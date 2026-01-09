Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă

Plaja Ocho Rios Decameron Hotel din Jamaica. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Celebră pentru nisipul său alb și apele de culoarea ginului, Jamaica este cea mai populară destinație de plajă din Caraibe. Însă mai puțin de 1% din linia de coastă a insulei a rămas accesibilă localnicilor.

În 2020, plaja Mammee Bay, o întindere largă de nisip alb, mărginită de o mare irizantă, de un turcoaz strălucitor, a fost vândută unui dezvoltator privat pentru a deveni un complex de lux și un proiect rezidențial de mai multe milioane de dolari. A fost ridicat un zid de ciment, iar plaja a fost închisă localnicilor. Pescarii din comunitatea apropiată Steer Town au fost brusc separați de apele din care lansaseră bărci timp de generații, potrivit BBC.

Accesul la popularul loc de înot local, râul Roaring River, a fost de asemenea blocat atunci când guvernul a vândut terenul din jur companiei China Harbour Engineering Company pentru a construi locuințe private.

„Cum poți folosi o plajă sau un râu timp de sute de ani și, în doar câteva zile, să nu mai ai acces la ele?”, a spus Devon Taylor, cofondator al organizației civice Jamaica Beach Birthright Environmental Movement (JaBBEM).

Lupta pentru plajele Jamaicăi

Pentru mulți turiști internaționali, Jamaica este sinonimă cu plaje cu nisip alb și palmieri legănându-se în briză. În 2024, un număr record de 4,3 milioane de turiști au vizitat insula, iar deși mulți au venit să se bucure de apele sale limpezi ca ginul, aceste plaje devin din ce în ce mai inaccesibile chiar pentru jamaicani. Din cei 1.022 km de coastă ai insulei, doar 0,6% este public și liber accesibil rezidenților locali, potrivit JaBBEM.

„Legăturile noastre culturale cu aceste spații au fost distruse”, a spus Taylor. „Resursele noastre naturale sunt transferate către entități străine.”

Privatizarea plajelor Jamaicăi se desfășoară de aproximativ șapte decenii, dar, pe măsură ce numărul resorturilor închise și al dezvoltărilor deținute de străini a crescut în ultimii cinci ani, închiderea unor locuri îndrăgite de comunități, precum Mammee Bay, s-a accelerat.

Doar 40% din veniturile turistice ale Jamaicăi rămân în țară

Astăzi, doar 40% din veniturile turistice ale Jamaicăi, în valoare de 4,3 miliarde de dolari (3,2 miliarde de lire sterline), rămân în țară, iar resorturile all-inclusive sunt în plină expansiune.

Până în 2030, se estimează că vor fi adăugate 10.000 de camere noi în întreaga insulă, multe dintre acestea — inclusiv un hotel Hard Rock de 1.000 de camere și Moon Palace The Grand din Montego Bay, cu 1.350 de camere — fiind amplasate pe coastă și urmând să restricționeze și mai mult accesul jamaicanilor la propriul lor țărm.

Legea privind controlul plajelor din 1956, în fosta colonie britanică

O mare parte din acest fenomen se datorează unei moșteniri din perioada de aproape un secol în care țara a fost colonie a Coroanei Britanice — Legea privind controlul plajelor din 1956, care conferă statului proprietatea asupra liniei de coastă și stipulează că jamaicanii nu au drept public de a înota sau de a accesa plajele fără o licență. Această lege continuă să permită guvernului să transfere zonele de coastă în proprietate privată.

„Când îi rupi pe jamaicani de mare, de practicile tradiționale de pescuit și de mijloacele lor de trai, distrugi comunitatea — într-o generație sau două, nu va mai exista nicio comunitate”, a spus Marcus Goffe, avocat care reprezintă JaBBEM.

Abia după formarea JaBBEM, în 2021, lupta jamaicanilor pentru acces la plaje a căpătat amploare.

Locuitorii cer din ce în ce mai insistent abrogarea Legii privind controlul plajelor, iar în prezent există cinci procese prin care se încearcă garantarea accesului jamaicanilor la plaje pe întreaga insulă. Printre acestea se numără plaja Mammee Bay; plaja Providence din Montego Bay (unde Sandals Resorts International plănuiește să construiască bungalouri pe apă); plaja Bob Marley, unde comunitățile rastafariene luptă împotriva unui resort de lux de 200 de milioane de dolari (149 milioane de lire); Little Dunn’s River și Blue Lagoon, unde afacerile locale de rafting au fost interzise din august 2022.

