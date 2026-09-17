Cum a reacționat România la alăturarea Canadei ca membru asociat al Uniunii Europene

Oana Țoiu. sursa foto: Agerpres

Propunerea prin care Uniunea Europeană oferă Canadei calitatea de prim „membru asociat” funcționează ca un accelerator pentru legăturile dintre București și Ottawa, a scris pe Facebook ministrul interimar de externe, Oana Țoiu. Invitația a fost lansată miercuri, la Strasbourg, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul dedicat Stării Uniunii.

Potrivit șefei diplomației române, gestul se înscrie într-o tendință de apropiere strategică ce s-a intensificat pe parcursul acestui an. Ea a explicat că relația România–Canada stă pe patru direcții principale: cooperarea în domeniul nuclear, comerțul, securitatea și comunitatea românească din Canada.

„Săptămâna aceasta, în marja Adunării Generale a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, am avut o întrevedere bilaterală cu vice-ministrul canadian pentru resurse naturale, Greg Orencsak. Alături de experţii şi instituţiile româneşti şi canadiene din domeniu, am evaluat rezultatele foarte bune ale colaborării noastre la nivel tehnic şi politic şi am conturat planurile de viitor”, a scris Țoiu.

Pe partea de energie nucleară, planurile conturate vizează extinderea capacității comune de producție, valorificarea liniilor de finanțare disponibile prin agenția Export Development Canada și promovarea, împreună, a tehnologiei CANDU în alte state din regiune.

Cooperarea mai include sprijinirea inovației, folosirea izotopilor medicali în tratamentele împotriva cancerului și crearea, la Cernavodă, a unui centru regional de pregătire în domeniul nuclear.

„Sărbătorim 30 de ani de la punerea în funcţiune a Unităţii 1 de la Cernavodă şi anul viitor o jumătate de secol de colaborare nucleară. Invitaţia pe care i-am adresat-o omoloagei mele, ministra de externe Anita Anand, de a vizita Bucureştiul înainte de Summitul NATO, a subliniat importanţa pe care o acordăm colaborării în materie de securitate. Militarii canadieni sunt pe teren, alături de noi, contribuind direct la operaţiunile vitale de deminare din Marea Neagră (MCM Black Sea)”, a subliniat Țoiu.

În privința apărării, ministrul interimar a arătat că apropierea Canadei de piața europeană de producție militară deschide posibilitatea unor investiții comune pe teritoriul României.

Efectele economice ale unei asocieri mai strânse ar fi, în opinia sa, considerabile.

„De la aplicarea acordului de liber schimb CETA în 2017, schimburile noastre bilaterale au înregistrat o creştere de peste 70%. O formă de asociere şi mai strânsă a Canadei la piaţa europeană va deschide, fără îndoială, noi uşi pentru antreprenorii români. Un parteneriat extins UE-Canada înseamnă mult mai mult decât economie. Înseamnă a strânge rândurile marilor democraţii ale lumii, exact în momentele în care este cea mai mare nevoie de unitate şi rezilienţă”, a transmis Oana Țoiu.

Ea mai precizează că România este „una dintre ancorele puternice ale acestei alianţe pentru viitor, deoarece, în relaţia noastră bilaterală, oceanul care ne desparte a rămas de mult timp doar o simplă distanţă geografică”, adăugând că cele două state au deja proiecte strategice și planuri concrete de viitor.