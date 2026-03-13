Hubert Thuma cere un „buget echitabil” pentru județul Ilfov: „Am obligația să apăr interesul cetățenilor”

Președintele CJ Ilfov, liberalul Hubert Thuma, s-a declarat nemulțumit de proiectul legii bugetului propus de premierul Ilie Bolojan și a acuzat vineri „lipsa de consultare internă” din cadrul PNL.

„Evident că formula de buget mă nemulțumește. 130.000 de ilfoveni plătesc impozit în București - în acte 1,2 miliarde lei (raportat la numărul real de locuitori - aproape 3 miliarde lei). Marii contribuabili au achitat TVA de 1,3 miliarde euro, din care la Consiliul Județean s-au întors 900.000 de euro. Și 1 milion de tone de deșeuri din București ajung anual în Ilfov (...) Cum s-au găsit aproape 2 miliarde pentru Primăria Generală a Capitalei, se putea găsi măcar un procent de 5% din cotele defalcate încasate de Municipiul București pentru cei un milion de locuitori din Ilfov”, a spus Thuma, într-o postare publicată pe Facebook.

Hubert Thuma i-a îndemnat pe parlamentarii PNL de Ilfov să inițieze amendamente la proiectul de buget al guvernului Bolojan.

„Este o procedură democratică și firească”, a adăugat șeful CJ Ilfov. „Cred că, în această perioadă, e nevoie de responsabilitate, nu de piloți kamikaze. La fel cum cred că PNL trebuie să revină la lucrurile care îl definesc: investiții, taxare mică, sprijin pentru clasa de mijloc, ajutor pentru dezvoltarea comunităților locale”.

Premierul Ilie Bolojan s-a declarat, joi seara, convins că bugetul va trece de votul Parlamentului.

„Bugetul va trece de votul Parlamentului și sunt convins că va rămâne un buget echilibrat, care este gândit în mod corect. Ar fi iresponsabil să repetăm greșelile făcute în anii trecuți”, a spus Bolojan. „Iau în calcul că acest buget va fi votat de Parlament".