Donald Trump spune că nu exclude o invazie ca să-l dea jos pe Nicolas Maduro de la putere: „Trebuie să o rezolvăm cu Venezuela”

2 minute de citit Publicat la 23:14 17 Noi 2025 Modificat la 23:35 17 Noi 2025

Donald Trump spune că armata SUA ar putea să invadeze Venezuela. Foto: Captură Video YouTube/The White House

Donald Trump a refuzat să excludă posibilitatea unei invazii terestre în Venezuela și l-a acuzat pe Nicolas Maduro că a „făcut un rău imens” Statelor Unite. Președintele american a fost întrebat despre Venezuela, în contextul în care există discuții, de săptămâni întregi, cu privire la o intervenție a armatei SUA împotriva regimului Maduro, pe care administrația Trump îl acuză de „narco-terorism”.

„Nu exclud nimic. Trebuie să o rezolvăm cu Venezuela. Au trimis la noi în țară sute de mii de criminali din închisori”, a declarat președintele american în Biroul Oval.

El le-a mai spus jurnaliștilor și că „nu prea-i iubește” pe cei aflați la conducere, în prezent, în Venezuela. De asemenea, a aspus despre Nicolas Maduro, dictatorul de la Caracas, că a „făcut un rău imens” Statelor Unite.

Întrebat ce ar putea să facă sau să zică Maduro pentru a putea rămâne la putere cu sprijinul SUA, Trump a răspuns:

„E greu de spus, întrebarea e dificilă. A făcut un rău imens Statelor Unite în mare parte din cauza drogurilor, avem problema asta și cu alte țări, dar mai mult decât orice altă țară... eliberarea prizonierilor la noi în țară a fost un dezastru. Și alții au făcut-o, el (Maduro – n. red.) nu a fost de treabă cu SUA. Vom vedea ce se înâmplă, la un moment dat vă voi spune”.

Pregătiri de război de ambele părți

La mijlocul acestei săptămâni, Venezuela anunța o „mobilizare masivă” a armatei sale – personal militar, armament și echipamente – ca urmare a recentei acumulări de vase de război și trupe ale SUA în Marea Caraibilor.

Forțele terestre, aeriene, navale și rezerviștii vor face exerciții de-a lungul zile de miercuri, conform ministrului apărării venezuelean, Vladimir Padrino Lopez, care a descris desfășurarea de trupe drept un răspuns la „amenințarea imperialistă” a Statelor Unite.

Pe lângă unitățile militare regulate, exercițiile vor implica și Miliția Bolivariană, o forță de rezervă formată din civili și care a fost creată de Hugo Chavez. Ea poartă numele lui Simon Bolivar, revoluționarul din secolul al XIX-lea care a condus mișcările de independență din Venezuela, Columbia, Ecuador, Peru, Panama și Bolivia în fața Spaniei.

Padrino Lopez, care a spus că ordinul a venit direct de la Nicolas Maduro, a declarat că obiectivul exercițiului este acela de a „optimiza comunicațiile, comanda și controlul” armatei pentru asigurarea apărării țării.

În comunicatul său de marți, Padrino Lopez a descris desfășurarea forțelor armate venezuelene drept parte a planului de anvergură „Planul de Independență 200” – o strategie civico-militară menită să producă o mobilizare a forțelor convenționale, alături de miliții și de poliție pentru a apăra țara.

Armata Venezueleană – Forțele Armate Naționale Bolivariene – are în jur de 123.000 de militari. Maduro a susținut că milițiile sale de voluntari au peste opt milioane de rezerviști, însă experții pun la îndoială acest număr, dar și calitatea antrenamentelor acestor trupe.

Odată cu sosirea portavionului Ford, armata SUA ar avea în jur de 15.000 de militari în regiuni. O parte semnificativă a desfășurărilor SUA erau deja în regiune înainte de sosirea USS Ford – Grupul Amfibiu Iwo Jima, Unitatea Expediționară a 22-a – peste 4.500 de pușcași și marinari, trei distrugătoare ghidate de rachete, un submarin de atac, o navă specială de operațini, un crucișător cu rachete ghidate și un avion de recunoaștere P-8 Poseidon.

În același timp, SUA au desfășurat 10 avioane F-35 în Puerto Rico, insula care a devenit centrul militar american în timp ce guvernul american se concentrează pe Marea Caraibilor. Acolo sunt desfășurate și cel puțin trei drone MQ-9 reaper și 5.000 militari.

La sfârșitul lui octombrie, de asemenea, mai multe bombardiere americane au zburat și făcut antrenamente în apropierea Venezuelei, într-o „demonstrație de atac”.