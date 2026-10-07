Marco Rubio a lansat un avertisment pentru Europa din Atena, de pe Acropole: „Următorul deceniu va scrie istoria secolului următor”

Marco Rubio a avertizat că Europa se află într-un „moment de răscruce”. Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat miercuri, într-un discurs rostit la Acropole, Atena, că Occidentul se află într-un moment de răscruce și că următorii 10 ani vor fi decisivi pentru „scrierea istoriei următorului secol”, informează publicația elenă Kathimerini.

„Următorul deceniu va scrie istoria următorului secol", a spus Rubio, care apoi s-a întrebat dacă Occidentul își va menține poziția sau „se va preda unei lumi a declinului".

Rubio a adăugat că, „odată cu președintele Trump, SUA și-au luat deciziile” și și-a stabilit ca principale obiective reindustrializarea economiei americane, realizarea „Superinteligenței” și revenirea astronauților americani pe Lună.

Secretarul de stat american Marco Rubio s-a aflat în vizită în Atena, unde Grecia și SUA și-au întărit cooperarea în domeniul militar, prin semnarea unui acord în valoare de 4 miliarde de dolari, prin care autoritățile elene vor procura echipamente militare americane.

Rubio a făcut referire, în discursul de pe Acropole, la alianța dintre SUA și Europa, argumentând că Europa poate „să se trezească din hibernarea sa pe termen lung”, inclusiv printr-o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare.

În acest context, oficialul american a descris Grecia drept un „aliat model”, a îndemnat Europa să urmeze exemplul Atenei și a avertizat că amenințările cu care se confruntă Occidentul astăzi sunt „la fel de reale ca cele din antichitate”..

Rubio a sărit în apărarea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Grecia, a apărat-o miercuri pe ambasadoarea SUA în această ţară, Kimberly Guilfoyle, după acuzaţiile potrivit cărora aceasta ar fi sugerat că Washingtonul s-ar putea folosi de influenţa sa pentru a pune presiune asupra guvernului grec.

Întrebat, la o conferinţă de presă comună cu ministrul grec de externe Giorgos Gerapetritis, dacă presupusul comportament al ambasadoarei este conform cu regulile de etică ale Departamentului de Stat, Rubio a răspuns că ambasada SUA „face o treabă foarte bună” şi că Guilfoyle este „o ambasadoare puternică aici”, conform Reuters.

Mai mulţi senatori americani şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la acuzaţiile referitoare la ambasadoare. În scrisori adresate secretarului de stat, aleşi democraţi, între care senatoarea Jeanne Shaheen, au cerut explicaţii în legătură cu informaţii apărute în presa americană potrivit cărora Guilfoyle ar fi ameninţat că Statele Unite îşi pot folosi influenţa pentru a pune presiune asupra guvernului grec.