit și despre interesul său pentru plantarea copacilor și pentru protejarea faunei sălbatice în comitatul său natal. Comentariile sale făceau parte dintr-o discuție mai amplă despre eforturile sale în domeniul protecției mediului.

În decembrie 2021, The Independent relata că Sheeran spusese că își dorește să cumpere terenuri și să planteze copaci, descriindu-și obiectivul ca fiind acela de a încerca să „readucă în sălbăticie cât mai mult din Regatul Unit” pe cât posibil.

El a recunoscut, de asemenea, că turneele și călătoriile asociate carierei sale muzicale au un cost pentru mediu.

De la un teren gol la un peisaj mai verde

Schimbările din jurul proprietății nu s-au limitat doar la iaz. Au fost plantați copaci pe domeniu, iar unele porțiuni ale pajiștii au fost lăsate să crească în loc să fie tunse în mod constant.

Acest lucru este important deoarece o pajiște administrată mai puțin intensiv poate oferi spațiu pentru insecte și alte forme de viață sălbatică, în timp ce copacii asigură adăpost și hrană.

Descrierea făcută chiar de Sheeran sugerează că acesta a observat o schimbare în ceea ce privește numărul animalelor care au început să apară în jurul proprietății după aceste modificări.

Prin urmare, proiectul a devenit mai mult decât simpla amenajare a unui iaz. De-a lungul mai multor ani, peisajul din jurul acestuia a fost, de asemenea, transformat.

De ce a devenit controversat iazul?

Proiectul de mediu a ajuns ulterior să fie implicat într-o dispută privind autorizațiile de construire. În 2017, au fost adăugate trepte și un ponton la iaz, ceea ce a ridicat întrebări cu privire la posibilitatea ca acesta să fie folosit drept piscină.

Consiliul local a inspectat proprietatea în 2019 și a declarat că, la acel moment, nu existau dovezi că iazul nu era folosit ca iaz pentru fauna sălbatică sau că fuseseră încălcate condițiile impuse prin autorizație.

Problema a reapărut în 2024, după ce Sheeran a publicat un videoclip în care se arunca în iaz. Până atunci, restricțiile privind înotul fuseseră contestate cu succes și eliminate în urma unui apel.

Sheeran a continuat să descrie amenajarea drept un iaz, nu drept o piscină convențională. În comentariile sale din 2021, el a atras atenția asupra faunei sălbatice din jurul acestuia și asupra miilor de copaci plantați în apropiere.

Interesul mai larg al lui Sheeran pentru refacerea naturii

Proiectul din Suffolk se înscrie într-un interes mai amplu exprimat de Sheeran pentru refacerea zonelor naturale.

Într-o intervenție la BBC Radio London, el a spus că își dorește să planteze cât mai mulți copaci posibil și să readucă în stare naturală o parte cât mai mare din Regatul Unit. De asemenea, a spus că își iubește comitatul natal, fauna sălbatică și mediul înconjurător.

Abordarea sa a atras atenția și datorită contrastului dintre cariera sa și preocupările de mediu asociate turneelor internaționale. Sheeran însuși a recunoscut că profesia sa presupune foarte multe călătorii, însă a spus că încearcă să aibă o contribuție pozitivă prin plantarea de copaci și proiectele de refacere a naturii.

Ceea ce a început în 2016 cu o autorizație pentru un iaz destinat faunei sălbatice s-a transformat în cele din urmă într-o schimbare mult mai amplă a peisajului din jurul casei lui Sheeran din Suffolk.

Până în 2021, cântărețul vorbea despre cei 14.000 de copaci, despre pajiștea în creștere și despre numărul mai mare de animale sălbatice ca semne că terenul era folosit într-un mod diferit față de trecut.