NYT: Marco Rubio a devenit "viceregele" de facto al Venezuelei. SUA controlează banii, petrolul și deciziile-cheie ale țării

Controlul direct asupra veniturilor publice ale Venezuelei, în special, distinge influența Washingtonului. Foto: Getty Images

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, controlează acum efectiv finanțele Venezuelei, distribuția resurselor sale naturale și guvernul țării, dezvăluie The New York Times, care subliniază că oficialul american a devenit un "vicerege" de facto.

Deși nu a vizitat Venezuela personal de când SUA au preluat puterea, secretarul de stat este profund implicat în operațiunile zilnice ale țării, menținând un contact strâns cu Delcy Rodríguez, care a fost vicepreședinta lui Maduro și care acum conduce țara ca interimar, cu aprobarea Statelor Unite. Cei doi schimbă chiar mesaje în spaniolă pe WhatsApp, potrivit surselor citate de publicația americană.

Relația dintre Rubio și Rodríguez este departe de a fi un parteneriat. Este o manifestare a puterii americane din epoca Trump, în care câștigătorul ia totul, indiferent de suveranitate și dreptul internațional.

Tommy Pigott, purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, a declarat într-un comunicat că „cu o cooperare reînnoită și o administrare economică solidă, Venezuela poate reapărea ca un partener stabil și prosper, ai cărui cetățeni beneficiază de vasta sa bogăție naturală și de legăturile consolidate cu Statele Unite”.

Controlul direct asupra veniturilor publice ale Venezuelei, în special, distinge influența Washingtonului acolo de majoritatea celorlalte țări care sunt supuse puterii sale militare și financiare.

Trezoreria SUA primește veniturile din majoritatea exporturilor Venezuelei, apoi le distribuie treptat Venezuelei prin intermediul băncilor private ale țării, o relație similară cu alocațiile acordate copiilor de către părinți. Rubio și echipa sa stabilesc condițiile privind pe ce pot fi cheltuiți acești bani și de către cine.

Acest sistem i-a permis lui Rubio să oprească cele mai flagrante scheme de corupție din Venezuela. Și aduce unele beneficii guvernului venezuelean, care folosește protecția eficientă a Trezoreriei SUA pentru a primi venituri fără a fi hărțuit de numeroșii creditori care solicită rambursarea miliardelor de datorii neachitate.

Influența lui Marco Rubio asupra lui Rodríguez

Dar acordul i-a oferit, de asemenea, lui Rubio o influență imensă asupra lui Rodríguez, care depinde de bani pentru a plăti lucrătorii și a susține moneda națională.

De asemenea, el supraveghează aplicarea sancțiunilor SUA asupra Venezuelei, hotărând cine are dreptul să facă afaceri în țară și cum. El a lucrat pentru a remodela sectorul petrolier și a sporit accesul companiilor americane. La rândul său, Rodríguez conduce numiri guvernamentale importante sub îndrumarea sa, cum ar fi ministrul apărării.

Aranjamentul este profund neobișnuit, desfășurându-se la 80 de ani după ce Statele Unite au renunțat la ultima lor colonie formală de dimensiuni considerabile, Filipinele.

Dar Trump a precizat clar că dorește să revină la o eră a expansionismului american, meditând la preluarea controlului asupra Groenlandei, Canadei și Canalului Panama.

El a avut cel mai mare succes în Venezuela. Dar există riscuri.

Criticii lui Trump acuză Statele Unite că sifonează resursele Venezuelei și susțin un guvern autoritar, lăsând în mare parte oamenii lui Maduro la locul lor. Aranjamentul implică, de asemenea, Statele Unite în soarta unui regim profund nepopular și neales, care se confruntă cu o cerere din ce în ce mai neliniștită pentru o schimbare politică.

În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, la scurt timp după ce Maduro a fost capturat, Rubio a contactat-o ​​pe Rodríguez prin telefon. Vorbind în spaniolă, Rubio i-a spus că are de ales între a colabora cu Statele Unite sau a fi martoră la un atac mai amplu care vizează infrastructura, bazele militare și înalții oficiali ai Venezuelei.

Ea i-a spus lui Rubio că „este, în esență, dispusă să facă ceea ce consideră necesar pentru a face Venezuela din nou măreață”, potrivit lui Trump. Președintele a spus că Statele Unite vor „conduce țara” până când va exista o „tranziție sigură, adecvată și judicioasă” a puterii.

Câteva zile mai târziu, Trump a declarat pentru The New York Times într-un interviu că se așteaptă ca Statele Unite să conducă Venezuela ani de zile.

În centrul punctului de sprijin se află Rubio, supranumit de alți oficiali „vicerege”, titlul dat guvernatorilor puternici care au condus imperiul spaniol până când Venezuela și majoritatea celorlalte provincii ale sale s-au revoltat și au câștigat independența la începutul secolului al XIX-lea.

Decizii cheie privind guvernul din Venezuela

În timp ce Rodríguez începea să-și înființeze guvernul, Rubio a intervenit în deciziile cheie privind personalul și a încurajat-o să elimine familia și partenerii de afaceri ai lui Maduro. Ea și-a dus la bun sfârșit planul.

