NYT: Cum se pregătește administrația Trump de război cu Venezuela. SUA caută „opțiuni” pentru a-l elimina pe Maduro de la putere

7 minute de citit Publicat la 23:40 04 Noi 2025 Modificat la 23:40 04 Noi 2025

Colaj Foto: Profimedia Images

Administrația Trump are în vedere o gamă mare de opțiuni pentru o intervenție militară americană în Venezuela, inclusiv prin atacuri directe împotriva unităților militare care-l protejează pe Nicolas Maduro sau prin operațiuni de preluare forțată a controlului asupra câmpurilor petroliere ale țării, spun surse anonime multiple de la nivelul guvernului american, citate de New York Times.

Donald Trump nu a luat încă o decizie cu privire la felul în care va merge înainte pe această temă, iar oficialii citați spun că președintele american este reticent să dea undă verde operațiunilor care ar putea să pună în pericol militari americani sau care ar prezenta riscuri prea mari.

Donald Trump vrea să evite cu orice preț o situație în care o operațiune în Venezuela s-a transforma într-un eșec rușinos. Mulți dintre consilierii săi de rang înalt, însă, pun presiune pentru a alege cea mai agresivă opțiune – eliminarea de la putere a lui Nicolas Maduro.

Consilierii lui Trump au cerut Departamentului de Justiție inclusiv să pregătească un pretext juridic pentru acțiune militară mai serioasă decât actualele acțiuni ale administrației – adică bombardamente ale bărcilor despre care administrația susține ă sunt încărcate cu droguri.

Acest pretext juridic ar fi necesar pentru ca administrația Trump să-l poată ataca pe Maduro fără să mai fie nevoie de acordul Congresului. Conform Constituției Statelor Unite ale Americii, doar Congresul are puterea juridică de a declara război.

Unii dintre oficiali spun că se așteaptă ca documentul în cauză să-l implice pe Nicolas Maduro și pe principalii săi oficiali de securitate ca personaje centrale în Cartel de los Soles, o organizație mafiotă venezueleană care a fost a desemnată organizație „narco-teroristă” de SUA.

Conform acestui pretext juridic, Departamentul Justiției american ar urma să facă evaluarea că Maduro este o țintă legitimă pentru un atac, în ciuda unor interdicții juridice pe care le are armata americană față de asasinarea liderilor altor țări.

NYT scrie că Departamentul de Justiție a refuzat să comenteze.

O justificare juridică

Decizia de a găsi o justificare pentru a-l ataca pe Maduro reprezintă un alt efort făcut de administația Trump de a-și extinde autoritatea juridică. Guvernul american deja a început să asasineze direct contrabandiști.

Până recent, astfel de persoane erau urmărite și arestate pe mare, nu ucise în atacuri cu drone – în ceea ce au devenit, practic, execuții extrajudiciare.

Orice efort de a-l elimina de la putere pe Maduro ar plasa administrația americană într-o zonă foarte complicată din punct de vedere juridic, oricare ar fi pretextul, având în vedere combinația ciudată de motive care a fost dată până acum în cazul acțiunilor împotriva liderului venezuelean.

Printre motivele date până acum de americani pentru un posibil atac la Caracas s-au numărat traficul de droguri, nevoia SUA de a avea acces la petrol și susținerile lui Trump, conform cărora guvernul venezuelean trimite criminali în SUA.

Trump a lansat o serie de mesaje publice contradictorii legat de intențiile sale, de obiectivele și de justificarea unei acțiuni militare viitoare.

În ultimele săptămâni, el a spus că atacurile asupra bărcilor din Marea Caraibilor și din Pacificul de Est, care au dus la moartea a cel puțin 65 de oameni, vor continua și vor fi extinse la atacuri terestre. Până acum, însă, armata SUA nu a lansat atacuri terestre asupra presupușilor traficanți.

Un posibil război cu Venezuela

Întrebat la CBS dacă SUA sunt pregătite să meargă la război împotriva Venezuela, Trump a spus – „Mă îndoiesc. Nu cred, dar ei ne tratează foarte rău și nu doar când vine vorba de traficul de droguri”.

Trump a repetat, apoi, acuzația lipsită de dovezi că Maduro și-a deschis închisorile și spitalele pentru boli psihice pentru a-i trimite pe cei închiși acolo în SUA. De asemenea, președintele american a acuzat și că Maduro a trimis mafioți ai organizați Tren de Aragua în SUA. Această ultimă acuzație a fost făcută constant încă din timpul campaniei preziențiale de anul trecut.

Întrebat dacă zilele lui Maduro ca lider în Venezuela „sunt numărate”, președintele american a replicat „Așa cred, da”.

Cei mai mari susținători ai unor măsuri agresive împotriva lui Maduro sunt șeful diplomației, Marco Rubio, care este și consilierul interimar pe probleme de securitate națională, și Stephen Miller, șeful adjunct de cabinet al lui Trump, dar și consilierul pe probleme legate de securitatea statului. Conform mai multor oficiali americani anonimi, ei spun, în privat, că Maduro ar trebui eliminat de la putere.

Trump, în schimb, și-a exprimat reticența în mod repetat, nu pentru că nu consideră că o astfel de operațiune ar fi necesară, ci pentru că se teme că ea ar putea să se transforme într-un eșec rușinos.

Trump nu se grăbește să ia o decizie și a cerut în mod repetat să i se spună ce ar putea să primească SUA la schimb – un element important pe care se pune accent fiind obținerea de petrol venezuelean.

