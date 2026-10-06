Proteste anunțate la Atena înaintea vizitei lui Marco Rubio. Mii de polițiști sunt mobilizați

2 minute de citit Publicat la 16:32 06 Oct 2026 Modificat la 16:32 06 Oct 2026

Secretariul de stat Marco Rubio. Sursa foto: Getty Images

Mii de poliţişti sunt desfăşuraţi la Atena în aşteptarea demonstraţiilor planificate de sindicatele studenţeşti şi grupurile de stânga marţi seara pentru a protesta faţă de vizita secretarului de stat american Marco Rubio, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Rubio nu este binevenit, ucigaşii SUA-NATO-UE (trebuie să rămână) în afara ţării şi a regiunii!", se arată în apelurile la demonstraţii care circulă pe reţelele sociale.

Numeroase demonstraţii au avut loc în Grecia în ultimii ani în sprijinul cauzei palestiniene.

După o vizită în Islanda luni seara, Marco Rubio urmează să sosească la Atena pentru a participa la un "dialog strategic" asupra securităţii regionale şi energetice, a declarat Departamentul de Stat american.

Discuţii sunt programate miercuri cu omologul său grec George Gerapetritis şi cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

"Grecia este un aliat foarte important al Statelor Unite", le-a declarat Rubio jurnaliştilor înainte de vizita sa planificată la Atena. "Este o ţară în care nu avem doar o prezenţă militară, ci şi legături economice puternice", a adăugat el, citat de presa elenă.

Poliţia greacă a interzis demonstraţiile în centrul Atenei miercuri şi până la plecarea lui Rubio, joi.

Războaiele din Iran şi Ucraina au afectat aprovizionarea internaţională cu energie, iar Grecia încearcă să se poziţioneze ca un centru cheie în Europa de Sud-Est pentru transportul de gaze naturale.

Interconectorul dintre Grecia şi Bulgaria şi infrastructura din portul Alexandroupolis, lângă graniţa dintre Grecia şi Turcia, unde soseşte gazul natural lichefiat american, au permis Greciei să contribuie la Coridorul Vertical către Bulgaria, România, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria şi Slovacia.

Grecia a semnat recent acorduri cu două consorţii conduse de giganţii energetici americani Chevron şi ExxonMobil pentru foraje exploratorii în zone maritime la sud de Peloponez şi Creta, precum şi în Marea Ionică.

Vizita lui Rubio a fost umbrită de un articol recent din Wall Street Journal (WSJ) în care se susţinea că ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, a declarat că Statele Unite ar putea organiza o "schimbare politică" în Europa.

"Putem face asta în orice ţară dorim. Putem face asta aici", ar fi spus ea la o cină în luna martie la care au participat oficiali greci şi americani.

"Nu s-a pus niciodată problema unei ameninţări la adresa guvernului grec şi nimic de genul acesta nu ar fi tolerat vreodată", a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului elen, Pavlos Marinakis, săptămâna trecută, când a fost întrebat despre afirmaţiile ambasadoarei, care au provocat o reacţie din partea opoziţiei de stânga.

"Ambasadoarea Guilfoyle a fost o susţinătoare incredibil de eficientă a agendei preşedintelui în Grecia şi în întreaga Europă", a declarat Marco Rubio, citat într-un comunicat în acest weekend.

"Ea a contribuit cu succes la promovarea intereselor energetice americane în Grecia şi în întreaga Europă de Sud-Est, cum ar fi coridorul energetic vertical", a adăugat el.

Marco Rubio îşi va încheia turneul european joi cu o scurtă oprire la Lisabona.