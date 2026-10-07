Nazare, înainte de reuniunea ECOFIN: „Trebuie să ne articulăm clar și ferm interesele și obiectivele României”

Alexandru Nazare s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţi ai Băncii Naţionale şi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară. Foto: Facebook

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis, miercuri, înainte de următoarea reuniune ECOFIN că România are interese economice și legitime de apărat. Acesta s-a întâlnit astăzi cu reprezentanţi ai Băncii Naţionale şi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară, în vederea pregătirii următoarei reuniuni.

Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii s-au abordat principalele teme de pe agenda europeană şi poziţiile pe care România trebuie să le susţină şi interesele pe care trebuie să le protejeze.

„România este din ce în ce mai prezentă acolo unde se iau deciziile economice importante pentru Europa. Trebuie să continuăm să ne articulăm clar şi ferm interesele şi obiectivele.

Am avut astăzi, la Ministerul Finanţelor, o întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN cu reprezentanţii Băncii Naţionale a României şi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară. Am revizuit împreună principalele teme de pe agenda europeană şi, mai ales, poziţiile pe care România trebuie să le susţină şi interesele pe care trebuie să le protejeze”, a anunţat Alexandru Nazare miercuri, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, în perioada următoare, la nivel european, se vor lua decizii importante pentru competitivitatea sectorului financiar, accesul la finanţare, funcţionarea pieţelor de capital, eficienţa finanţelor publice, energie şi cadrul de coordonare al politicilor economice.

„Sunt dosare în care interesele statelor membre nu sunt întotdeauna aceleaşi. Tocmai de aceea trebuie să ştim foarte clar ce susţinem, unde sunt interesele specifice ale României şi care sunt limitele pe care trebuie să le apărăm.

Discuţia de astăzi a fost exact despre această coordonare - să continuăm să fim prezenţi din timp, să ne construim argumentele şi alianţele şi să nu lăsăm poziţia României să fie definită de alţii. România are expertiză, are argumente şi are interese economice legitime de apărat. Trebuie să le punem mai bine împreună şi să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

Amintim că, în perioada 18-19 septembrie 2026, Alexandru Nazare a participat la Reuniunea informală a miniştrilor pentru afaceri economice şi financiare ai UE (ECOFIN) şi a guvernatorilor băncilor centrale organizată la Dublin, de Preşedinţia irlandeză a Consiliului Uniunii Europene. Discuţiile au abordat teme economice şi financiare, în contextul transformărilor tehnologice şi al evoluţiilor de pe pieţele financiare.