„Președintele Trump a fost foarte clar în mesajul său pentru Maduro – nu mai trimiteți droguri și infractori în țara noastră. Președintele a spus-o clar și că va continua să-i atace pe narco-teroriști – orice altceva este speculație și trebuie tratată în acest fel”, a declarat Anna Kelly, una dintre purtătoarele de cuvânt ale Casei Albe.

Trump nu va fi forțat să ia o decizie până ce cel mai nou și cel mai mare portavion american, Gerald R. Ford, nu va ajunge în Marea Caraibilor, undeva la mijlocul acestei luni. Portavionul Ford are ca echipaj în jur de 5.000 de marinari și are la bord peste 75 de avioane militare de ultimă generație.

În regiune, numărul trupelor americane crește constant din august. Chiar și fără portavion, trupele americane din Caraibe au ajuns la numărul de aproximativ 10.000.

Recent, Pentagonul a anunțat desfășurarea și unui număr de bombardiere de tip B-51 și B-1. B-52-urile pot fi încărcat cu zeci de bombe de precizie, în timp ce B-1-urile pot avea ca încărcătură până la 34 de mii de kilograme de muniție ghidată sau neghidată – cea mai mare capacitate convențională a oricărui avion de luptă din aviația americană.

De asemenea, regimentul de aviație pentru operațiuni special ale 160-lea al armatei americană, care a realizat operațiuni extinse de contra-terorism în Afganistan, Irak și Siria, a realizat, recent, operațiuni de antrenament în apropiere de Venezuela.

Accentuarea prezenței militare americane a fost atât de rapidă și atât de publică încât pare să fie chiar parte a unei campanii de presiune psihologică împotriva lui Maduro.

În fapt, Trump a vorbit și deschis de emiterea unei „aprobări” pentru ca CIA-ul să facă operațiuni secrete în Venezuela – genul de operațiuni pe care președinții nu le discută niciodată înainte să aibă loc.

Dacă Trump decide într-adevăr să acționeze direct în Venezuela, asta ar presupune niște riscuri politice, juridice și militare considerabile. Cea mai îndrăzneață operațiune similară a fost bombardarea instalațiilor nucleare iraniene, însă acea operațiune nu a avut în niciun caz ca scop decapitarea conducerii politice iraniene sau răsturnarea regimului teocratic.

Dacă Trump decide să meargă pe acea rută, nu există nicio garanție că va avea succes și nici că un guvern venezuelean nou ar fi mai prietenos cu SUA. Sursele NYT spun că planificarea a avut mai mult de-a face cu eliminarea efectivă a lui Maduro și mult mai puțin cu felul în care va fi guvernată Venezuela într-o epocă post-Maduro.

Asta în timp ce unii aliați politici ai președintelui american l-au avertizat că a fost ales să oprească „războaiele interminabile” ale SUA, nu să înceapă altele noi.

Un plan de război în trei părți

Autorizația dată de administrația Trump CIA-ului să acționeze în interiorul frontierelor Venezuelei ar putea permite agenției să întreprindă o mulțime de activități – de la operațiuni informaționale la operațiuni de susținere a opoziției și până la sabotarea directă a statului venezuelean. Inclusiv arestarea liderului de la Caracas ar fi posibilă.

Oficialii de securitate națională spun, însă, că dacă astfel de operațiuni ar putea să-l scoată de la putere pe Maduro, el ar fi fost plecat de la conducerea țării de multă vreme. De aceea, Casa Albă ia în considerare acțiunea militară directă, iar propunerile sunt de trei tipuri.

Prima opțiune ar implica lovituri aeriene împotriva instalațiilor militare venezuelene, multe dintre care ar putea fi implicate în facilitarea traficului de droguri. Scopul ar fi eliminarea sprijinului armatei pentru Maduro.

Dacă Maduro crede că nu mai este protejat, ar putea încerca să fugă sau să se mute în alte locuri din țară, ceea ce l-ar face vulnerabil să fie capturat. Criticii acestei abordări avertizează că ar putea să aibă efectul invers față de cel scontat – că va provoca un val de sprijin pentru un lider supus atacurilor.

A doua abordare ar implica forțele speciale ca principali protagoniști – Delta Force sau SEAL Team 6 ar putea să încerce să-l captureze sau să-l asasineze pe Maduro. Pentru a o putea folosi, administrația Trump ar trebui să găsească un pretext juridic care să afirme că Maduro este, înainte de a fi un șef de stat străin, un șef de grupare narco-teroristă.

Departamentul de Stat oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru prinderea lui Maduro, crescută de la cele 25 de milioane oferite în timpul administrației Biden.

Administrația Trump ar putea să argumenteze și că, pentru că a suprimat opoziția și a falsificat alegeri, Maduro nu este un șef de stat legitim și atunci poate fi asasinat. Administrația Biden nu l-a recunoscut pe Maduro ca președinte al Venezuelei, anul trecut, după cele mai recente alegeri trucate.

A treia opțiune implică un plan ceva mai complicat – trimiterea unei forțe anti-terorism pentru a obține controlul aerodromurilor și unor segmente ale infrastructurii și câmpurilor petroliere venezuelene.

Aceste două ultime opțiuni sunt mult mai riscante pentru comando-urile americane, dar și pentru civilii venezueleni, mai ales dacă ar urma să se desfășoare într-o zonă urbană precum cea a capitalei Caracas.