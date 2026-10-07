Prima reacție a lui Marco Rubio, după scandalul în care era menționată România. Ce spune despre ambasadoarea SUA în Grecia

Marco Rubio și Kimberly Guilfoyle, la Atena, 6 octombrie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat în vizită în Grecia, a apărat-o miercuri pe ambasadoarea SUA în această ţară, Kimberly Guilfoyle, după acuzaţiile potrivit cărora aceasta ar fi sugerat că Washingtonul s-ar putea folosi de influenţa sa pentru a pune presiune asupra guvernului grec, potrivit Agerpres.

Întrebat, la o conferinţă de presă comună cu ministrul grec de externe Giorgos Gerapetritis, dacă presupusul comportament al ambasadoarei este conform cu regulile de etică ale Departamentului de Stat, Rubio a răspuns că ambasada SUA „face o treabă foarte bună” şi că Guilfoyle este „o ambasadoare puternică aici”, conform Reuters.

Mai mulţi senatori americani şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la acuzaţiile referitoare la ambasadoare. În scrisori adresate secretarului de stat, aleşi democraţi, între care senatoarea Jeanne Shaheen, au cerut explicaţii în legătură cu informaţii apărute în presa americană potrivit cărora Guilfoyle ar fi ameninţat că Statele Unite îşi pot folosi influenţa pentru a pune presiune asupra guvernului grec.

Informaţiile au fost relatate, între altele, de Wall Street Journal. Potrivit relatării citate de AFP, la o cină cu oficiali greci, în luna martie, Guilfoyle ar fi dat România drept exemplu pentru a demonstra că Statele Unite pot determina schimbarea unor guverne în Europa.

Marco Rubio este în vizită la Atena

Rubio se află miercuri la Atena, în cadrul unei scurte vizite europene, pentru discuţii cu oficialii greci despre cooperarea strategică dintre cele două ţări, în domenii precum securitatea şi energia.

La conferinţa de presă comună cu omologul său grec, Rubio a declarat că alianţa dintre Statele Unite şi Grecia reprezintă o sursă de stabilitate într-o lume instabilă. Referindu-se la tensiunile din estul Mediteranei, el a spus că Statele Unite nu doresc ca „leagănul civilizaţiei occidentale” să fie ameninţat.

Gerapetritis a declarat că parteneriatul dintre Grecia şi Statele Unite nu a fost niciodată atât de puternic, profund şi unit.

Cei doi au deschis cea de-a şasea rundă a dialogului strategic dintre cele două state membre NATO. Agenda include apărarea, securitatea regională, energia, transportul maritim, tehnologia, comerţul şi investiţiile, potrivit dpa.

Grecia intenţionează să achiziţioneze noi arme şi echipamente americane, inclusiv sisteme de autoapărare pentru cele 20 de avioane F-35 comandate deja.

În domeniul energiei, discuţiile s-au concentrat asupra mecanismului prin care gazul natural lichefiat american este transportat prin terminalele LNG din Grecia, apoi prin Bulgaria şi România către Europa Centrală şi de Est, potrivit dpa.

De asemenea, urmează să fie explorate rezervele de gaze naturale din largul coastelor Greciei, în proiecte desfăşurate la sud de Creta la care participă ExxonMobil şi Chevron.

Potrivit AFP, războaiele din Iran şi Ucraina au evidenţiat fragilitatea rutelor de aprovizionare cu energie, iar Grecia încearcă să se poziţioneze drept un hub important pentru sud-estul Europei, inclusiv pentru transportul gazelor naturale.

Program comun nou SUA-Grecia destinat consolidării schimbului de informaţii

În domeniul securităţii, Rubio a anunţat că Grecia şi Statele Unite lansează un nou program comun destinat consolidării schimbului de informaţii privind combaterea terorismului între structurile lor de aplicare a legii.

Secretarul de stat american a spus că Grecia este deosebit de expusă ameninţărilor reprezentate de migraţia în masă şi traficul de persoane.

Gerapetritis a declarat că Grecia este dispusă să coopereze cu Statele Unite şi să ofere sprijin maritim în Strâmtoarea Ormuz, dacă va exista un proces de pace viabil în zonă.

Miercuri seara, Rubio urmează să susţină un discurs pe colina Pnyx, cu vedere spre Acropole, locul în care se întrunea în Antichitate adunarea populară a Atenei. Potrivit AFP, oficialii americani au prezentat discursul drept un apel adresat americanilor şi europenilor pentru o mai mare unitate şi pentru apărarea moştenirii comune occidentale.

După discurs, Rubio urmează să se întâlnească cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis. Printre temele discuţiilor se numără situaţia din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina şi estul Mediteranei, înainte ca secretarul de stat american să îşi continue călătoria spre Portugalia.

Vizita lui Rubio în Grecia a fost însoţită marţi seara de un protest la Atena. Potrivit poliţiei, peste 2.000 de persoane s-au adunat în centrul capitalei pentru a protesta faţă de vizita secretarului de stat american, iar zona din jurul Pieţei Syntagma a fost închisă circulaţiei, în timp ce mii de poliţişti au fost mobilizaţi pentru măsuri de securitate sporite