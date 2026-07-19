Spania-Argentina, finala CM 2026: FIFA ar fi permis sud-americanilor să afişeze bannerul despre Insulele Falkland la meciul de duminică

FIFA ar fi permis sud-americanilor să afişeze bannerul despre Insulele Falkland. FOTO: Getty Images

Echipa națională a Argentinei va putea continua să afișeze bannere prin care revendică suveranitatea asupra Insulelor Falkland şi în finala Cupei Mondiale 2026, duminică seară, contra Spaniei, notează Derecha Diario din Argentina, care citează Sky Sport.

Bucuria Argentinei după victoria împotriva Angliei în semifinale a generat o reacție internațională puternică după ce mai mulți jucători au pozat cu un steag pe care scria: „Insulele Falkland sunt argentiniene”.

După acel episod, FIFA a deschis un dosar pentru a analiza ce s-a întâmplat, mai ales după ce au fost formulate plângeri din partea engelzilor.

Controversa a luat amploare din cauza contextului istoric și politic din jurul conflictului dintre Argentina și Marea Britanie privind suveranitatea Insulelor Falkland.

După semifinală, diverse sectoare legate de fotbalul englez au solicitat FIFA să examineze comportamentul jucătorilor argentinieni, considerând că mesajul depășea sfera strict sportivă.

Sursa amintită, preluată şi de Derecha Diario, notează că FIFA şi-a dat acordul ca Argentina să poată afişa bannerul şi la finala cu Spania de la CM 2026, sub pretextul că argentinienii au dreptul să-şi exprime opiniile, potrivit declaraţiilor şefului grupului de lucru, Andrew Giuliani.

Casa Albă apără Argentina

Casa Albă a apărat dreptul la libertatea de exprimare al naţionalei Argentinei, după ce jucătorii au afişat controversatul banner prin care şi-au exprimat sprijinul pentru revendicarea teritorială a ţării lor asupra Insulelor Falkland, în timpul celebrării victoriei împotriva Angliei la Cupa Mondială.

Întrebat dacă fotbaliştii au greşit procedând astfel, Andrew Giuliani, şeful grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a declarat vineri că echipa a avut posibilitatea şi dreptul de a face astfel de declaraţii pe teritoriul Statelor Unite.

Londra a cerut intervenţia FIFA

Downing Street a susţinut apelurile pentru investigarea incidentului de către FIFA, purtătorul de cuvânt oficial al premierului afirmând: „Poate că Cupa Mondială nu ne aparţine, dar Insulele Falkland cu siguranţă da. Angajamentul nostru faţă de Falkland nu se va clătina niciodată.”

„Nu dorim ca politica să fie adusă în sport”, se arată într-un comunicat. „De asemenea, nu dorim ca insulele şi locuitorii lor să fie transformaţi într-o minge politică în fiecare discuţie despre Anglia şi Argentina.”