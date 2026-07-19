Cât costă biletele la finala Cupei Mondiale 2026, Spania-Argentina. Forbes anunţă că e cel mai scump eveniment sportiv din istoria SUA

Lionel Messi. Sursa foto: Hepta

Spania şi Argentina se întâlnesc în finala Cupei Mondiale 2026, duminică, 19 iulie 2026, pe arena MetLife, în East Rutherford, New Jersey, lângă New York City, de la ora 22.00, în direct la Antena 1 şi pe Antena PLAY. Potrivit Forbes, cel mai ieftin bilet disponibil pentru finală pe site-ul oficial al FIFA costă aproape 22.000 de dolari, în timp ce pe piaţa de revânzări un bilet costa, sâmbătă, 9.500 de dolari. "Finala Cupei Mondiale 2026 dintre Argentina și Spania e cel mai costisitor eveniment sportiv din istoria SUA. A depăşit detașat evenimente precum Super Bowl-ul și finalele NBA", notează sursa amintită.

Sâmbătă dimineața, cel mai mic preț pentru un bilet la finală pe piața secundară era de 9.500 de dolari, potrivit TickPick, o creștere semnificativă față de pragul minim de 6.943 de dolari înregistrat miercuri, când s-a aflat cine va juca în ultimul act, în urma victoriei Argentinei asupra Angliei, cu 2-1.

Această creștere a prețurilor confirmă statutul finalei de cel mai scump eveniment sportiv din istoria SUA, depășind detașat evenimente precum Super Bowl-ul și finalele NBA.

Prețul mediu al unui bilet la finala Cupei Mondiale 2026 este de 15.331 de dolari, conform datelor SeatPick, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 4.000 de dolari față de ziua de miercuri.

21.995 de dolari. Acesta este cel mai ieftin bilet disponibil pentru finală pe site-ul oficial al FIFA.

FIFA, criticată pentru preţurile mari

Cupa Mondială 2026 a devenit cea mai costisitoare din istoria turneului. Cu aproape două luni înainte de începerea competiției, prețul mediu al celui mai ieftin bilet pentru meciurile din faza grupelor de la Los Angeles era de 1.040 de dolari pe platforma FIFA de revânzare, potrivit ESPN.

Totuși, piața secundară a jucat un rol esențial în valorificarea scăderilor de preț survenite pe parcursul turneului. În cazul sfertului de finală dintre Belgia și Spania, prețurile biletelor au scăzut cu 60% după ce cele două echipe au eliminat din competiție SUA, respectiv Portugalia condusă de Cristiano Ronaldo.

FIFA a fost criticată pentru prețurile ridicate, precum și pentru comercializarea unor articole costisitoare, cum ar fi bucăți de gazon din finala Cupei Mondiale 2026, vândute la prețuri de cel puțin 450 de dolari.

Spania - Argentina, finala Cupei Mondiale 2026

Argentina, deținătoarea trofeului, va înfrunta în finala programată duminică la East Rutherford (New Jersey), selecționata Spaniei, campioana europeană en titre, care a eliminat la rândul ei Franța (2-0), marți, în prima semifinală.

Lionel Messi a afirmat că 'este o nebunie să joci două finale consecutive ale Cupei Mondiale' de fotbal, după ce naționala 'albiceleste' a învins cu scorul de 2-1 asupra Angliei, în cea de-a doua semifinală a ediției 2026, miercuri, la Atlanta.