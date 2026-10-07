SUA pregătesc noi acuzații împotriva lui Nicolas Maduro. Ar putea fi inculpat pentru torturarea unor americani

Noile acuzații se referă la ceea ce guvernul SUA a descris drept detenția ilegală a peste o duzină de cetățeni americani. Foto:Getty Images via CNN Newsource

Procurorii din New York se pregătesc să formuleze noi acuzații împotriva fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, în legătură cu presupusa torturare a unor cetățeni americani deținuți în Venezuela în ultimii ani, potrivit unor surse citate de CNN.

Noile acuzații se referă la ceea ce guvernul SUA a descris drept detenția ilegală a peste o duzină de cetățeni americani în închisorile din Venezuela, în perioada în care Maduro a condus un regim represiv în această țară, au declarat persoanele informate cu privire la anchetă.

Anchetatorii au discutat, de asemenea, despre inculparea mai multor persoane pentru presupusul lor rol în torturarea americanilor, potrivit unei surse familiarizate cu situația.

Maduro și Flores au fost capturați în ianuarie, în urma unei operațiuni militare americane desfășurate la palatul prezidențial din Caracas. Cei doi au pledat nevinovat la acuzațiile de conspirație în vederea comiterii de acte de narco-terorism și la alte acuzații și sunt ținuți în detenție fără posibilitatea eliberării pe cauțiune în New York.

În septembrie, SUA au retras Venezuela de pe lista ţărilor care nu au reuşit să combată în mod evident traficul ilegal de droguri, după 21 de ani, a afirmat miercuri preşedintele american Donald Trump într-o declaraţie, adăugând că ar putea lua în considerare şi retragerea ţării vecine, Columbia, notează Agerpres.

Datorită destituirii şi arestării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro în ianuarie, cooperarea SUA cu guvernul interimar al ţării, condus de fosta vicepreşedintă a lui Maduro, Delcy Rodriguez, dă roade, inclusiv în cazul eliminării liderului bandei "Tren de Aragua", cunoscut sub numele de "Nino Guerrero", a declarat Trump în decizia prezidenţială publicată de Departamentul de Stat.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, ar fi cel care ar controla acum efectiv finanțele Venezuelei, distribuția resurselor sale naturale și guvernul țării, potrivit dezvăluirilor The New York Times, care subliniază că oficialul american a devenit un "vicerege" de facto.