Majoritatea venezuelenilor și-au exprimat ușurarea față de căderea lui Maduro, doar pentru a privi cu neîncredere cum administrația Trump a încheiat o alianță cu majoritatea principalilor săi executanți. Inflația a scăzut, dar rămâne cea mai ridicată din lume, iar moneda țării continuă să-și piardă din valoare. Milioane de oameni cer noi alegeri, punând presiune pe Rubio să depășească acordurile economice și să aducă schimbări politice. Investitorii sunt îngrijorați să investească capital într-un sistem care s-ar putea prăbuși în orice moment.

Înainte de cutremure, Rodríguez îi ceruse lui Rubio mai multă autonomie financiară și eliminarea sancțiunilor economice, pentru a reduce presiunea internă asupra guvernului său.

Rubio a fost înțelegător cu argumentele ei, dar guvernul SUA nu a renunțat la control. Colaborarea lui Rubio cu Rodríguez a provocat nemulțumiri în rândul unor diplomați americani de carieră, al americanilor venezueleni și al aliaților lui Trump, care sunt iritați de ideea că locotenentul-șef al lui Maduro este la putere.

Rubio și alți oficiali au respins aceste îngrijorări, subliniind modul în care Rodríguez a respectat aproape fiecare ordin dat de administrație, în special pe cele legate de finanțele țării. Venezuela își vinde o mare parte din petrol prin intermediul a două companii de comercializare a petrolului, Trafigura și Vitol, într-un acord stabilit de administrația Trump.

Rubio l-a eclipsat în mare măsură pe Chris Wright, secretarul energiei, în deschiderea industriei petroliere din Venezuela către investițiile străine, piatra de temelie a viziunii lui Trump pentru țară. El a prioritizat sosirea de noi companii americane în detrimentul producătorilor europeni de petrol care lucrau deja în țară.

Ben Dietderich, purtător de cuvânt al lui Wright, a declarat că secretarul a lucrat îndeaproape cu Rubio și a discutat în mod regulat cu liderii industriei energetice și cu Rodríguez.

Controlul Washingtonului asupra economiei Venezuelei se extinde dincolo de veniturile din petrol. Echipa lui Rubio elaborează licențele care oferă companiilor care doresc să facă afaceri în Venezuela scutiri de la sancțiuni. Rubio a avertizat guvernul lui Rodríguez să se abțină de la afaceri cu adversarii americani. În urma căderii lui Maduro, de exemplu, compania petrolieră de stat a Venezuelei a preluat în liniște operațiunile proiectelor petroliere pe care le deține în coproprietate cu Rosneft, compania de stat rusă.

Administrația Trump a făcut, de asemenea, presiuni cu succes asupra lui Rodríguez pentru a preda venezuelenii care au trecut de Departamentul de Justiție. La cererea Statelor Unite, guvernul lui Rodríguez l-a reținut în februarie pe Alex Saab, prietenul miliardar și partenerul de afaceri al lui Maduro, și a aprobat extrădarea sa în Statele Unite, după ce i-a fost retras pașaportul venezuelean.

Unii oficiali cred că Departamentul de Justiție dorește să-l folosească pe Saab pentru a consolida cazul împotriva lui Maduro, care a fost acuzat de diverse infracțiuni de trafic de droguri.

Administrația Trump controlează inclusiv aparițiile lui Rodríguez

Administrația Trump exercită chiar și controlul asupra aparițiilor și declarațiilor publice ale lui Rodríguez. În luna mai, Rubio a anunțat că Rodríguez va călători în India înainte ca guvernul venezuelean să menționeze acest lucru, surprinzând oficialii venezueleni și diplomații străini.

Înainte de capturarea lui Maduro, procurorii americani au investigat mulți oficiali venezueleni, inclusiv pe Rodríguez, deși nu este clar dacă aceste eforturi au dezvăluit dovezi ale unor infracțiuni. Associated Press a relatat în luna mai că administrația Trump le-a spus procurorilor să înceteze să o mai investigheze pe Rodríguez.

Succesul eforturilor de a aduce stabilitate în Venezuela, a doua fază a planului lui Rubio, depinde în mare măsură de investițiile străine. Dar investitorii sunt precauți. Sectorul petrolier este degradat și corupt, iar puterea lui Rodríguez este incertă. Cutremurele au întârziat negocierile pentru noile contracte petroliere.

Trump pare neîngrijorat. El a sugerat în repetate rânduri că Venezuela ar putea deveni al 51-lea stat.

María Corina Machado, lidera opoziției în exil, rămâne cea mai populară politiciană a țării. Dar ea are dușmani puternici printre oficialii de securitate și militari din Venezuela, determinându-l pe Rubio să o ocolească și să o aleagă pe Rodríguez.

Odată un susținător ferm al lui Machado, Rubio s-a distanțat de ea în ultimele luni. Relația răcită dintre administrația Trump și Machado a devenit o ruptură deschisă după cutremure. Oficialii americani au refuzat să o ajute să se întoarcă în Venezuela de teama de a alimenta tulburări.

Calendarul pentru faza finală a planului lui Rubio pentru Venezuela, alegerile libere, rămâne nedefinit. Când The Times a întrebat-o pe Rodríguez în luna mai când va organiza alegeri, ea a răspuns: „Nu știu. Cândva.” Organizarea alegerilor este oricum în mâinile secretarului de stat Rubio.