Turiștii din resorturi, rupți de viața de zi cu zi a locuitorilor

„În Montego Bay, au mai rămas poate patru plaje publice”, a spus Monique Christie, coordonatoare de implicare comunitară în cadrul JaBBEM.

Christie este, de asemenea, una dintre cele 10 persoane care au intentat recent un proces împotriva Sandals Resorts, care urmărește să privatizeze plaja Providence, unde ea și familia sa au înotat încă din copilărie.

„Nu este doar o chestiune de drepturi; comunități ca a noastră sunt profund legate de pământul și mediul nostru natural — mările, aerul, linia de coastă, flora și fauna”, a spus Goffe.

În marile centre turistice, precum Montego Bay și Ocho Rios, oaspeții resorturilor închise sunt din ce în ce mai separați de scene ale vieții locale.

Cum să vizitezi Jamaica responsabil

Pe măsură ce Jamaica se reconstruiește după distrugerile provocate de uraganul Melissa toamna trecută, Taylor recomandă vizitatorilor să evite resorturile care permit accesul la plajă doar oaspeților privați, nu și jamaicanilor.

„Este o cerere foarte simplă”, spune el. „Documentați-vă, cheltuiți-vă banii de turism cu grijă și interacționați cu spațiile locale din Jamaica.”

Din fericire, există încă numeroase modalități de a te bucura de o vacanță idilică pe plajele Jamaicăi, conectându-te în același timp cu cultura locală și susținând afacerile din zonă.

Pe Seven Mile Beach din Negril, o ședere la Charela Inn, deținut local, te plasează la câțiva pași de plaja publică și la o distanță mică de mers pe jos de tarabele cu pui jerk de pe bulevardul Norman Manley și de artizanii locali din piața de meșteșuguri. Un cerc de tobe săptămânal la Wavz Beach Club, cu maestrul toboșar Calbert Brooks, sau o trupă de reggae live la Boat Bar, deținut de jamaicani, sunt ocazii excelente de a experimenta cultura locală.

La două ore de mers cu mașina spre sud de Negril, plajele cu nisip negru din Treasure Beach sunt, de asemenea, deschise publicului și sunt mărginite de câteva hoteluri deținute local și vile de lux, precum My Irie Escape, care își procură alimentele de la fermieri și pescari jamaicani și angajează ghizi locali.

Cazare în hoteluri boutique deținute de jamaicani

Taylor recomandă, de asemenea, cazările Airbnb administrate de jamaicani din întreaga insulă, inclusiv din Kingston, capitala subapreciată și centru cultural al țării. Coasta estică a Jamaicăi, sălbatică și liniștită, găzduiește mai multe hoteluri boutique intime, deținute de jamaicani, precum Sea Cliff Resort. Această pensiune se află la doar 15 minute de mers cu mașina de plaja Winnifred, una dintre cele mai frumoase plaje publice ale insulei.

La 45 de minute de mers cu mașina spre est de Kingston se află plaja publică Bob Marley, care a fost inițial un refugiu pentru familiile rastafariene ce au fugit de persecuțiile statului la sfârșitul anilor 1960. Este, de asemenea, locul în care legendarul artist reggae a locuit o perioadă și a creat muzică alături de alte icoane reggae, precum Peter Tosh și Bunny Wailer.

„În Norvegia, pădurea aparține tuturor, nu o îngrădești. De ce ar fi diferit cu plajele din Jamaica?”

Camala Thomas, o locuitoare rastafariană de a treia generație, a cărei bunică s-a numărat printre primele persoane stabilite aici, conduce un mic restaurant pe plajă numit Macka’s Kitchen și le împărtășește adesea călătorilor istoria zonei.

Când au fost făcute planuri pentru construirea unui resort de lux de 200 de milioane de dolari în apropiere, ea și familia sa s-au alăturat unui proces pentru a se asigura că accesul la plajă rămâne public. „Se simte ca o mare trădare din partea guvernului”, spune ea.

Pentru Christie însă, problema este cât se poate de simplă: jamaicanii ar trebui să aibă acces la aceleași mări de un albastru intens care atrag atât de mulți turiști.

„În Norvegia, pădurea aparține tuturor, nu o îngrădești”, spune ea, făcând referire la allemannsretten, dreptul public de a circula liber în natură, atât timp cât nu lași urme. „De ce ar trebui ca marea și plajele să fie diferite în Jamaica?”