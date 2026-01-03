Venezuela este țara cu cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, urmată de Arabia Saudită. Ce resurse naturale mai deține

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, cu un total de aproximativ 303 miliarde de barili de petrol recuperabil, ceea ce o plasează pe primul loc la nivel global în privința acestei resurse strategice. Pe locul al doilea în clasament se situează Arabia Saudită, cu aproximativ 267 de miliarde de barili de petrol dovedit.

Aceste date sunt citate de World Population Review și se bazează pe estimările cele mai recente ale Energy Information Administration (EIA) și ale altor instituții internaționale care analizează rezervele de petrol.

Definiția „dovedit” se referă la cantitatea de petrol care poate fi extrasă și procesată în condițiile tehnologice și economice curente.

Deși Venezuela are cele mai mari rezerve din lume, țara se confruntă cu probleme majore de producție și infrastructură, iar o mare parte din petrolul său este greu de extras din cauza densității ridicate (petrol greu extra-greu).

În schimb, Arabia Saudită, cu rezerve mai ușor accesibile și de calitate mai ușoară, rămâne un jucător dominant în piața globală de energie.

Resurse naturale ale Venezuelei, în afară de petrol

Pe lângă cele mai mari rezerve de petrol din lume, Venezuela este extrem de bogată și în alte resurse naturale. Țara deține rezerve importante de gaze naturale, estimate la peste 5.000 miliarde de metri cubi, făcând-o un jucător relevant în regiune și la nivel global. De asemenea, Venezuela are rezerve semnificative de minereuri, printre care:

Aur – exploatat în zonele din sud și est ale țării, în special în statul Bolívar;

Diamante și alte pietre prețioase – inclusiv coltan și columbit, cu aplicații în industria tehnologică;

Fier, cupru, bauxită și mangan – materiale esențiale pentru industria metalurgică;

Uraniu și alte minerale rare – în cantități mai mici, dar cu potențial strategic;

Lemn tropical și păduri – în Amazonul venezuelean, care acoperă o mare parte a teritoriului.

Aceste resurse fac din Venezuela o țară cu un potențial economic și strategic foarte ridicat, nu doar prin petrol, ci și prin minerale și gaze naturale, de care depind atât industriile locale, cât și piețele internaționale.

SUA importau mult petrol din Venezuela, înainte de măsurile luate de Trump

Statele Unite au importat, de-a lungul timpului, cantități semnificative de petrol din Venezuela, țara cu cele mai mari rezerve dovedite de țiței din lume. Înainte de 2019, importurile americane depășeau adesea 500.000 de barili pe zi, reprezentând o parte importantă din exporturile petroliere venezuelene. Majoritatea petrolului venea sub formă de petrol greu extra-greu, greu de rafinat, dar valoros pentru anumite tipuri de rafinării din SUA.

Situația s-a schimbat însă odată cu sancțiunile impuse de administrația Trump începând cu 2017–2019, care vizau direct regimul Maduro. Aceste sancțiuni au interzis practic importurile de petrol venezuelean, ca parte a unui pachet mai larg de presiuni economice și politice. Ca urmare, exporturile către Statele Unite au scăzut aproape la zero, iar orice tranzacții care mai au loc sunt foarte limitate și de obicei indirecte, prin intermediari.

Astfel, deși Venezuela rămâne unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume, SUA nu mai depind de petrolul venezuelean, iar legăturile comerciale în acest sector au fost practic suspendate din cauza contextului politic și al sancțiunilor internaționale.

Atac american asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro

În dimineața zilei de 3 ianuarie 2026, capitala Caracas a fost zguduită de explozie puternice și aeronave militare la joasă altitudine, raportate și în statele Miranda, Aragua și La Guaira.

Președintele american Donald Trump a anunțat că forțele americane au lansat un atac militar de amploare asupra Venezuelei și că Nicolás Maduro și soția sa ar fi fost capturați și evacuați din țară.

Înainte să fie capturat de SUA, Maduro a acuzat americanii că vor resursele naturale ale țării sale

Guvernul venezuelean a reacționat imediat, declarând stare de urgență națională și mobilizând armata și populația la apărarea teritoriului. Maduro susține că Statele Unite urmăresc controlul asupra resurselor naturale ale țării, în special petrolul, și a denumit situația ca fiind o „perturbare externă”.

Președintele Venezuelei a îndemnat populația să pună mâna pe arme și să apere teritoriul național.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvernul de la Caracas, președintele reiterează decretarea stării de urgență internațională. Și, în strictă conformitate cu articolul 51 din Carta Națiunilor Unite, își rezervă dreptul de a exercita dreptul la autoapărare pentru a-și proteja poporul, teritoriul și independența.

Guvernul din Venezuela a acuzat, în comunicat, SUA că vizează rezervele naturale ale țării.

Ambasada Venezuelei în Rusia a transmis că Statele Unite au încălcat grav Carta Organizației Națiunilor Unite. Diplomații venezueleni au afirmat că țara are dreptul legal de a se apăra, invocând articolul 51 din Carta ONU, care garantează dreptul la autoapărare în caz de atac armat.

Criza survine într-un moment în care Venezuela, deși posedă cele mai mari rezerve de petrol din lume, are dificultăți în valorificarea acestora din cauza problemelor economice, infrastructurale și a sancțiunilor internaționale. Petrolul greu extra-greu face exploatarea mai dificilă, ceea ce transformă resursele țării într-o țintă strategică importantă pe plan geopolitic.