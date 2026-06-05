FIFA a recunoscut că a împărţit bilete gratuite la Cupa Mondială 2026 dintr-o eroare şi le cere fanilor banii pe ele

FIFA a recunoscut că a împărţit bilete gratuite la Cupa Mondială 2026 dintr-o eroare. FOTO: Getty Images

FIFA a recunoscut că o eroare de pe site-ul său a permis unui număr de 60 de fani să obţină bilete gratuite la Cupa Mondială 2026. Forul a anulat tichetele respective și le-a oferit fanilor care apucaseră să intre în posesia lor posibilitatea de a le cumpăra din nou la preț întreg, notează BBC.

"FIFA confirmă că aproximativ 60 de fani au primit o comunicare miercuri, 3 iunie, cu privire la bilete care au fost alocate gratuit din cauza unei probleme anterioare de plată în timpul procesului de finalizare a comenzii”, a precizat compania, adăugând că „regretă orice inconvenient cauzat”.

Ticket Talk Network, un cont din online care evidențiază erorile legate de bilete, a distribuit o scrisoare prin care a confirmat că fanii au la dispoziție șapte zile pentru a plăti biletele înainte ca acestea să fie eliminate din conturile lor.

Se pare că biletele respective erau pentru meciurile din faza grupelor de la Toronto. Cupa Mondială 2026, care se desfășoară în Canada, Statele Unite și Mexic, începe joi, 11 iunie.

FIFA, anchetată într-un alt scandal legat de bilete la CM 2026

Aceasta este doar cea mai recentă problemă cu biletele cu care se confruntă FIFA, care a promis că evenimentul va fi sold-out, dar încă mai are locuri disponibile cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea turneului.

Săptămâna trecută, procurorii generali din New York și New Jersey au început o anchetă privind practicile FIFA în materie de bilete, în urma acuzațiilor de „umflare artificială a prețurilor” și „inducere în eroare a fanilor”.

FIFA folosește un proces pe care îl numește „prețuri variabile” pentru vânzarea de bilete. Aceasta înseamnă că prețurile biletelor pot fi ajustate pe parcursul fazelor de vânzare, în funcție de cerere și disponibilitate.

În aprilie, a fost ultima fereastră deschisă de FIFA pentru vânzarea biletelor la CM 2026. La momentul respectiv, se preciza că ar putea fi lansate, spre comercializare, mai multe bilete chiar până la începerea meciului.